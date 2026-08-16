Interrogantes y fragilidades que persisten tras la señal de unidad que dio el peronismo

El peronismo puso en marcha una discusión más profunda sobre la unidad electoral y la resistencia legislativa

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¿Lograrán las distintas vertientes peronistas resolver sus diferencias en una PASO? ¿O afrontarán una competencia en una interna partidaria abierta? ¿Habrá un encuentro entre Kicillof y CFK en los próximos meses? ¿Cómo se ordenará la relación de los Kirchner con el gobernador bonaerense? ¿Podrán construir una estrategia común para articular acuerdos, en un mismo sentido, en las provincias que desdoblan los comicios?

¿Cuándo y cómo el PJ encarará una negociación con los partidos provinciales como los que gobiernan Córdoba o Misiones? ¿Cómo influirán en las candidaturas los PJ provinciales controlados por opositores a los Kirchner, hoy al mando del PJ Nacional? ¿Volverán al esquema principal del Justicialismo los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Catamarca, Raúl Jalil?

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Después del cónclave justicialista, hay interrogantes que persisten. Y que, probablemente, no puedan resolverse en el corto plazo. Incógnitas que marcarán el pulso de la discusión política del peronismo en los próximos meses.

La cumbre de unidad peronista fue un oasis en el desierto. Después de tantos conflictos difíciles de explicar y de una discusión de poder profunda que seguirá hasta tanto la fuerza política no vuelva a ser gobierno, el encuentro de los principales actores del PJ despejó una primera duda que atormentaba a los círculos dirigenciales que miran la cúpula desde lejos: todos son capaces de sentarse en la misma mesa antes de que el agua les llegue al cuello. Aunque las relaciones personales estén destruidas o, en el mejor de los casos, desgastadas. Aunque todavía falte un año para las elecciones.

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Cómo seguirá la relación entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, y cómo influirá en el armado electoral, es uno de los mayores interrogantes

La reunión despejó una duda clave que flotaba sobre el área justicialista. La unidad es posible. Ya sea a través de un consenso para lograr un candidato, de una PASO o de una interna. Pero nadie está realmente dispuesto a jugar en el terreno electoral como una opción aislada del resto. Claro está que la modificación de las circunstancias electorales puede alterar los acuerdos. Pero la foto del presente es esa y es una buena noticia para la oposición.

Lo que debería ser un hecho lógico, como que se reúnan los principales dirigentes de una fuerza política para trazar líneamientos legislativos y electorales, se transformó en una noticia de alto impacto político como consecuencia de las divisiones internas que mantuvieron al peronismo sumido en una pelea sin final. La desconfianza, el temor a la traición, la mirada milímetrica al enemigo interno que es, al mismo tiempo, un aliado, subsisten en la dinámica de esa mesa de pesos pesados.

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Alrededor de la cumbre de unidad juscialista hay varios interrogantes que el peronismo tiene el desafío de afrontar en los últimos cuatro meses del año, antes de que el proceso electoral nacional, junto a las elecciones provinciales desdobladas, llene el calendario del 2027 de fechas de cierres, presentaciones y candidaturas. Rosca política y ajedréz electoral, conectados entre la realidad nacional y las realidades provinciales.

El acuerdo de intentar ir a una PASO fue la línea argumental que atravesó la reunión del último martes. El consenso sobre ese camino a seguir diluye la idea de que el peronismo vaya fraccionado a la elección. Si algo quedó en claro con el encuentro es que todos los presentes están dispuestos a arrimar posiciones, más allá de los temas puntuales que se trataron en las cinco horas que estuvieron reunidos.

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Sergio Uñac y Sergio Massa, dos de los dirigentes que van a estar en la negociación final del peronismo el año que viene

El jefe la bancada peronista en el Senado, José Mayans, lo aclaró cuando terminó el congreso del PJ en Formosa, en el que estuvo el viernes por la mañana: “Estamos trabajando en la estrategia de unidad de todo el movimiento nacional y popular para las proximas elecciones. Es el puntapié inicial para construir la unidad de todo el movimiento justicialista”. El formoseño tiene línea directa con CFK y todos los gobernadores. Es un nexo bien informado y activo, que trabaja en conjunto con Germán Martínez, la cabeza del bloque de Diputados, un experto en las mil formas de afrontar las negociaciones parlamentarias.

La duda que la dirigencia no puede saldar todavía es si el Gobierno tendrá los votos necesarios para suspender o eliminar las PASO. Algunos piensan que sí y otros que no. No hay claridad absoluta. En el caso de que finalmente haya elecciones primarias, entonces se lograría el objetivo que una gran parte del peronismo tiene: legitimar la candidatura nacional a través de los votos.

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Si no hay PASO, la posibilidad de unas internas partidarias abiertas tiene más reparos entre los propios. Sobre todo por lo que implica organizarla y lograr un acuerdo para establecer con qué padrones se hacen. Es una salida que nadie toma como una opción realmente válida porque le encuentran limitaciones logísticas. Pero es una posibilidad que está latente. Sobre todo porque Sergio Uñac, uno de los precandidatos del peronismo, insiste en que esa debe ser la salida para dirimir las diferencias.

Mientras la rosca política sigue girando para generar acuerdos, uno de los temas centrales que permanece sin resolución es el vínculo entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. No se ven desde octubre del año pasado. De ahí nació el reclamo de la dirigencia camporista sobre la decisión de no visitarla en San José 1111. Al día de hoy no hay posibilidad de que ese encuentro ocurra. El Gobernador solo está dispuesto a sentarse a hablar temas puntuales que tengan que ver con la fuerza política en su conjunto. Después seguirá trabajando en paralelo con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y su estrategia.

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Si bien Mayans contó públicamente que en el encuentro del martes hubo buen trato y un abrazo entre Máximo Kirchner y Kicillof, la realidad es que esas cinco horas de reunión no modificaron el vínculo. Solo fue la coordialidad circunstancial de un momento marcado por el diálogo abierto. Quienes están cerca de esa relación aseguran que está rota en términos personales. La política es otra cosa. Ya no se quieren como alguna vez se quisieron, ni pueden confiarse mutualmente.

Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, dos de los gobernadores cercanos a Milei que un sector del peronismo quiere acercar al esquema central (Fuente)

Kirchner no le perdona lo que considera que fue una traición a su madre, quien lo creó políticamente y le prestó su espalda política para crecer. Kicillof no se olvida de lo que cree que fue un sabotaje a su gobierno. Piedras permanentes en la gestión política para limitar su poder de conducción. El pasado no se olvida, pero el futuro necesita que ambos figan ser dos buenos amigos. Nadie sabe cuánto puede durar ese intento de armonía.

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Otro de los desafíos que tiene el peronismo es tratar de ordenar una estrategia común antes de que culmine el año, teniendo en cuenta que habrá un calendario plagado de elecciones desdobladas en las provincias. La dirigencia nacional debe poner sobre la mesa un estrategia para coordinar los pasos a seguir con los aliados. Con los que sean visibles y con los que los acuerdos sean subterráneos.

La primera línea del justicialismo nacional debe saber a quién apoyar en los comicios provinciales y tratar de saltar las internas locales. Y en el caso de no poder, porque más de un referente está dispuesto a competir en la liga mayor, entonces llegar a un acuerdo en el que nadie puede pegar abajo del cinturón.

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En cada elección provincial no solo se juega la influencia de quién es el gobernador o el que quiere ser, sino también de las vertientes nacionales con peso específico en la coalición. Así se construyó el Frente de Todos, que fue un éxito como propuesta electoral, pero pero que fracasó cuando tuvo que gestionar la nación.

Cristina Kirchner jugará un rol importante en la discusión nacional del peronismo @marielfmoreno1)

Kicillof es uno de los precandidatos que cree importante llegar a un acuerdo con fuerzas provinciales. En su entorno hace tiempo que aseguran que ampliar el peronismo significa construir consensos con sectores que vienen trabajando afuera del campo de acción de Fuerza Patria. En esa lista ingresa el peronismo cordobés de Martín Llaryora, el radicalismo correntido de los hermanos Valdés, el gobierno chubutense de Ignacio Torres y el oficialismo misionero que hoy conduce, en su mayoría, Hugo Passalaqua.

Lo mismo que el gobernador bonaerense cree Uñac, aunque el sanjuanino afronta un trabajo diferente en el territorio. Mas artesanal. Se lo permite su rol de senador. Kicillof, en cambio, debe ampararse en el tiempo de su gestión para convertirlo en un tiempo de construcción electoral. Cada uno se mueve con parámetros distintos de acuerdo a la realidad que enfrentan. Pero todos reconocen la necesidad de romper el molde actual.

Otro de los temas centrales que debe enfrentar el peronismo es cómo se va a posicionar de cara a dos gobernadores que son del PJ pero que están distanciados del armado nacional. El riojano Quintela ya avisó que trabajará para acercar a sus colegas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Catamarca, Raúl Jalil, que se posicionaron en los últimos años como aliados tácticos de Javier Milei.

El cristinismo quiere bien lejos a los dos gobernadores. En cambio, el resto del peronismo cree que hay que llegar a algún acuerdo pragmático para que el año que viene ambos terminen jugando con el peronismo a nivel nacional y sin alianzas tácticas con La Libertad Avanza (LLA). Son negociaciones difíciles, pero no imposibles. El peronismo tiene muchos interrogantes por resolver después del primer paso hacia la unidad. La cumbre puede llegar a ser el principio de una nueva etapa. Depende de la muñeca de los protagonistas de la historia