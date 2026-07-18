Operativo reelección: el debate interno que se abrió en el Gobierno y las primeras aproximaciones para 2027

Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei

“Todos los que dicen que el objetivo es la reelección no la ven. El objetivo es transformar la Argentina”, planteó una importante fuente con acceso al despacho presidencial ante Infobae, en medio de los primeros pasos del operativo de Casa Rosada por otros cuatro años del presidente Javier Milei. Superada la parálisis generada por la causa judicial que investiga a Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reavivó los deseos de la administración libertaria de pelear por un nuevo mandato del libertario y movió las primeras fichas en clave electoral rumbo a 2027.

Con el cronograma por definir, el armado de La Libertad Avanza, a cargo de la menor de los Milei e instrumentado por los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, se prepara para encarar los incipientes debates electorales una vez terminado el Mundial 2026, que concluirá este domingo, a las 16, cuando la Selección Argentina se juegue la posibilidad de conquistar el bicampeonato contra España.

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La propia administración libertaria fijó ese horizonte, y deberá tender puentes con los partidos socios y gobernadores aliados para delimitar acuerdos.

En la misma línea se expresa el propio mandatario, quien repite una y otra vez que, en 2027, su principal rival en las urnas será el mismo. “Compito contra mí mismo, trabajo cada día para hacer una gestión mejor. Es lo que voy a llevarle como propuesta a los argentinos. Hay un claro camino hacia donde vamos y en eso estamos trabajando”, sostuvo el jueves en declaraciones a El Observador.

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El presidente Javier Milei con gobernadores aliados

No obstante, desde un sector de la administración libertaria consideran anticipados los planes electorales, mientras que otros sostienen que el debate por la reforma del sistema democrático habilita automáticamente el planteo. En un tercer escalón figuran los que consideran que el mensaje de la reelección tiene un destinatario claro: los mercados.

“El objetivo del Presidente no es su propia permanencia en el Poder sino la transformación de la Argentina. Se entiende la importancia de la reelección de un gobierno no peronista, pero la prioridad es cambiar la Argentina”, argumentaron desde una de las tribus violetas. “Se habla naturalmente por la reforma electoral. Si bien es cierto que no debe tener centralidad en la agenda, es lógico que la reelección esté sobre la mesa, en particular, cuando se sabe que si el Presidente hace una buena gestión lo van a reelegir”, contrapusieron desde la otra.

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Las diferencias internas no terminan ahí. Superada la disputa por la confección de las listas que atravesó al Triángulo de Hierro durante 2025, en el entorno de Santiago Caputo —relegado del proceso— celebraron que el armado político se muestre dispuesto a ampliar las conversaciones con los gobernadores para construir acuerdos de cara a las presidenciales del año próximo.

En el karinismo aseguraron que se trata de una decisión estratégica que responde a la lógica de una elección presidencial, distinta de una legislativa, y plantearon que en 2025, cerrar acuerdos con algunas provincias, implicaba ir rumbo a un “gobierno de coalición”. “No todas las reglas aplican en todo momento”, expresaron.

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En paralelo, la Casa Rosada ensaya alternativas para sumar los votos necesarios que le permitan eliminar o suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y así alterar las garantías de orden en la oposición. Para eso, evalúan distintas opciones, entre ellas la implementación de un sistema de colectoras, que les permitiría a los gobernadores aliados adherir sus listas legislativas a la boleta del Presidente.

Javier Milei habla en Tucumán durante la vigilia por el 9 de julio enfrentando a la vicepresidenta Victoria Villarruel (Nicolas Nuñez)

Aún restan por definirse algunos criterios para su implementación, por ejemplo, la validación previa que utilizarán para habilitar a los espacios, que podría darse a través de la recolección de avales de ciudadanos comunes, aunque es solo una posibilidad.

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En la Casa Rosada también empiezan a aparecer las primeras conversaciones, todavía informales, sobre la integración de la fórmula presidencial. Si bien el Poder Ejecutivo evita hablar de candidaturas, la definición del eventual vicepresidente cobra relevancia a la luz del conflictivo vínculo que mantiene la Casa Rosada con Victoria Villarruel, que en las últimas sesiones no ocultó su discrepancia con el Poder Ejecutivo.

Curados de espanto, en el Gobierno buscan evitar repetir errores. En ese marco, fijan como característica innegociable la necesidad de que el próximo vice esté alineado con el Poder Ejecutivo, algo complejo en función de la historia argentina, y es ahí donde el nombre de Patricia Bullrich como compañera de fórmula de Milei en 2027 cobra sentido en varios despachos. Sin embargo, la cuota de confianza a la legisladora viene aparejada de la puesta a prueba frente a las próximas sesiones en la Cámara de Senadores.

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“No vamos a permitir, después de haber tenido la experiencia con Villarruel, que el Vice -sea quien sea- no responda a Casa Rosada. Eso se acaba”, alertaron ante este medio.

La posibilidad llega luego de algunos meses de tensión con la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, tras algunos vestigios de independencia que no fueron bien receptados por Karina Milei. Incluso, en varios despachos responsabilizan a la legisladora por el frustrado desenlace que tuvo la Ley de Propiedad Privada el pasado jueves en la Cámara Alta, cuyo debate fue postergado para el 6 de agosto.

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Pese al malestar generado, en particular tras la diferenciación respecto a la polémica por el tema Adorni, los gestos hacia Bullrich se multiplicaron. Además, crece la esperanza violeta de aumentar la representación legislativa en 2027, lo que restringiría el margen de maniobra de quien oficie de titular del Senado. “Si vos ganas la reelección y conseguís más senadores y diputados propios, tenes menos debilidad”, descontaba un hombre que transita a diario Casa Rosada.

En algunos despachos de Balcarce 50 creen que la ex Juntos por el Cambio solo podría competir por fuera de la fuerza a la que se afilió en 2025 si se siente “condenada a muerte”, pero descuentan que no sería competitiva en soledad. No obstante, apuestan a contenerla y se esperanzan con abrir una “conversación racional”.

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En el entorno de la legisladora evitan las proyecciones con tantos meses de diferencia, y pese a que deslizó la posibilidad de permanecer en el Senado, creen que está capacitada para afrontar el desafío. “La persona hace al cargo, Patricia lo aprendió en la vida, pero todavía no sabemos dónde irá. Se hablaron de tantos lugares”, planteó un dirigente de su riñón.

La discusión, en cualquier caso, ya está instalada. Aunque Milei insista en que su única competencia es consigo mismo, en los despachos oficiales ya comenzaron a cruzarse conversaciones sobre alianzas, reglas electorales y nombres propios. Con el Mundial a punto de terminar, en Balcarce 50 se preparan para una nueva etapa: la de empezar a diseñar el camino hacia 2027.