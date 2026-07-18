Política

Operativo reelección: el debate interno que se abrió en el Gobierno y las primeras aproximaciones para 2027

Con el Mundial por llegar a su fin, el oficialismo encarará el tramo incial de la estrategia electoral. Las diferencias sobre los tiempos y las necesidades de la gestión

Guardar
Google icon
Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei
Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei

Todos los que dicen que el objetivo es la reelección no la ven. El objetivo es transformar la Argentina”, planteó una importante fuente con acceso al despacho presidencial ante Infobae, en medio de los primeros pasos del operativo de Casa Rosada por otros cuatro años del presidente Javier Milei. Superada la parálisis generada por la causa judicial que investiga a Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reavivó los deseos de la administración libertaria de pelear por un nuevo mandato del libertario y movió las primeras fichas en clave electoral rumbo a 2027.

Con el cronograma por definir, el armado de La Libertad Avanza, a cargo de la menor de los Milei e instrumentado por los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, se prepara para encarar los incipientes debates electorales una vez terminado el Mundial 2026, que concluirá este domingo, a las 16, cuando la Selección Argentina se juegue la posibilidad de conquistar el bicampeonato contra España.

PUBLICIDAD

La propia administración libertaria fijó ese horizonte, y deberá tender puentes con los partidos socios y gobernadores aliados para delimitar acuerdos.

En la misma línea se expresa el propio mandatario, quien repite una y otra vez que, en 2027, su principal rival en las urnas será el mismo. “Compito contra mí mismo, trabajo cada día para hacer una gestión mejor. Es lo que voy a llevarle como propuesta a los argentinos. Hay un claro camino hacia donde vamos y en eso estamos trabajando”, sostuvo el jueves en declaraciones a El Observador.

PUBLICIDAD

El presidente Javier Milei con gobernadores aliados
El presidente Javier Milei con gobernadores aliados

No obstante, desde un sector de la administración libertaria consideran anticipados los planes electorales, mientras que otros sostienen que el debate por la reforma del sistema democrático habilita automáticamente el planteo. En un tercer escalón figuran los que consideran que el mensaje de la reelección tiene un destinatario claro: los mercados.

“El objetivo del Presidente no es su propia permanencia en el Poder sino la transformación de la Argentina. Se entiende la importancia de la reelección de un gobierno no peronista, pero la prioridad es cambiar la Argentina”, argumentaron desde una de las tribus violetas. “Se habla naturalmente por la reforma electoral. Si bien es cierto que no debe tener centralidad en la agenda, es lógico que la reelección esté sobre la mesa, en particular, cuando se sabe que si el Presidente hace una buena gestión lo van a reelegir”, contrapusieron desde la otra.

Las diferencias internas no terminan ahí. Superada la disputa por la confección de las listas que atravesó al Triángulo de Hierro durante 2025, en el entorno de Santiago Caputo —relegado del proceso— celebraron que el armado político se muestre dispuesto a ampliar las conversaciones con los gobernadores para construir acuerdos de cara a las presidenciales del año próximo.

En el karinismo aseguraron que se trata de una decisión estratégica que responde a la lógica de una elección presidencial, distinta de una legislativa, y plantearon que en 2025, cerrar acuerdos con algunas provincias, implicaba ir rumbo a un “gobierno de coalición”. “No todas las reglas aplican en todo momento”, expresaron.

En paralelo, la Casa Rosada ensaya alternativas para sumar los votos necesarios que le permitan eliminar o suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y así alterar las garantías de orden en la oposición. Para eso, evalúan distintas opciones, entre ellas la implementación de un sistema de colectoras, que les permitiría a los gobernadores aliados adherir sus listas legislativas a la boleta del Presidente.

Javier Milei habla en Tucumán durante la vigilia por el 9 de julio - Victoria Villarruel
Javier Milei habla en Tucumán durante la vigilia por el 9 de julio enfrentando a la vicepresidenta Victoria Villarruel (Nicolas Nuñez)

Aún restan por definirse algunos criterios para su implementación, por ejemplo, la validación previa que utilizarán para habilitar a los espacios, que podría darse a través de la recolección de avales de ciudadanos comunes, aunque es solo una posibilidad.

En la Casa Rosada también empiezan a aparecer las primeras conversaciones, todavía informales, sobre la integración de la fórmula presidencial. Si bien el Poder Ejecutivo evita hablar de candidaturas, la definición del eventual vicepresidente cobra relevancia a la luz del conflictivo vínculo que mantiene la Casa Rosada con Victoria Villarruel, que en las últimas sesiones no ocultó su discrepancia con el Poder Ejecutivo.

Curados de espanto, en el Gobierno buscan evitar repetir errores. En ese marco, fijan como característica innegociable la necesidad de que el próximo vice esté alineado con el Poder Ejecutivo, algo complejo en función de la historia argentina, y es ahí donde el nombre de Patricia Bullrich como compañera de fórmula de Milei en 2027 cobra sentido en varios despachos. Sin embargo, la cuota de confianza a la legisladora viene aparejada de la puesta a prueba frente a las próximas sesiones en la Cámara de Senadores.

“No vamos a permitir, después de haber tenido la experiencia con Villarruel, que el Vice -sea quien sea- no responda a Casa Rosada. Eso se acaba”, alertaron ante este medio.

La posibilidad llega luego de algunos meses de tensión con la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, tras algunos vestigios de independencia que no fueron bien receptados por Karina Milei. Incluso, en varios despachos responsabilizan a la legisladora por el frustrado desenlace que tuvo la Ley de Propiedad Privada el pasado jueves en la Cámara Alta, cuyo debate fue postergado para el 6 de agosto.

Pese al malestar generado, en particular tras la diferenciación respecto a la polémica por el tema Adorni, los gestos hacia Bullrich se multiplicaron. Además, crece la esperanza violeta de aumentar la representación legislativa en 2027, lo que restringiría el margen de maniobra de quien oficie de titular del Senado. “Si vos ganas la reelección y conseguís más senadores y diputados propios, tenes menos debilidad”, descontaba un hombre que transita a diario Casa Rosada.

En algunos despachos de Balcarce 50 creen que la ex Juntos por el Cambio solo podría competir por fuera de la fuerza a la que se afilió en 2025 si se siente “condenada a muerte”, pero descuentan que no sería competitiva en soledad. No obstante, apuestan a contenerla y se esperanzan con abrir una “conversación racional”.

En el entorno de la legisladora evitan las proyecciones con tantos meses de diferencia, y pese a que deslizó la posibilidad de permanecer en el Senado, creen que está capacitada para afrontar el desafío. “La persona hace al cargo, Patricia lo aprendió en la vida, pero todavía no sabemos dónde irá. Se hablaron de tantos lugares”, planteó un dirigente de su riñón.

La discusión, en cualquier caso, ya está instalada. Aunque Milei insista en que su única competencia es consigo mismo, en los despachos oficiales ya comenzaron a cruzarse conversaciones sobre alianzas, reglas electorales y nombres propios. Con el Mundial a punto de terminar, en Balcarce 50 se preparan para una nueva etapa: la de empezar a diseñar el camino hacia 2027.

Temas Relacionados

GobiernoLa Libertad AvanzaJavier MileiKarina MileiSantiago CaputoElecciones 2027Últimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las victorias legislativas que logró Milei en el primer semestre y las reformas que impulsará tras el receso invernal

El Gobierno logró avanzar con leyes que llevaban décadas de debate, como la reforma laboral, el acuerdo Mercosur-UE y la baja de la edad de imputabilidad. El tema prioritario que marcará la segunda mitad del año

Las victorias legislativas que logró Milei en el primer semestre y las reformas que impulsará tras el receso invernal

Se reactivó la pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo por áreas claves del Estado

La reasignación de organismos como la empresa argentina de soluciones satelitales, el Correo y el Ente Nacional de Comunicaciones expone una disputa por poder y recursos en la Casa Rosada. La preeminencia de la hermana del Presidente sobre los legisladores

Se reactivó la pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo por áreas claves del Estado

Una intendenta convocó a Kicillof y Máximo Kirchner a un acto que sacude la sucesión bonaerense

Se trata de Mariel Fernández, de Moreno. La jefa comunal homenajeará a Eva Perón el domingo 26 de julio con una actividad en la que fueron invitados, entre otros, el gobernador y el líder de La Cámpora

Una intendenta convocó a Kicillof y Máximo Kirchner a un acto que sacude la sucesión bonaerense

Inminente publicación del pliego para iniciar la privatización del Belgrano Cargas

Las condiciones para transferir a manos privadas la empresa estatal deberían salir en el Boletín Oficial tras revisiones internas. Las inversiones podrán encuadrarse en el RIGI e incluirán la posibilidad para que una compañía pueda invertir por todas las unidades de negocios

Inminente publicación del pliego para iniciar la privatización del Belgrano Cargas

Milei, el estropicio de las internas y la lección mundialista antes de la final

El Gobierno no logró aprovechar lo básico de un Mundial, que es correr el foco social y mediático. Resurgieron las disputas domésticas. Y el oficialismo no pudo avanzar en el Congreso. Además, quedó enredado en el siempre sensible tema Malvinas y en un comentario de Messi

Milei, el estropicio de las internas y la lección mundialista antes de la final

DEPORTES

Un diseño que pasó a la historia: quién fue el creador del trofeo de la Copa del Mundo

Un diseño que pasó a la historia: quién fue el creador del trofeo de la Copa del Mundo

La ceremonia de clausura y el show del entretiempo de la final del Mundial 2026: hora, artistas y todo lo que hay que saber

El escándalo de prostitución que puso en peligro la carrera del árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Los 19 goles en 7 partidos que anotó Argentina para llegar a la final del Mundial 2026

La historia del “segundo padre” de los jugadores de Argentina que alentará desde el cielo a la Selección en la final del Mundial

TELESHOW

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Miriam Odorico y la emoción de abrazar al público desde el escenario: “El teatro es el ritual más vivo que existe”

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

La reacción de Moria Casán luego de que Adabel Guerrero reavivara su antigua pelea: “No aprendió nada”

Marcelo Tinelli recordó sus encuentros con Xuxa: “Pensé que sería la mamá de mis hijos, fui quedado”

INFOBAE AMÉRICA

De los “anti-Argentina” a las cábalas para la final del Mundial

De los “anti-Argentina” a las cábalas para la final del Mundial

Guerra en Medio Oriente EN VIVO | Irán atacó una segunda central eléctrica y una planta desalinizadora de agua en Kuwait

¿Por qué Gran Bretaña tendrá un nuevo primer ministro sin elecciones generales?

Cuántos volcanes activos hay en América Latina y por qué la protección a la población aún es insuficiente

Irán amplío sus ataques contra posiciones de EEUU en Medio Oriente con ataques a bases en Jordania, Kuwait y Bahréin