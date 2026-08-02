Se reunió el Consejo Federal de Educación para coordinar controles y asegurar el 75% de clases durante el paro docente

El Gobierno coordinó inspecciones aleatorias en escuelas durante el paro docente nacional

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El Consejo Federal de Educación se reunió este domingo, convocado por el Ministerio de Capital Humano, para coordinar que se garantice un mínimo de clases en todo el país durante el paro de docentes, convocado para mañana, lunes 3 de agosto, por la CTERA.

Según la información posteada en X por la cartera que conduce Sandra Pettovello, el comité ejecutivo del Consejo, con representantes de las jurisdicciones y de la Nación, ratificó durante el encuentro la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, prevista en la Ley 27.802.

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En esa reunión, el ministerio coordinó con las carteras educativas de todos los distritos del país y de la Nación las acciones necesarias para garantizar el dictado de clases durante el paro nacional docente del lunes 3 de agosto y para articular una inspección nacional. Según la publicación oficial, el Poder Ejecutivo Nacional también supervisará el cumplimiento de esa cobertura mínima por tratarse de una medida de fuerza de alcance nacional.

El consejo, presidido por la cartera a través de la Secretaría de Educación, reunió a los responsables o sus representantes de las áreas educativas de las jurisdicciones y de la Nación. La convocatoria tuvo como objetivo dar cumplimiento a lo establecido por la norma que declara a la educación como servicio esencial.

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El operativo oficial prevé verificaciones en establecimientos de todo el país este 3 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el mismo mensaje oficial, los participantes coordinaron medidas para sostener la continuidad de las clases durante la jornada de paro. La cartera añadió que la decisión apunta a resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y a dar previsibilidad a las familias.

Cómo controlará el Gobierno el cumplimiento del 75% de clases

Tal como había informado el Ministerio de Capital Humano en un comunicado emitido ayer, el lunes 3 de agosto habrá inspecciones aleatorias en escuelas de todo el país. El objetivo será verificar si los gremios garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo que exige la Ley 27.802.

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Ante posibles incumplimientos, la cartera advirtió en ese comunicado que activará los pasos establecidos para aplicar las penas correspondientes. “En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, señaló el texto oficial.

El ministerio también subrayó en su comunicado que la administración de las escuelas corresponde a las jurisdicciones. Aun así, sostuvo que el Estado nacional debe garantizar el derecho a la educación.

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La Ley 27.802 fija una cobertura mínima de la prestación educativa durante medidas de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paro docente y la disputa por la ley de servicio esencial

El paro nacional de 24 horas fue convocado por CTERA. Entre sus reclamos figuran la reapertura de la paritaria nacional, aumentos salariales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo.

Las demandas también incluyen mayor inversión en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. CTERA además rechaza una posible reforma jubilatoria y el proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, de acuerdo con el comunicado oficial.

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El Ministerio sostuvo que la Ley 27.802 obliga a asegurar el 75% de la actividad habitual durante una medida de fuerza, aunque existe una cautelar judicial que suspendió de forma temporal la declaración de esencialidad. Como publicó Infobae, la postura oficial sostiene que una apelación del Gobierno mantiene vigente ese límite hasta una resolución definitiva.

Según Infobae, los gremios docentes de la CGT no convocaron a un paro y optaron por acciones sin huelga, como trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa y una movilización ante el ministerio o la Secretaría de Educación. Ese medio también señaló que la CGT prevé una conferencia de prensa el lunes 3 de agosto a las 14 para explicar los motivos del plan de lucha.

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