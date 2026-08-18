Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Un hincha del Chelsea le mostró a Enzo Fernández la bandera británica de las Islas Malvinas: el detrás de escena

El volante argentino fue abucheado por algunos fanáticos y ovacionado por otros en el último amistoso de su equipo

Persona de espaldas sostiene bandera de las Islas Malvinas y Reino Unido en estadio. Jugadores en cancha, público en gradas y pantalla electrónica
Un espectador sostiene la bandera británica de las Islas Malvinas cuando ingresa Enzo Fernández
Guardar

Un hincha del Chelsea desplegó una bandera británica de las Islas Malvinas en Stamford Bridge cuando el mediocampista argentino Enzo Fernández ingresó al campo durante el amistoso de pretemporada ante la Real Sociedad, el sábado, según informó el Mirror.

El jugador, de 25 años, recibió una reacción dividida por parte de la hinchada londinense: un sector lo silbó, mientras otro lo aplaudió y entonó “Ohhh Enzo Fernández” cuando tomó la cinta de capitán que le entregó Reece James al abandonar el campo.

PUBLICIDAD

El contexto que rodeó su regreso a las canchas estuvo cargado de tensión. Por un lado, los rumores sobre una posible transferencia al Manchester City por 120 millones de libras esterlinas (más de 160 millones de dólares) mantuvieron en vilo al club durante semanas. El plazo fijado por el Chelsea para recibir ofertas venció sin propuestas que cumplieran sus condiciones, por lo que todo indica que el campeón del mundo continuará en el club durante la temporada 2026/27.

Enzo Fernandez en el encuentro amistoso ante la Real Sociedad el sábado 15 de agosto del 2026. (John Walton/PA via AP)
Enzo Fernandez en el encuentro amistoso ante la Real Sociedad el sábado 15 de agosto del 2026. (John Walton/PA via AP)

Por otro lado, el episodio tuvo como telón de fondo la polémica generada durante el Mundial 2026, cuando un grupo de jugadores de la selección argentina posó con una pancarta que rezaba “Las Malvinas son Argentinas” tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en semifinales, partido en el que Fernández anotó el gol del empate y celebró con gestos hacia la parcialidad europea.

PUBLICIDAD

Entre los futbolistas fotografiados con el cartel figuraban Lisandro Martínez, de Manchester United, y los ex jugadores de la Premier League Cristian Romero y Giovani Lo Celso. La pancarta había sido llevada al estadio de Atlanta por aficionados amigos de Thiago Almada y terminó en el campo al final del encuentro.

La prensa británica no tardó en reaccionar. El Sunday Mirror Sport abrió su portada con “PUBLIC ENEMY NO.1” (ENEMIGO PÚBLICO NO.1) y la bajada “Incluso los aficionados del Chelsea abuchean a Enzo, el villano del Mundial”. El tabloide Star jugó con la expresión de tribuna “Who are ya?” (¿Quién eres?) para titular “BOO (abucheo) ARE YA?”, y resumió el episodio con la frase “los aficionados locales le hacen un gesto obsceno a Enzo en su regreso al Bridge”.

Sunday People Sport tituló “BOO FLAG” (bandera de abucheos) e interpretó los silbidos como una señal para que el argentino abandone el club. El Sunday Telegraph adoptó un tono más sobrio con “Fernández booed” (Fernández abucheado), aunque también vinculó la recepción hostil a los rumores de transferencia. Días antes, el columnista Oliver Holt, en el Daily Mail, había catalogado al volante argentino como “la cara del juego sucio”.

El incidente de la pancarta generó una respuesta formal del gobierno británico, que exigió a las autoridades competentes una investigación por lo que calificó de “flagrante violación de las normas” sobre mensajes políticos en estadios.

Pese al clima adverso, el técnico del Chelsea Xabi Alonso dio señales de respaldo deportivo a Fernández. Tras sus vacaciones posteriores al Mundial, el mediocampista se reincorporó a los entrenamientos, acumuló minutos en el último ensayo de pretemporada y recibió el apoyo de varios compañeros al final del partido ante la Real Sociedad.

Temas Relacionados

Enzo FernándezChelseaIslas Malvinasdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras la derrota en el clásico, Gimnasia La Plata empata contra Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina

El Lobo juega contra el Malevo en Florencio Varela, mientras que Banfield se mide a Midland a las 21:15. Los ganadores se cruzarán en la próxima fase

Tras la derrota en el clásico, Gimnasia La Plata empata contra Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina

El conmovedor mensaje de Diana Taurasi, la mejor jugadora de básquet, a sus padres argentinos en medio de un homenaje

En el retiro de su camiseta, la leyenda de la WNBA y seis veces campeona olímpica con Estados Unidos, recordó a sus progenitores en su discurso

El conmovedor mensaje de Diana Taurasi, la mejor jugadora de básquet, a sus padres argentinos en medio de un homenaje

Boca Juniors confirmó su formación para enfrentar a Recoleta en busca de clasificar a los cuartos de la Copa Sudamericana

El equipo del Vasco Arruabarrena ganó en la ida por 3-1 y ahora intentará sellar la serie en Paraguay. Transmite ESPN y Disney+ a las 19

Boca Juniors confirmó su formación para enfrentar a Recoleta en busca de clasificar a los cuartos de la Copa Sudamericana

Jamal Musiala habló por primera vez tras desmayarse en dos partidos seguidos y explicó su cuadro de salud: “Se debe a una disfunción neurológica”

El futbolista del Bayern Múnich realizó una publicación en redes sociales después de que los fanáticos se preocuparan por su estado

Jamal Musiala habló por primera vez tras desmayarse en dos partidos seguidos y explicó su cuadro de salud: “Se debe a una disfunción neurológica”

Dolor en Independiente por la muerte del legendario Eduardo Maglioni, el “hombre récord” que anotó tres goles en 111 segundos

Figura clave en la obtención de la Libertadores 1972, una de las leyendas del club de Avellaneda falleció a los 80 años

Dolor en Independiente por la muerte del legendario Eduardo Maglioni, el “hombre récord” que anotó tres goles en 111 segundos

MALDITOS NERDS

‘Percy Jackson’ temporada 3 presenta a Nico y Bianca en su primer tráiler

‘Percy Jackson’ temporada 3 presenta a Nico y Bianca en su primer tráiler

Square Enix confirma Kingdom Hearts IV para PC y consolas a finales de 2027

Falcom lanza el parche final 1.07 de Trails in the Sky 1st Chapter

S-GAME detalla el mundo interconectado de Phantom Blade Zero en su State of Play

‘American Horror Story’ regresa el 24 de septiembre con Jessica Lange y Sarah Paulson

ENTRETENIMIENTO

Murió Frank Beard, baterista de ZZ Top

Murió Frank Beard, baterista de ZZ Top

Así nació Jean Grey como villana de “Spider-Man: Brand New Day”: la historia del primer antagonista descartado

‘Cien años de soledad’: fecha de estreno del gran final de la serie de Netflix

El último proyecto de Hayden Panettiere: una campaña de PETA para liberar a los delfines y las ballenas de los parques marinos

‘Don’t Look Back in Anger’: Oasis presenta el tráiler del documental sobre su histórica gira de regreso

INFOBAE AMÉRICA

La actividad económica de Panamá aceleró su crecimiento a 8.23% en junio

La actividad económica de Panamá aceleró su crecimiento a 8.23% en junio

Cap Cana a sus pies: La familia Casas cumple su tradición veraniega y conquista República Dominicana

El caso Milagros Cuarezma: el crimen que dividió a Nicaragua y nunca encontró justicia

Cómo el deshielo del Ártico activa un mecanismo que dispara la formación de nubes y acelera el cambio climático

El Salvador celebrará Congreso Regional de Energía pondrá el foco en la integración eléctrica y la reducción de costos para la industria