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“Casta”, “parásito” y “sea democrático”: fuerte respuesta de Victoria Villarruel a Diego Santilli

La Vicepresidenta se expidió luego de que el jefe de Gabinete le pidiera que renuncie debido a su interna con Javier Milei. Un conflicto que escala

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires, Argentina.- - Victoria Villarruel
Victoria Villarruel Comunicacion Senado)
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La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió este viernes al jefe de Gabinete, Diego Santilli, tras el pedido público de renuncia que él formuló horas antes, y lo ubicó dentro de la “casta política” que el espacio libertario combatió en las elecciones de 2023. Lo hizo a través de un mensaje en X.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió Villarruel, sin mencionar a Santilli por su nombre. La titular del Senado fue aún más directa al calificar a quienes ejercen ese tipo de presiones como “parásitos” y cerró su publicación con una advertencia: “Sea democrático y respete el voto popular”.

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Asimismo, Villarruel cargó su posteo con un peso institucional direccionado al decir que su fórmula con Milei en 2023 “surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía” de la clase dirigente del pasado, a la que tildó de “parásitos”.

El cruce se desató en la mañana del viernes, cuando Santilli salió al aire en Radio Mitre con el periodista Eduardo Feinmann y calificó de “barbaridad”, “disparate” y “falta de sentido común” los mensajes que Villarruel había publicado el día anterior en X. El jefe de Gabinete fue contundente al ser consultado sobre una eventual renuncia: “Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita”.

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La respuesta de Victoria Villarruel a Diego Santilli
La respuesta de Victoria Villarruel a Diego Santilli

Para Santilli, las expresiones de Villarruel constituían “agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula”. El funcionario también dijo estar “en total desacuerdo” con la conducta de la vicepresidenta y cuestionó que, en lugar de apoyar al gobierno, “siempre pone palos en la rueda”.

El detonante de toda la secuencia fue un retuit que el propio Milei publicó en su cuenta oficial con un mensaje de la diputada Lilia Lemoine, quien acusó a Villarruel de coordinar acciones contra el gobierno junto a la exintegrante del bloque oficialista Marcela Pagano. Lemoine sostuvo que ambas legisladoras habrían intentado impulsar un juicio político contra el mandatario, que compartirían asesores y que se habrían acercado al peronismo. “Son como Rusia e Irán... fingen ser enemigas pero son socias contra Occidente”, escribió la diputada.

La reacción de Villarruel ante ese retuit fue inmediata y escaló en tono a lo largo del jueves. Primero calificó el posteo de “locura galopante” y agregó que “parece contagioso el delirio”. Luego fue más lejos: “El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas”. Finalmente, la vicepresidenta publicó el mensaje que provocó mayor repercusión: “Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Diego Santilli
Diego Santilli (Jaime Olivos)

Esas palabras fueron las que Santilli tomó como punto de partida para su intervención radial del viernes. El funcionario las interpretó como una falta de lealtad institucional de quien integró la misma fórmula presidencial y las contrapuso al contenido de la cadena nacional que Milei había emitido la noche anterior, en la que presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

Santilli respaldó ese paquete de reformas, que establece como misión exclusiva del BCRA preservar el valor de la moneda y prohíbe de forma taxativa al organismo financiar al Estado —sea nacional, provincial o municipal—. El jefe de Gabinete también destacó el mecanismo de “grillete fiscal” incluido en el proyecto: si el resultado fiscal es deficitario durante varios meses y el Congreso no corrige la situación, los salarios de legisladores, ministros, secretarios, subsecretarios y el propio presidente quedarían suspendidos, mientras quedarían exceptuados jubilaciones, pensiones, fuerzas de seguridad y los sectores de salud y educación.

El conflicto entre Villarruel y el ala oficialista del gobierno no es nuevo, pero la intervención de Santilli —el funcionario de mayor jerarquía en la estructura del Poder Ejecutivo— elevó la tensión a un nivel institucional que hasta el momento no había alcanzado. El proyecto de reforma del BCRA ingresará por la Cámara de Diputados y se tratará en los próximos meses, con el respaldo de varios gobernadores que ya ordenaron sus cuentas fiscales, según confirmó el propio Santilli.

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