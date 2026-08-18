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Quiénes son los “Gandalfs” que protestaron disfrazados de magos frente a la mansión de Peter Thiel en Palermo

Inspirados en el personaje de la saga del “Señor de los Anillos”, un grupo de manifestantes se montó con trajes frente al domicilio del magnate y mostró una bandera con un contundente mensaje

Protesta de Gandalf en la casa de Peter Thiel. @paisajeante

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Una de las postales que dejó el nublado lunes feriado en la Ciudad de Buenos Aires fue la de un grupo de personas que se disfrazó de Gandalf, el célebre mago que es uno de los principales personajes de la saga del “Señor de los Anillos”, para manifestarse frente a la mansión de Peter Thiel en el barrio de Palermo.

Los videos que circularon en redes sociales rápidamente escalaron y el interés por conocer qué había detrás de esta movida estaba más fuerte. Los disfraces eran claros: trajes grises oscuros hasta la altura de las rodillas, sombreros, barbas y lentes; un claro homenaje que emulaba al personaje de la novela de Tolkien.

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Al frente del grupo, una bandera llamó la atención por una consigna que combinaba el inglés con el español: “You shall not pass, la c... de tu madre”. La frase (“¡No pasarás!”, en español) es muy célebre y pertenece a la primera película de “La Comunidad del Anillo”. En ese film, el mago que guía al protagonista Frodo por las Minas de Moria se la grita a un Balrog, una bestia de las tinieblas. La misma proclama la utilizaron contra Thiel.

El grupo, con un origen misterioso, se autodenominó como “Lxs Gandalfs del Sur” y aparecieron con un mensaje claro en contra del empresario estadounidense: “Tenemos un súper villano viviendo en nuestra ciudad”, dijeron a Página 12.

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Quiénes son los “Gandalfs” que protestaron disfrazados frente a la mansión de Peter Thiel en Palermo

Ahora, ¿por qué usar a un personaje de una de las sagas más leídas de la historia? La explicación está en la admiración que el magnate declaró que tenía por el universo creado por Tolkien y que llegó a tal punto que bautizó a su principal compañía como Palantir Technologies, que toma su nombre de las palantir, que en el universo del escritor significa “el que ve a lo lejos”. Justamente, se trata de las Siete Piedras Videntes que, en este mundo fantástico, son capaces de mostrar acontecimientos a gran distancia, profetizar posibles futuros y permitir a quien las utiliza observar y obtener información sobre otras personas.

Durante la concentración, los Gandalfs cantaron varias canciones “futboleras” para el magnate. Una de las que más sonó decía: “Vos tenés palantires/ Para ver el futuro/ Mirate en el espejo/ Vas a ver un bol...”.

Protesta de Gandalf en la casa de Peter Thiel
Los manifestantes llevaron una bandera que decía: "You shall not pass, la c... de tu madre"

En esa línea, otro detalle importante es que las referencias de la saga en el universo empresarial de Thiel van más allá de Palantir: otras firmas suyas llevan los nombres de Valar Ventures y Mithril Capital Management, ambos extraídos de la misma mitología. Incluso dirigentes de derecha en Estados Unidos, como el vicepresidente J. D. Vance, recurren a esa cosmología en sus discursos públicos.

Asimismo, en la Argentina, el propio Javier Milei ha utilizado el término “orcos” para referirse a los sectores que amenazaban con poner palos en la rueda de la gobernabilidad con protestas y movilizaciones en reiteradas ocasiones. En el universo literario, estos seres son soldados al servicio del mal. Siempre enojados, de aspecto desagradable, rechazan todo lo que tienen a su alrededor, incluso a ellos mismos. Esclavos y siempre comandados por un superior, no soportan la luz del sol y viven para matar a sus enemigos.

La polémica en torno a Palantir Technologies excede lo simbólico. Fundada en 2003 por Thiel y Alex Karp, la compañía se especializa en inteligencia y vigilancia de datos, con servicios valuados en más de USD 20.000 millones. Entre sus clientes figuran el Ejército de Estados Unidos, la CIA, el FBI y cuerpos policiales de ciudades como Los Ángeles y Chicago. Su expansión internacional genera controversia a raíz de denuncias sobre vigilancia extrema.

Retrato de Peter Thiel, un hombre de piel clara con traje oscuro y pelo corto, apoyado en un balcón con el Puente Golden Gate al fondo
Peter Thiel, cofundador de Palantir y reconocido inversor, posa para un retrato con el icónico Puente Golden Gate de San Francisco de fondo. (Reuters)

La protesta frente a la mansión porteña se produjo en un contexto de creciente presencia del magnate en el país. La concentración tuvo lugar frente a la residencia que Thiel adquirió en la calle Dardo Rocha, en la zona conocida como Palermo Chico o Barrio Parque, valuada en USD 12 millones. Según detalló Ámbito, la operación fue gestionada por la inmobiliaria JdC Propiedades y el inmueble cuenta con 1.600 m² cubiertos. La propiedad, que perteneció al financista Juan Ball, queda frente a la mansión de Susana Giménez y fue adquirida en tiempo récord dentro de uno de los segmentos inmobiliarios de mayor valor de la ciudad.

Las apuestas locales del empresario no se limitan al ladrillo. A través del fondo Thiel Macro LLC, el magnate compró el 1% de Vista Energy, operadora clave en Vaca Muerta bajo la conducción de Miguel Galuccio. La operación bursátil fue comunicada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). En abril pasado, Thiel también se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y mantuvo encuentros con funcionarios, economistas y figuras de la oposición, entre ellas el diputado nacional de Unión por la Patria y referente de Patria Grande, Juan Grabois.

Con un patrimonio estimado en USD 32.000 millones según Forbes, Thiel figura entre las 100 mayores fortunas del planeta. Su historial incluye la cofundación de PayPal, la inversión inicial en Facebook y la presidencia de Founders Fund, vehículo desde el cual respaldó a compañías como SpaceX y Stripe.

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