Villarruel lanzó un nuevo cuestionamiento al Gobierno de Milei: “Estoy sumamente preocupada por los que no llegan a fin de mes”

(Instagram: @venadotuertogob)

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La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a sus recorridas con agenda y discurso propio. Ataviada con un sombrero y un poncho oficial santafesino que le regaló la senadora provincial por la UCR Leticia Di Gregorio, participó de la apertura de la Expo Venado 2026.

En un ambiente en el que parecía más ameno para criticar a la gestión de Javier Milei, Villarruel habló con los medios y aprovechó para disparar contra la política que lleva adelante la Casa Rosada y, mientras los ministros hacen fila para decir que los endeudados es un problema entre privados, dijo sentirse “angustiada por los argentinos que no llegan a fin de mes”.

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Villarruel estuvo en la ciudad santafesina para realizar el corte de cinta junto al intendente de la ciudad y presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella; y cuando se pusieron los micrófonos adelante disparó. Rodeada de productores dijo que el futuro de la actividad “debe ser sin retenciones” y avanzó: “Nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones. Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr, con una política de fuerte apoyo a la industria argentina”.

Pero si la foto con Chiarella no fuese suficiente –el radical forma parte del ala de la UCR que no quiere un acuerdo con LLA– la Vicepresidenta de la Nación, ya sin diálogo con el mundo libertario, avanzó y apuntó contra el corazón de las críticas que hoy recibe la Casa Rosada.

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Entre los dichos que dejó, quien supo ser diputada nacional junto a Milei dijo que se siente “sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes”. Y, mientras los funcionarios se encolumnan detrás del presidente Milei y repiten que no van a hacer nada para solucionar la creciente mora de las familias, dijo que “la clase política tiene que empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto”.

(Instagram: @venadotuertogob)

Desde hace tiempo que Villarruel actúa como alguien ajeno a la administración libertaria y que sólo lo hace en un rol institucional. En las últimas horas aseguran que cuando estuvo en ejercicio del Ejecutivo nacional la llamó a la ministra de Seguridad Monteoliva para que brinde explicaciones en medio de la represión que se desarrollaba en las inmediaciones del Congreso y que se extendió hasta la 9 de Julio. Desde los libertarios se van turnando para pedirle la renuncia. Lo hizo Javier Milei, Patricia Bullrich, Lilia Lemoine y Diego Santilli que, en diferentes momentos, le pidieron o le solicitaron que ya van varios funcionarios nacionales y libertarios que la instaron a que renuncie al cargo.

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Villarruel no solo que se niega a hacerlo sino que cada vez eleva más las críticas al presidente, su hermana y a la administración nacional. “Es fundamental pensar en una unión nacional sin estar analizando candidaturas ni partidos políticos, sino en el futuro. En la Argentina, con nuestro potencial, debiera ser un futuro bueno, exitoso y, sin embargo, hoy tiene muchas complejidades”, dijo frente a los periodistas.

Previo a despedirse de los medios, dejó otro mensaje por elevación. “No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción. El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial. El país que queremos dejarle a las futuras generaciones es uno donde la cultura del trabajo sea el pilar del crecimiento”.

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Hoy Villarruel no participa de los actos oficiales. Lejos quedó ese 9 de julio de 2024 en donde Milei y ella se montaban sonriendo en un tanque de guerra para desfilar. Hoy, mientras el presidente se dirigía a Plaza San Martín junto a casi todo su gabinete, la presidenta del Senado -que no fue invitada- recordó al general José de San Martín como uno de los principales referentes de la historia argentina. A través de una publicación en sus redes sociales, reivindicó su trayectoria militar y señaló que “su ejemplo es el norte de los argentinos que no se arrodillan y defienden la soberanía nacional todos los días”.