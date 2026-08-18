El tren Mitre retomó sus servicios completos: cuáles fueron las obras de mantenimiento que se hicieron

Trenes Argentinos Infraestructura ejecutó los trabajos entre el 15 y el 17 de agosto en el marco de la Emergencia Ferroviaria

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La línea Mitre retomó el lunes sus servicios completos en los tres ramales tras tres días de obras sobre la infraestructura ferroviaria del ramal Tigre, un operativo que Trenes Argentinos Infraestructura ejecutó entre el 15 y el 17 de agosto en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Los trabajos se concentraron en puntos sensibles del trazado. En cercanías de la estación Vicente López se intervinieron dos alcantarillas, mientras que sobre la vía comprendida entre la avenida Dorrego y la estación Lisandro de la Torre se reemplazó el tercer riel eléctrico por uno de aluminio. A eso se sumó el recambio de un aparato de vía en las inmediaciones de San Fernando.

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Desde la Secretaría de Transporte encuadraron las intervenciones dentro del proceso de actualización de infraestructura ferroviaria que el organismo lleva adelante con recursos públicos. El objetivo declarado es fortalecer las áreas más sensibles de la operación para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Las obras en la línea Mitre incluyeron la intervención de dos alcantarillas cerca de Vicente López y el recambio de un aparato de vía en San Fernando

El ramal Tigre acumula hasta la fecha 34 kilómetros de vías renovadas de forma integral, junto con la intervención de 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 8 puentes o alcantarillas, según informó Trenes Argentinos a través de un comunicado oficial.

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La meta fijada es alcanzar la renovación de los 40 kilómetros que componen el ramal en su totalidad, una tarea que la propia empresa calificó de urgente.

La urgencia tiene respaldo en datos concretos: los durmientes y rieles del ramal poseen más de 40 años de antigüedad y presentan un deterioro que ya obliga a los trenes a circular a velocidad precautoria en varios sectores del trazado. Esa restricción operativa es la causa directa de las demoras y cancelaciones que registra el servicio de forma recurrente.

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La Emergencia Ferroviaria y el plan de obras que avanza sobre el corredor tuvieron como punto de partida ese diagnóstico de situación.

Entre avenida Dorrego y Lisandro de la Torre, el ramal Tigre reemplazó el tercer riel eléctrico por uno de aluminio

Los trabajos previstos abarcan la renovación de 40 kilómetros de vía y el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel. A esto se añaden la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas, una cifra que da cuenta de la magnitud de la transformación proyectada para el corredor.

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Con las tareas del fin de semana largo ya completadas, los tres ramales de la línea Mitre volvieron a operar dentro de sus frecuencias habituales.

Ampliaron la flota del tren San Martín para mejorar las frecuencias

En los últimos días, la línea San Martín sumó una tercera locomotora nueva a su flota activa, en el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno Nacional, con el objetivo de mejorar la regularidad del servicio que une Retiro con Pilar y Cabred. La primera de estas unidades entró en operaciones el 28 de mayo.

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La medida forma parte de un plan de refuerzo gradual que la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía puso en marcha como parte de las acciones orientadas a la recuperación de la seguridad operacional del sistema ferroviario metropolitano.

La línea San Martín sumó una tercera locomotora para mejorar las frecuencias entre Retiro, Pilar y Cabred y reforzar la regularidad del servicio

Según informó Trenes Argentinos, la incorporación busca ampliar la disponibilidad de material rodante, fortalecer la capacidad de respuesta ante imprevistos y elevar el nivel de cumplimiento de los horarios.

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Con tres locomotoras en servicio, el ramal gana margen para una planificación más ordenada de sus frecuencias. La nueva unidad tractiva permitirá proyectar avances graduales en la operación diaria, en función de la demanda y el estado de la infraestructura disponible.

El efecto esperado se traduce en tiempos de circulación más regulares para los pasajeros que recorren este ramal a diario, ya sea por motivos laborales, educativos, administrativos o recreativos.

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