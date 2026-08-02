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Los criterios del Gobierno para elegir al candidato a vicepresidente tras la ruptura con Villarruel

Luego de dos años y medio de tensión, en Casa Rosada buscan evitar repetir errores. Las caracteristicas que dieron forma al compañero de fórmula para 2027 del que habló Milei

El frío saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso
El frío saludo entre Milei y Villarruel durante la apertura de sesiones del Congreso del 1 de marzo pasado. Foto: Comunicación Senado
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“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, reveló el presidente Javier Milei esta mañana, tal como anticipó Infobae, aunque evitó dar precisiones sobre su identidad. La declaración llega luego de la escalada de tensión abierta entre la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, y la Casa Rosada, un conflicto que recrudeció en los últimos días luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidiera que diera un paso al costado a raíz de una nueva diferenciación.

La distancia entre ambos no es nueva. Desde la asunción del libertario, la relación entre los compañeros de fórmula se fue deteriorando con el paso del tiempo hasta quebrarse por completo. Hace meses que no hay diálogo entre Milei y Villarruel y el vínculo institucional quedó en manos de la senadora Patricia Bullrich.

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“Después de lo que pasamos con Villarruel, no vamos a permitir que el vice no responda a Casa Rosada. Eso se termina”, definió una importante fuente del oficialismo ante este medio.

En los últimos días, Villarruel arremetió nuevamente contra el mandatario luego de que este respaldara las declaraciones de la diputada Lilia Lemoine, quien acusó a la Vicepresidenta de coordinar acciones contra el gobierno junto a la exintegrante del bloque oficialista Marcela Pagano. Por su parte, la abogada aprovechó para cuestionar la firma del decreto en el que Milei habilitó a expulsar a los extranjeros que agravien al país o a sus ciudadanos.

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La respuesta de la vicepresidenta Victoria Villarruel al jefe de Gabinete, Diego Santilli
La respuesta de la vicepresidenta Victoria Villarruel al jefe de Gabinete, Diego Santilli

Tras esos dichos, Santilli calificó los mensajes de Villarruel como una “barbaridad”, un “disparate” y una “falta de sentido común”. La vicepresidenta respondió que el jefe de Gabinete forma parte de la “casta política” que el espacio libertario combatió en las elecciones de 2023.

Con el operativo reelección en marcha y a cuatro meses del 2027, en el Gobierno aseguran que la persona elegida para secundar a Milei debe mantener un alineamiento absoluto con el Poder Ejecutivo. “El candidato es línea de él. Si bien se lleva la marca y se desdibuja el vice, pasada la experiencia con Victoria, no queda otra que alguien de su plena confianza”, definió un funcionario ante este medio respecto del perfil que buscará el oficialismo para el próximo compañero de fórmula presidencial.

Si bien no hay precisiones al respecto, las posibilidades en Balcarce 50 son varias. La salida de Manuel Adorni en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito modificó parte del tablero interno. El exvocero, uno de los últimos dirigentes considerados “puros” del espacio, también aparecía entre los nombres con mayores posibilidades de integrar una eventual fórmula presidencial.

En ese contexto, algunos dirigentes mencionan a Patricia Bullrich como la “candidata natural” al cargo, aunque otras voces postulan a funcionarios más del riñón libertario como podría ser la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en La Rural junto al mandatario. Foto: REUTERS/Mariana Nedelcu
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en La Rural junto al mandatario. Foto: REUTERS/Mariana Nedelcu

Un miembro del Gabinete planteó que una mayor representación oficialista en el Congreso, especialmente en el Senado, reducirá el margen de maniobra político del futuro vicepresidente, que tendría un margen de autonomía mucho menor que el que tuvo Villarruel durante la primera etapa de la gestión.

En los últimos días, la propia Bullrich dio muestras de querer competir en los comicios del 2027, aunque con algunos mensajes contradictorios. Primero, se mostró optimista ante una eventual candidatura a Jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese a que sostuvo que estará “donde haga falta”, y este fin de semana dejó entrever sus aspiraciones de competir por la presidencia en 2031 una vez concluido un eventual segundo mandato de Milei.

Mientras algunos interpretan el anuncio como un mensaje hacia el interior de La Libertad Avanza para ordenar las aspiraciones de sus principales dirigentes, otros sostienen que el nombre ya está definido y que permanecerá bajo estricta reserva hasta que la estrategia electoral lo indique.

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