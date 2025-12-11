Sociedad

Subió a redes sociales el video de su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo y le sacaron la licencia

En las imágenes, el niño aparece manejando el vehículo sin casco en un descampado. Ocurrió en Mercedes

El joven de 23 años filmó y publicó en redes sociales el video

Un joven de 23 años quedará inhabilitado para conducir después de que se viralizaran videos en los que su hijo de cinco años aparece solo manejando un cuatriciclo en la Provincia de Buenos Aires.

En una de las imágenes, el menor circula solo y sin casco en un descampado. En el segundo video, lo hace en una ruta.

Según pudo saber Infobae, fue el propio acusado quien filmó y publicó en sus redes sociales los videos, registrados en Mercedes hace alrededor de dos semanas.

Las imágenes fueron registradas en Mercedes.

Tras la viralización, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al padre y actuó de oficio: pidió la inhabilitación de su licencia de conducir por su conducta deliberadamente imprudente.

En diálogo con Telefe, Nahuel Alexis -el padre del menor- aseguró que no está arrepentido de la situación: “Nosotros somos de Moreno y ese video se grabó a la altura de Mercedes, en un lugar donde no hay gente, es como un descampado. Yo lo llevo hasta allá para que a nadie lo moleste”.

El padre del menor se defendió y aseguró que no está arrepentido.

En esa línea, aseguró que no considera que el niño se encuentre en peligro: “Uno no piensa que se va a lastimar. A él esto le gusta y yo lo apoyo, él es mi bebé y no voy a hacer nada que le haga daño”.

“No estoy arrepentido. A mi hijo le gustan los fierros como a mí. Si él es feliz, yo soy feliz con él”, concluyó.

"A mi hijo le gustan los fierros como a mí. Si él es feliz, yo soy feliz con él”, concluyó el padre.

“El video evidencia una falta grave de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública”, opinaron al respecto desde ANSV. Además, remarcaron que este tipo de vehículo únicamente puede circular en corredores seguros habilitados y nunca en rutas.

Y agregaron: “La ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas. Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo -además de ilegal- no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas”.

