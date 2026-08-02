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La caricatura de Milei en redes con la que volvió a apuntar al kirchnerismo y al “Estado presente”

La imagen en tres viñetas, que tiene a Cristina Kirchner como protagonista, generó miles de “me gusta” y comentarios divididos entre críticos y elogiosos

Caricatura de tres paneles con Cristina Fernández de Kirchner golpeando a un hombre, entregándole muletas y luego el hombre agradeciéndole; incluye texto y edificios emblemáticos de Buenos Aires
Parte de la caricatura que Milei publicó en su cuenta de Instagram como crítica al kirhcnerismo
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El presidente Javier Milei publicó este domingo en su cuenta de Instagram una caricatura con el que volvió a criticar al kirchnerismo en la que muestra a Cristina Fernández de Kirchner en tres viñetas que desató reacciones divididas entre usuarios de esa red.

La imagen titulada “El kirchnerismo es esto” muestra a la expresidenta primero como responsable de una agresión a un joven y luego como quien le entrega unas muletas. La publicación sumó más de 22 mil “me gusta” en dos horas y recibió mensajes de apoyo y también de críticas al presidente, además de intercambios entre usuarios.

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La primera viñeta muestra a Cristina Kirchner golpeando con un bate desde atrás a un joven y el gesto de dolor de este que expresa “¡ah, me rompieron la rodilla!”. La ilustración tiene referencias visuales a Buenos Aires, como el Obelisco, además de un mural de La Cámpora, agrupación política que lidera Máximo Kirchner.

En la segunda escena, la expresidenta le entrega unas muletas al joven con una etiqueta con la leyenda “Para vos” y le dice: “Te hago este regalito para que puedas caminar”. En la tercera, el joven responde: “Muchísimas gracias, jefa. Viva el Estado presente”.

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Caricatura de tres paneles con Cristina Fernández de Kirchner golpeando a un hombre, entregándole muletas y luego el hombre agradeciéndole; incluye texto y edificios emblemáticos de Buenos Aires
La caricatura que publicó Javier Milei en Instagram con Cristina Kirchner como protagonista

Como surge claramente de la secuencia, el mensaje de Milei plantea una crítica al kirchnerismo al sugerir que primero genera un daño y luego se presenta como salvador a través de la asistencia estatal.

El posteo generá tanto comentarios en apoyo como críticos, apuntando principalmente a la gestión del mandatario y a la situación económica.

La historieta mostró a Cristina Fernández de Kirchner en una secuencia de tres viñetas
La historieta mostró a Cristina Fernández de Kirchner en una secuencia de tres viñetas

La publicación se suma a otras intervenciones recientes de Milei contra el kirchnerismo. El jueves último, durante una cadena nacional, presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y sostuvo que esa entidad fue una herramienta que permitió “el robo de la alta política”.

En ese discurso, el presidente responsabilizó a la política tradicional y al kirchnerismo por el aumento de la inflación y por el uso de recursos del Banco Central para financiar el gasto público. También acusó a la extitular del organismo Mercedes Marcó del Pont y Cristina Fernández de Kirchner de haber sustraído USD 10.000 millones del Banco Central en 2010, cifra que, según dijo, hoy equivaldría a USD 15.000 millones.

Por otra parte, ayer, Milei usó su cuenta en X para fijar postura sobre la crisis migratoria en Ceuta, España. Allí compartió un video y escribió: “Cuando las personas despiertan... El final del socialismo se acerca... Ánimo España”, en una publicación vinculada con esa situación y con críticas al gobierno de Pedro Sánchez.

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