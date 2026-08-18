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La comisión de Acuerdos del Senado avanzó con 14 pliegos judiciales

Se realizó una nueva audiencia pública y, al término de la misma, se pasó a la firma de más de una docena de designaciones en distintos puntos del país. De lograr las rúbricas necesarias, las postulaciones quedarán listas junto a otras que ya esperan para ir al recinto de la Cámara alta

Audiencia pública de la Comisión de Acuerdos en el salón Azul del Senado de la Nación, el 18 de agosto de 2026, en Buenos Aires, Argentina.-
El legislador libertario y titular de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto, oye a uno de los candidatos que expusieron esta tarde en el Salón Azul (Fotos: Prensa Senado)
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La comisión de Acuerdos del Senado, que comanda el legislador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), avanzó esta tarde con una nueva audiencia pública para analizar un lote de pliegos judiciales -14- en distintos puntos del país. En caso de avanzar con las rúbricas para convertirse en dictámenes de mayoría, las designaciones quedarán listas junto a otras que ya esperan para ir al recinto de la Cámara alta en las próximas semanas.

El encuentro se realizó sin conflictos. El mismo se dividió en dos grupos de tres candidatos y, los dos últimos, de cuatro. En el primero disertaron los postulantes a defensor público adjunto ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Germán Luis Artola; a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo (Buenos Aires), Andrés Guillermo Fraga; y vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Facundo Carlos Cortés.

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Artola explicó que las defensorías no actúan de modo fijo con los tribunales, ya que existe un “sistema de rotación” que “garantiza una autonomía de actuación”. En ese sentido, agregó que se sortea la cobertura de un tribunal y medio por año para cada defensoría. Por su parte, Fraga dejó en claro que “la justicia es un servicio y tenemos que procurar estar cerca de la gente y brindar respuestas oportunas”, y que “el desafío es contribuir a reforzar la confianza de la sociedad en la justicia”.

En tanto, Cortés mencionó los tiempos de “redes sociales” e “inmediatez de soluciones” y advirtió: “A partir de esta realidad, que no podemos evitar, es necesario la prudencia, la responsabilidad, la mesura, la tranquilidad y la meditación al momento de tomar una decisión cuando está en juego libertad y el patrimonio de las personas”.

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Dentro del segundo conjunto se presentaron los candidatos a defensor público oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Salta, Carlos Nicolás Escandar; a defensora pública oficial ante el juzgado federal de primera instancia de Dolores (Buenos Aires), Paula Inés Lo Gioia; y vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, María Soledad Mancini.

Audiencia pública de la Comisión de Acuerdos en el salón Azul del Senado de la Nación, el 18 de agosto de 2026, en Buenos Aires, Argentina.-
La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich

Escandar resaltó que en Salta, al ser uno de los primeros distritos en aplicar el sistema acusatorio, se “permitió que las víctimas en audiencias expresen su dolor en tiempos razonables”, al igual que “con medidas cautelares” y la no “burocratización del conflicto”.

Lo Gioia apuntó a una “jurisdicción muy amplia” con “incremento poblacional” en temporada turística y un “aumento significativo de la litigiosidad” que se enfrenta con “un buen diálogo con el juzgado y la fiscalía”, a través de “vínculos muy valiosos que repercuten en el servicio de defensa que podemos brindar”.

Desde el oficialismo, Patricia Bullrich le preguntó qué se contempla ante reclamos -amparos- por medicamentos no habilitados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), en el sentido de consultar a dicha entidad ante un conflicto. “Es de muy buena práctica pedir la opinión del Cuerpo Médico Forense”, dijo, aunque al final reconoció que lo primero también “sería una herramienta útil”. La jefa libertaria además reclamó precisiones a Mancini -habló de “mesura, prudencia” y actuar “despojado de prejuicios”- sobre qué rol le daría a las víctimas.

En el tercer grupo se presentaron los pliegos para jueza de Cámara del tribunal oral en lo criminal federal de Catamarca, María Virginia Miguel Carmona, quien recordó ya haber pasado años atrás por el escaneo del Senado -de manera positiva- y ponderó la legislación argentina en cuanto al combate a la trata de personas; para defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de La Plata (Buenos Aires), Leandro Gastón; para fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal y correccional de Capital Federal, Matías Ezequiel Eidem; y para un cargo similar -en otra fiscalía-, Ornella Romina Riggitano.

Los últimos cuatro postulantes fueron los consignados a juez de de cámara del tribunal oral en lo criminal federal de Capital Federal, Santiago Juan Schiopetto; a magistrado de primera instancia en lo civil de la Ciudad, Sergio Buitrago; a jueza de cámara del tribunal oral en lo criminal federal de Capital Federal, Valeria Alejandra Rico; y a cargo similar en otro juzgado, Ramiro Velasco.

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