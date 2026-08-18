Un hincha del Chelsea le mostró a Enzo Fernández la bandera británica de las Islas Malvinas: el detrás de escena

Un espectador sostiene la bandera británica de las Islas Malvinas cuando ingresa Enzo Fernández

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Un hincha del Chelsea desplegó una bandera británica de las Islas Malvinas en Stamford Bridge cuando el mediocampista argentino Enzo Fernández ingresó al campo durante el amistoso de pretemporada ante la Real Sociedad, el sábado, según informó el Mirror.

El jugador, de 25 años, recibió una reacción dividida por parte de la hinchada londinense: un sector lo silbó, mientras otro lo aplaudió y entonó “Ohhh Enzo Fernández” cuando tomó la cinta de capitán que le entregó Reece James al abandonar el campo.

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El contexto que rodeó su regreso a las canchas estuvo cargado de tensión. Por un lado, los rumores sobre una posible transferencia al Manchester City por 120 millones de libras esterlinas (más de 160 millones de dólares) mantuvieron en vilo al club durante semanas. El plazo fijado por el Chelsea para recibir ofertas venció sin propuestas que cumplieran sus condiciones, por lo que todo indica que el campeón del mundo continuará en el club durante la temporada 2026/27.

Enzo Fernandez en el encuentro amistoso ante la Real Sociedad el sábado 15 de agosto del 2026. (John Walton/PA via AP)

Por otro lado, el episodio tuvo como telón de fondo la polémica generada durante el Mundial 2026, cuando un grupo de jugadores de la selección argentina posó con una pancarta que rezaba “Las Malvinas son Argentinas” tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en semifinales, partido en el que Fernández anotó el gol del empate y celebró con gestos hacia la parcialidad europea.

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Entre los futbolistas fotografiados con el cartel figuraban Lisandro Martínez, de Manchester United, y los ex jugadores de la Premier League Cristian Romero y Giovani Lo Celso. La pancarta había sido llevada al estadio de Atlanta por aficionados amigos de Thiago Almada y terminó en el campo al final del encuentro.

La prensa británica no tardó en reaccionar. El Sunday Mirror Sport abrió su portada con “PUBLIC ENEMY NO.1” (ENEMIGO PÚBLICO NO.1) y la bajada “Incluso los aficionados del Chelsea abuchean a Enzo, el villano del Mundial”. El tabloide Star jugó con la expresión de tribuna “Who are ya?” (¿Quién eres?) para titular “BOO (abucheo) ARE YA?”, y resumió el episodio con la frase “los aficionados locales le hacen un gesto obsceno a Enzo en su regreso al Bridge”.

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Sunday People Sport tituló “BOO FLAG” (bandera de abucheos) e interpretó los silbidos como una señal para que el argentino abandone el club. El Sunday Telegraph adoptó un tono más sobrio con “Fernández booed” (Fernández abucheado), aunque también vinculó la recepción hostil a los rumores de transferencia. Días antes, el columnista Oliver Holt, en el Daily Mail, había catalogado al volante argentino como “la cara del juego sucio”.

El incidente de la pancarta generó una respuesta formal del gobierno británico, que exigió a las autoridades competentes una investigación por lo que calificó de “flagrante violación de las normas” sobre mensajes políticos en estadios.

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Pese al clima adverso, el técnico del Chelsea Xabi Alonso dio señales de respaldo deportivo a Fernández. Tras sus vacaciones posteriores al Mundial, el mediocampista se reincorporó a los entrenamientos, acumuló minutos en el último ensayo de pretemporada y recibió el apoyo de varios compañeros al final del partido ante la Real Sociedad.