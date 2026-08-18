Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

El tren Mitre retomó sus servicios completos: cuáles fueron las obras de mantenimiento que se hicieron

Hasta ahora, el ramal Tigre cuenta con 34 kilómetros de vías completamente renovadas. Además, se llevaron a cabo trabajos en 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 8 puentes o alcantarillas

Trenes Argentinos Infraestructura ejecutó los trabajos entre el 15 y el 17 de agosto en el marco de la Emergencia Ferroviaria
Guardar

La línea Mitre retomó el lunes sus servicios completos en los tres ramales tras tres días de obras sobre la infraestructura ferroviaria del ramal Tigre, un operativo que Trenes Argentinos Infraestructura ejecutó entre el 15 y el 17 de agosto en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Los trabajos se concentraron en puntos sensibles del trazado. En cercanías de la estación Vicente López se intervinieron dos alcantarillas, mientras que sobre la vía comprendida entre la avenida Dorrego y la estación Lisandro de la Torre se reemplazó el tercer riel eléctrico por uno de aluminio. A eso se sumó el recambio de un aparato de vía en las inmediaciones de San Fernando.

PUBLICIDAD

Desde la Secretaría de Transporte encuadraron las intervenciones dentro del proceso de actualización de infraestructura ferroviaria que el organismo lleva adelante con recursos públicos. El objetivo declarado es fortalecer las áreas más sensibles de la operación para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Las obras en la línea Mitre incluyeron la intervención de dos alcantarillas cerca de Vicente López y el recambio de un aparato de vía en San Fernando
Las obras en la línea Mitre incluyeron la intervención de dos alcantarillas cerca de Vicente López y el recambio de un aparato de vía en San Fernando

El ramal Tigre acumula hasta la fecha 34 kilómetros de vías renovadas de forma integral, junto con la intervención de 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 8 puentes o alcantarillas, según informó Trenes Argentinos a través de un comunicado oficial.

PUBLICIDAD

La meta fijada es alcanzar la renovación de los 40 kilómetros que componen el ramal en su totalidad, una tarea que la propia empresa calificó de urgente.

La urgencia tiene respaldo en datos concretos: los durmientes y rieles del ramal poseen más de 40 años de antigüedad y presentan un deterioro que ya obliga a los trenes a circular a velocidad precautoria en varios sectores del trazado. Esa restricción operativa es la causa directa de las demoras y cancelaciones que registra el servicio de forma recurrente.

La Emergencia Ferroviaria y el plan de obras que avanza sobre el corredor tuvieron como punto de partida ese diagnóstico de situación.

Entre avenida Dorrego y Lisandro de la Torre, el ramal Tigre reemplazó el tercer riel eléctrico por uno de aluminio
Entre avenida Dorrego y Lisandro de la Torre, el ramal Tigre reemplazó el tercer riel eléctrico por uno de aluminio

Los trabajos previstos abarcan la renovación de 40 kilómetros de vía y el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel. A esto se añaden la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas, una cifra que da cuenta de la magnitud de la transformación proyectada para el corredor.

Con las tareas del fin de semana largo ya completadas, los tres ramales de la línea Mitre volvieron a operar dentro de sus frecuencias habituales.

Ampliaron la flota del tren San Martín para mejorar las frecuencias

En los últimos días, la línea San Martín sumó una tercera locomotora nueva a su flota activa, en el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno Nacional, con el objetivo de mejorar la regularidad del servicio que une Retiro con Pilar y Cabred. La primera de estas unidades entró en operaciones el 28 de mayo.

La medida forma parte de un plan de refuerzo gradual que la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía puso en marcha como parte de las acciones orientadas a la recuperación de la seguridad operacional del sistema ferroviario metropolitano.

La línea San Martín sumó una tercera locomotora para mejorar las frecuencias entre Retiro, Pilar y Cabred y reforzar la regularidad del servicio
La línea San Martín sumó una tercera locomotora para mejorar las frecuencias entre Retiro, Pilar y Cabred y reforzar la regularidad del servicio

Según informó Trenes Argentinos, la incorporación busca ampliar la disponibilidad de material rodante, fortalecer la capacidad de respuesta ante imprevistos y elevar el nivel de cumplimiento de los horarios.

Con tres locomotoras en servicio, el ramal gana margen para una planificación más ordenada de sus frecuencias. La nueva unidad tractiva permitirá proyectar avances graduales en la operación diaria, en función de la demanda y el estado de la infraestructura disponible.

El efecto esperado se traduce en tiempos de circulación más regulares para los pasajeros que recorren este ramal a diario, ya sea por motivos laborales, educativos, administrativos o recreativos.

Temas Relacionados

Tren MitreTren TigreTrenes ArgentinosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Identificaron y sancionaron al padre que filmó a su hija de 9 años mientras conducía su auto cerca de una ruta en Chubut

La Agencia Nacional de Seguridad Vial logró dar con el hombre y ahora la jurisdicción correspondiente determinará los pasos a seguir con la investigación

Identificaron y sancionaron al padre que filmó a su hija de 9 años mientras conducía su auto cerca de una ruta en Chubut

Reabrió el Paso Cristo Redentor: miles de camiones cruzaron la frontera, pero todavía no se habilitará para autos

El paso fronterizo entre Argentina y Chile volvió a ver tráfico después de 35 días y se descomprimió la cantidad de vehículos de carga que esperaban en Mendoza. Qué se sabe sobre los permisos para el turismo y los particulares

Reabrió el Paso Cristo Redentor: miles de camiones cruzaron la frontera, pero todavía no se habilitará para autos

Secreto de sumario, prisión domiciliaria y nueva marcha: cómo sigue el caso de la mujer que murió con una copa de vino

Ilda Goyochea falleció en un presunto accidente mientras estaba junto a dos amigos en su casa de La Rioja. Su familia impulsa una movilización y reclama respuestas sobre las circunstancias de su muerte

Secreto de sumario, prisión domiciliaria y nueva marcha: cómo sigue el caso de la mujer que murió con una copa de vino

A Maradona le daban medicación que le podía generar riesgo cardíaco, aseguró un testigo clave en el juicio por su muerte

La afirmación la hizo Carlos Damin, el toxicólogo que participó de la Junta Médica y que este martes declaró en el debate oral. También testificó el nefrólogo. Todos aseguran que el Diez tenía daños en distintos órganos

A Maradona le daban medicación que le podía generar riesgo cardíaco, aseguró un testigo clave en el juicio por su muerte

Un incendio arrasó con una casa en Córdoba: dos mujeres terminaron gravemente heridas por las quemaduras

El fuego destruyó por completo la vivienda de la localidad de Santa María de Punilla. Las víctimas, de 15 y 40 años, fueron derivadas al Instituto del Quemado

Un incendio arrasó con una casa en Córdoba: dos mujeres terminaron gravemente heridas por las quemaduras

DEPORTES

Asistencia de lujo y golazo de tiro libre: el show del Burrito Ortega a sus 52 años en el Senior de River Plate

Asistencia de lujo y golazo de tiro libre: el show del Burrito Ortega a sus 52 años en el Senior de River Plate

Gimnasia La Plata y Riestra definen por penales el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina

El particular elogio de Rodri a Julián Álvarez tras su llegada al Barcelona: el guiño del argentino en las redes sociales

La imagen que nadie mostró: la actitud de Guillermo Barros Schelotto que desató la pelea en el túnel del Amalfitani

Boca Juniors enfrenta a Recoleta en busca de clasificar a los cuartos de la Copa Sudamericana

TELESHOW

Carmen Barbieri habló de su ausencia en la serie de Morian Casán: “Es la más grande”

Carmen Barbieri habló de su ausencia en la serie de Morian Casán: “Es la más grande”

Lucas Upstein: 150 videos al año, humor negro y una carrera a fuerza de insistencia

Facundo Arana habló de su vínculo con María Susini: “Si no es con ella, no quiero a nadie más”

La foto de Chechu Bonelli que hizo enojar a Ivana Figueiras: “¿Es la que está cansada del quilombo?”

Las vacaciones de Marcela Baños mientras Marixa Balli ocupa su lugar en Pasión de Sábado: bikini, playa y sol

INFOBAE AMÉRICA

Bukele y su impacto en la campaña de Abelardo de la Espriella: videos virales, mano dura y una elección 2026 atravesada por la inseguridad en Colombia

Bukele y su impacto en la campaña de Abelardo de la Espriella: videos virales, mano dura y una elección 2026 atravesada por la inseguridad en Colombia

La comisión de postulación aprueba el perfil del contralor general para el período 2026-2030 y prohíbe afiliación política

El ministro Víctor Atallah asegura que la República Dominicana mantendrá su esquema nacional de vacunación

Panamá auditará a Naturgy y Cable & Wireless en medio del debate por el costo y calidad de los servicios públicos

La Federación de Fútbol presenta a Eduardo Lara como nuevo técnico de la selección sub-20 masculina de El Salvador