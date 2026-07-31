Reforma del Banco Central: la cadena nacional actuó como primer paso de la campaña de Milei para la reelección

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La cadena nacional de anoche no fue -sólo- un anuncio técnico, sino el inicio simbólico de la carrera de Javier Milei hacia la reelección. O, como dijeron en Gobierno, un “punto de quiebre”. Con el BCRA como punta de lanza y el resto de las reformas “en cascada” detrás, Milei le dijo a la política, entre propios y opositores, como a los mercados y al FMI que, superada la etapa de “estabilización” inicia el primer capítulo de una “consolidación”.

Enfocado en mostrar confianza hacia elecciones de 2027, describieron en su entorno, Milei terminó de dar inicio al segundo semestre que empezó con el relanzamiento de la gestión,los cambios en el Gabinete y, en especial, del área de comunicación, en la era post-Adorni, después de la resaca post-Mundial.

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El Presidente se ubicó en el centro de la escena montada en el Salón Blanco de la Casa Rosada para la cadena nacional donde dio detalles de una iniciativa por excelencia económica (su principal metié). Pero, sobre todo, vinculada con la lucha de la inflación. Es decir, el motivo principal por el cual resultó electo en 2023.

Con la mira en el año que viene, en Balcarce 50 hablan desde hace días de una “calendarización”, con un primer “encuadramiento” de los gobernadores para lograr un “acuerdo programático” como primer gran objetivo para este semestre.

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La lectura del oficialismo es que a todos los mandatarios provinciales —incluso a los opositores más duros— les conviene que a Milei le vaya bien, para que termine de hacerse cargo del ajuste que aún no terminó. Y que, por eso, terminarán apoyando las iniciativas que ya tienen estado parlamentario o están próximas a avanzar, y de darle respaldo a lo que necesite Milei para reelegir.

Se refieren, principalmente, a la suspensión de las PASO, que quieren ver aprobada a más tardar, en los primeros días de octubre. (Los tiempos, dicen, están marcados por la Cámara Electoral, que exige que la definición sobre las PASO esté lista unos tres meses antes del inicio del 27).

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Entre octubre, noviembre y diciembre, Karina Milei y Diego Santilli tienen planeado empezar a plantear el escenario sobre los acuerdos partidarios con aliados y gobernadores. Entonces discutirán un mayor grado de certeza si hay o no acuerdo con los el PRO y/o los radicales de cara al cierre de alianzas y de listas del año que viene. Y en qué medida se meten a jugar en las provincias.

Javier Milei en la Cámara de Diputados

En su discurso anoche, Milei atacó a Cristina Kirchner, pero se cuidó de no mencionar a Mauricio Macri o a los radicales, o de despotricar contra el poder del PJ o del interior. Está en modo conciliador nuevamente, convencido de que tendrá apoyo de la política para sus reformas.

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“El 2025 fue el año de ganar senadores para frenar los vetos. Por eso las peleas eran con todos. Ahora, el plan es que que reelija Milei y para eso hay un tono distinto”, graficaron en Casa Rosada, donde insistieron en que las conversaciones con los gobernadores no serán acuerdos de gobernabilidad, sino que el incentivo será que cada uno logre el objetivo que quiere. La Nación, la reelección. Las provincias, resguardar su poder local. “No se les va a dar ministerios a nadie, pero todos tienen que quedar contentos”, resumió un funcionario.

Para la piedra angular de la nueva etapa, el oficialismo eligió un camino deliberadamente separado del resto. La reforma de la Carta Orgánica del BCRA ingresará por la Cámara de Diputados, mientras que el resto de los temas que le importan al oficialismo están en el Senado. El Gobierno no quiere que la iniciativa que más le importa a Milei quede atada a las otras negociaciones, más complejas, que se dirimen en la Cámara alta, sino que circule en su propio carril.

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Además, procurarán que se apruebe como mínimo el primero de los cinco puntos que enumeró el Presidente. El resto, como había adelantado Infobae, se presentará a posteriori, en fechas aún no determinadas. “En cascada”, en palabras de un funcionario nacional.

en las que intervino, también, Federico Sturzenegger estuvo la desregulación del mercado de seguros, mientras que la narrativa política que acompañó al mensaje —de corte “anticrisis”— llevó la impronta de Santiago Caputo.

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Entre la calendarización con eje en las PASO y el encuadramiento de gobernadores como paso previo a la discusión partidaria de octubre, el de ayer fue el primer acto “de campaña” de Milei, con una iniciativa política propia, sobre el único terreno que maneja de manera directa. En la Casa Rosada esperan que le permita recuperar protagonismo para volver a ponerse en el centro de la discusión pública después de un semestre atravesado por el affaire de Adorni que desembocó en un gobierno que, como indican algunas de las últimas encuestas, no recupera la confianza ciudadana perdida.