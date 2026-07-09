El Ejército Argentino mostró su nuevo equipamiento: tanques modernizados, drones, Unimog y armamento nacional

El Ejército Argentino presentó en Boulogne su nuevo equipamiento con tanques TAM 2C, drones, Unimog U 4000, simuladores de tiro y nuevos uniformes

La Dirección de Arsenales del Ejército Argentino presentó este miércoles, en Boulogne, una serie de adquisiciones y avances en equipamiento militar. Con vehículos Unimog U 4000, tanques TAM 2C, armamento, drones, simuladores de tiro y uniformes con nuevas variantes, la institución muestra su nuevo equipamiento. La decisión busca fortalecer la capacidad operativa y logística de la fuerza, en un contexto de actualización tecnológica y producción nacional.

La exposición mostró los primeros 72 Unimog U 4000, parte de un plan que proyecta incorporar mil unidades en total. Junto a estos vehículos, se expusieron tanques TAM 2C, modernizados en el país con tecnología de Israel, y vehículos Stryker y Oshkosh provenientes de Estados Unidos. Además, se destacó la incorporación de líneas de repuestos, un elemento clave para garantizar el mantenimiento y la operatividad de la flota a largo plazo.

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La muestra incluyó también armamento de fabricación nacional, munición de ciento cinco milímetros producida por Fabricaciones Militares y equipamiento de protección como cascos y porta placas RB4. Estas adquisiciones responden a la necesidad de contar con recursos modernos y eficientes para el despliegue en diferentes regiones del país.

La Dirección de Arsenales presentó vehículos, sistemas de armas, drones, simuladores de tiro y nuevos uniformes como parte del proceso de modernización y fortalecimiento de las capacidades operativas de la fuerza (Captura de video)

“Han avanzado no solo en la compra de los tanques modernizados, sino en asegurar una línea de sustento logístico para la operación de estos vehículos”, explicó en Infobae en Vivo el analista Andrei Serbin Pont. La logística y la capacidad de mantenimiento permanente resultan prioritarias en la estrategia de modernización.

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Armamento, drones y simuladores

La exposición del nuevo equipamiento incluyó armamento diverso, como las escopetas Benelli M3 de origen italiano, adquiridas mediante licitación iniciada el año anterior. Estas escopetas se entregaron con ópticas israelíes MEPRO. “Yo soy más team EOTECH, pero está bien, lo importante es que estén incorporando las escopetas”, señaló Serbin Pont. Además, se mostró munición de ciento cinco milímetros fabricada por Fabricaciones Militares, destinada a tanques TAM y cañones SK 105.

La compra de drones de diferentes tamaños y capacidades marcó otra novedad. El Ejército enfatizó la necesidad de incorporar tecnología aérea, útil tanto en operaciones militares como en despliegues de seguridad interna. Los simuladores de tiro, también presentados en el evento, permitirán reducir los costos de entrenamiento, ya que la munición tiene precios elevados. “Entrenar solo con munición real es aún más caro”, explicó Serbin Pont.

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El Ejército Argentino presentó nuevos uniformes con patrón mimético tradicional y variante desértica para adaptar la indumentaria a distintas regiones del país (Captura de video)

El despliegue de estos recursos responde a experiencias recientes, como la “Operación Roca”, en la que el Ejército cubrió zonas sin presencia de la Gendarmería. En ese contexto, la presencia de drones y armamento menos letal resultó esencial.

Uniformes, protección y producción nacional

Al mismo tiempo, el Ejército Argentino presentó nuevos uniformes con patrón mimético tradicional y una variante desértica. “Han presentado una versión en colores desérticos, cosa que no habíamos visto previamente”, observó Serbin Pont. La estandarización de uniformes busca adaptarse a distintas regiones, reemplazando antiguos patrones específicos.

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La muestra también incluyó elementos de protección balística, como porta placas RB4 y cascos fabricados por la empresa argentina ITP. “Muy bueno que se esté viendo contratos con la empresa argentina”, consideró Serbin Pont sobre la participación de la industria local. El equipamiento apunta a mejorar la seguridad del personal frente a disparos y esquirlas, riesgos frecuentes en conflictos armados actuales.

El evento exhibió vehículos anfibios ACL 5 y lanchas Land Re, destinados a operaciones en zonas de ríos o ante desastres naturales. El objetivo es recuperar y poner en servicio estos recursos, relevantes para unidades de ingenieros y tareas de emergencia.

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La incorporación de drones y simuladores de tiro busca ampliar las capacidades operativas del Ejército Argentino y reducir los costos de entrenamiento (Captura de video)

Contexto y desafíos actuales

La modernización del Ejército Argentino refleja la necesidad de actualizar el equipamiento y asegurar autonomía en logística y producción. El desarrollo nacional de tanques, artillería y munición, junto con la adquisición de tecnología extranjera, busca fortalecer la operatividad y la capacidad de respuesta ante distintas contingencias.

Serbin Pont subrayó la importancia de contar con equipamiento moderno y con líneas de repuestos garantizadas. “No solo los vehículos, sino la capacidad de sostenerlos logísticamente en el tiempo”, afirmó. La exhibición en la Dirección de Arsenales mostró avances concretos en la estrategia de rearme y modernización de la fuerza.

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El evento, además de presentar material, permitió destacar el papel de la industria nacional y la cooperación internacional. La apuesta por simuladores, drones y protección individual muestra una visión orientada a la eficiencia y la seguridad del personal.

Así, el Ejército Argentino continúa sumando recursos y capacidades, en línea con los desafíos operativos y logísticos actuales.

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