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En medio de tensiones, la CGT planea un acto por el 17 de Octubre en una cancha para presionar al peronismo

Los sindicalistas se sienten marginados por los políticos del PJ y apuntan a una demostración de fuerza para ser tenidos en cuenta en el armado político de 2027. Axel Kicillof hará su propio acto por el Día de la Lealtad

Axel Kicillof y dirigentes de la CGT
Axel Kicillof, con dirigentes de la CGT como Héctor Daer, Andrés Rodríguez y Octavio Argüello
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La CGT planea hacer un acto en una cancha el 17 de Octubre como una demostración de fuerza: busca advertirle a la dirigencia del PJ que no margine al sindicalismo del armado electoral de 2027 Pero surgió un contratiempo: Axel Kicillof también decidió una concentración en La Matanza para celebrar el Día de la Lealtad, iniciativa que divide a la dirigencia gremial.

El acto sindical fue acordado esta semana por la mesa chica de la CGT, que deliberó tras la reunión que los principales dirigentes del peronismo mantuvieron el lunes por la noche en el hotel Emperador, en esta capital, y de la que fue excluida la representación gremial.

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Varios de los políticos recibieron fuertes quejas de los dirigentes sindicales por haber sido marginados, que ya imaginan que, una vez más, van a quedar afuera de las discusiones centrales (y de las listas de candidatos legislativos) para las elecciones del año que viene.

Acto CGT . Obras Sanitarias . 17 de octubre
Hace cuatro años, la CGT eligió un 17 de octubre para lanzar el Movimiento Nacional Sindical Peronista (Foto: Adrián Escandar)

Por eso la jugada de hacer un acto propio en una cancha llena de militancia sindical entusiasma a la CGT, que busca presionar a los políticos del PJ para que esta vez rindan tributo a aquella famosa definición de Juan Domingo Perón de que “el movimiento obrero organizado es la columna vertebral del peronismo”.

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No será fácil. En principio, porque la dirigencia peronista sabe que este sindicalismo está debilitado y con menos poder de fuego que en los años 70 y 80. ¿Qué represalia pueden tomar los gremialistas contra quienes los vuelven a dejar de lado en el reparto de espacios de poder?

Para colmo, quienes pensaron el acto de la CGT en una cancha de fútbol como una efectiva herramienta de presión se encontraron con una enorme dificultad: Kicillof, uno de los presidenciables del PJ, también festejará el día más peronista del almanaque con una concentración masiva que se haría en La Matanza.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan
Sergio Uñac, otro presidenciable del PJ

Con razón, muchos dirigentes gremiales creen que no hay espacio para dos actos importantes por el 17 de octubre el mismo día, por lo que surgió una variante: que la CGT haga su acto un día antes, el viernes 16, e incluso en lugar más chico que una cancha, ya que es un riesgo que se compare la cantidad de manifestantes: tanto los sindicalistas como Kicillof, en particular, necesitan inmortalizar una postal de respaldos multitudinarios.

El problema adicional es la interna cegetista. De un lado está Héctor Daer (Sanidad), el principal alfil kicillofista en la CGT, que quiere que todos los sindicalistas se sumen al acto del gobernador para darle más voltaje político en medio de las tensiones con el kirchnerismo, pero del otro hay dirigentes gremiales renuentes a apoyar el proyecto del mandatario bonaerense y que apuestan a definirse recién cuando el candidato presidencial del PJ se resuelva a través de las PASO o de internas partidarias.

Para el martes o miércoles próximos se prevé otra reunión de la mesa chica de la CGT para seguir debatiendo el tema, aunque las tensiones ya están instaladas.

Dante Gebel y Juan Pablo Brey
Dante Gebel y Juan Pablo Brey, el sindicalista que pilotea su espacio político

Este escenario se complica porque los dirigentes sindicales no están encolumnados detrás de un solo presidenciable del peronismo para 2027. Así como Daer, Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (bancarios), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) están alineados con Kicillof, otros miembros de la CGT creen que el gobernador bonaerense no podrá atraer a otros sectores políticos para una alianza en condiciones de derrotar a Javier Milei y miran con atención la irrupción de otros postulantes.

Hay gremialistas que trabajan sigilosamente para el plan presidencial de Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan y actual senador nacional. Y otros que ponen sus fichas de nuevo en un político experimentado como Sergio Massa. El otro polo sindical activo en materia política es el que adhiere al proyecto “Dante Gebel Presidente”, liderado por Juan Pablo Brey (aeronavegantes) y José Minaberrigaray (empleados textiles), entre otros, que aguardan que el pastor evangélico brinde señales más concretas sobre su lanzamiento electoral cuando haga un acto en un estadio de fútbol en noviembre.

En las últimas semanas, incluso, varios sindicalistas de primera línea comenzaron a mirar a un outsider que está amagando con lanzar su candidatura presidencial: Jorge Brito. El empresario, asegura un gremialista que lo conoce, procura captar a los desencantados de Javier Milei, pero sobre todo los que provienen del peronismo no kirchnerista y de la “ancha avenida del centro”.

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Jorge Brito, un posible candidato presidencial con perfil de outsider (Foto: NYSE)

Más allá de las apuestas disímiles, la dirigencia gremial coincide, en general, en tener contacto con varios presidenciables dentro del PJ e incluso de otras fuerzas opositoras no sólo porque ninguno entusiasma demasiado: también porque no hay certezas acerca de qué candidato tendrá la fuerza suficiente el año que viene para impedir el sueño reeleccionista de Milei.

Hay sindicalistas que advierten que “sin el peronismo es imposible, pero con el peronismo solo no alcanza para ganar″, y por eso creen que debe armarse un gran frente opositor. ¿Liderado por quién? Lo reconocen fuera de los micrófonos: quien tenga más intención de voto en las encuestas y, sobre todo, les garantice participación y lugares en las listas será el postulante ideal.

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