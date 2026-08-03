Elecciones en Santiago del Estero: con el 66% de los votos, el Frente Cívico de Zamora ganó en todos los municipios

El senador y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora

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El oficialismo de Santiago del Estero ratificó su hegemonía en la provincia. El Frente Cívico por Santiago, la coalición que lidera el senador nacional Gerardo Zamora, obtuvo el 66% de los votos en el total de las elecciones municipales. Se impuso en los 26 departamentos santiagueños y consolidó una vez más el predominio político que ejerce desde hace más de dos décadas.

Muy lejos del oficialismo quedó La Libertad Avanza, que se ubicó como segunda fuerza provincial con el 8% de los votos. El tercer lugar correspondió a Despierta Santiago, con el 7%, mientras que el conjunto de las restantes fuerzas reunió el 19% de los sufragios.

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Con esos números, el resultado volvió a reflejar el peso político del zamorismo, que transformó su estructura territorial en una victoria amplia y ratificó el liderazgo de un frente provincial que reúne a sectores del radicalismo, el peronismo y fuerzas locales.

Capital y La Banda: las dos victorias centrales

Uno de los triunfos más amplios del oficialismo se registró en la capital santiagueña. Allí, Mario Benavente fue elegido intendente con el 60,53% de los votos, por delante de la candidata de La Libertad Avanza, María S. Beatriz Yunes, que obtuvo el 12,29%. Más atrás quedaron Facundo Pérez Carletti, de Despierta Santiago, con el 11,09%, y Natalia Neme, de la Unión Cívica Radical, con el 6,03%.

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En La Banda, la segunda ciudad más importante de la provincia, el Frente Cívico también consiguió una victoria amplia. Llamil Abdala fue electo intendente con el 51,60% de los votos y dejó atrás a Pablo Mirolo, del Frente Renovador y Progresista, que alcanzó el 12,53%. Roger Nediani, del Frente Compromiso y Unidad, obtuvo el 11,41%, mientras que Lorena Gladys Bazán, de Despierta La Banda, reunió el 8,78%.

Zamora y Elías Suárez, actual gobernador de Santiago del Estero

En otros municipios de relevancia también hubo elecciones competitivas. En Frías se impuso Néstor Humberto Salim, del Frente Justicialista Integración Municipal, con el 46,63% de los votos, seguido por Carlos M. Bustamante, del Frente Encuentro Cívico, con el 30,59%. María Elena Figueroa, del Frente Convocatoria Social, obtuvo el 18,26%, mientras que el candidato de La Libertad Avanza, Lucas Sequeira, quedó cuarto con el 2,46%.

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En Termas de Río Hondo, el triunfo correspondió a Domingo Gatella, del Partido Justicialista, con el 44,16%, por delante de Paula Silvina Cánepa, del Frente Encuentro Cívico, que obtuvo el 38,99%. Más atrás finalizaron Latino Brandán, de Convocatoria Social, con el 12,37%, y Dante Lucas Donadel Zimmerman, de La Libertad Avanza, con el 4,48%.

En Añatuya, Julio Castro, del Frente Partido Justicialista de Integración Municipal, consiguió el 42,92% de los votos y derrotó a Rubén Timofeijuk, del Frente Encuentro Cívico, que alcanzó el 37,08%. La candidata libertaria Eugenia Coppede obtuvo el 11,15%, mientras que Marcelo Galarza, del Frente Mocipro, reunió el 5,46%.

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Con los resultados ya consolidados, Gerardo Zamora habló ante la militancia y aseguró que el respaldo obtenido en las urnas obliga al oficialismo a profundizar el rumbo político de la provincia. “Tenemos que profundizar como nunca este proyecto de unidad de los santiagueños, sobre todo en un contexto difícil para el país y para la economía”, afirmó el senador nacional.

En otro tramo de su discurso dejó una definición de fuerte contenido político. “Santiago del Estero no se vende, la patria no se entrega y las Malvinas son argentinas”, expresó.

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El exgobernador también destacó el desarrollo de la jornada electoral y el nivel de participación registrado en toda la provincia.

“Ha habido una mayor participación que en las últimas elecciones municipales y eso es muy bueno para la democracia”, sostuvo.

La elección también volvió a mostrar las dificultades de La Libertad Avanza para trasladar a los comicios locales el caudal electoral que el presidente Javier Milei consiguió a nivel nacional. Aunque logró consolidarse como segunda fuerza provincial, el espacio libertario quedó 58 puntos por debajo del Frente Cívico y no pudo disputar el liderazgo en ninguno de los principales distritos.

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La jornada dejó además un hecho inédito en la historia democrática santiagueña. En la ciudad de Bandera, ubicada en el departamento Belgrano, hubo por primera vez una elección municipal con un único candidato a intendente.

Jairo Colaneri, del Frente Encuentro Cívico, fue el único postulante habilitado para competir por la jefatura comunal. En esa ciudad estaban habilitados para votar 6.841 electores distribuidos en 20 mesas. Todos los votos afirmativos emitidos fueron para el único candidato en competencia, que quedó automáticamente consagrado como nuevo intendente.

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