Las reacciones del arco político tras el triunfo de la selección argentina ante Inglaterra y el pase a la final del Mundial

El arco político celebró la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra

El gran triunfo de la selección argentina ante Inglaterra provocó una catarata de festejos no solo en las calles de Buenos Aires y gran parte del país, sino que también atrajo las felicitaciones por parte del arco político que celebraron el pase a la final del Mundial 2026.

Uno de los primeros en salir a publicar su mensaje fue el mandatario Javier Milei, quien compartió en X: “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP...”. Seguido a esto, desde la Oficina del Presidente también escribieron un posteo: “La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026″.

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En tanto, la senadora Patricia Bullrich también se hizo eco de la victoria y escribió: “LIONEL MESSI Y ESTE EQUIPO DE LOCOS NOS LLEVARON POR TERCERA VEZ A LA FINAL DEL MUNDO. LOS ARGENTINOS ESTAMOS LOCOS”. Y añadió: “LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO OTRA VEZZ OBELISCOOOOO”.

El canciller Pablo Quirno también replicó: “VAMOS ARGENTINA DE MI VIDA!!! Gracias!!!”. En tanto, otro de los que apareció fue el presidente de la Cámara de Diputado, Martín Menem, quien escribió en sus redes personales: “El equipo de fútbol con más huevos del mundo”.

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Por su parte, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, señaló: “VAAAAMOOOOOS ARGENTINA CARAJO!!!! SE VIENEN LOS MEJORES 2 MIL MILLONES DE AÑOS!!!!!”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también se refirió a la victoria del equipo de Lionel Scaloni, destacó a los autores de los goles y se refirió al conflicto por las Islas Malvinas: “¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! ¡No era un partido más!“.

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Otro de los que apareció en las redes sociales fue el ex presidente Mauricio Macri, quien estuvo en la cancha viendo el partido junto a su hija, comentó: “QUÉ PERSONALIDAD TIENE ESTE EQUIPO! Qué cambios hizo el técnico! En honor a los ingleses se lo voy a decir en inglés… qué huevos tienen!!! GRACIAS, GRACIAS POR TANTO! A disfrutar lo que estamos viviendo!!!“.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se refirió a la victoria y compartió una imagen del momento en el que los jugadores de la selección levantaron una bandera por las Islas Malvinas: “VAMOS CAMPEÓN, A PURO CORAZÓN”.

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En tanto, Mayra Mendoza, otra de las referentes del peronismo en la provincia, dijo: “VAMOS ARGENTINA CARAJOOOOO. Somos un pueblo con corazón y coraje que quiere ser feliz, que busca y pelea hasta la victoria!! GRACIAS!!! Gracias @Argentina. GRACIAS Virgencita de Luján! Gracias Diossssss”.

La selección argentina tuvo otra actuación épica en los Estados Unidos para vencer 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos con sendas asistencias de Lionel Messi, luego de empezar abajo por el tanto de Anthony Gordon. El campeón del mundo impuso su chapa y, a fuerza de voluntad, empuje y mucho coraje, revirtió la desventaja para llevarse el segundo boleto a la definición del próximo domingo desde las 16:00 ante España en el MetLife de Nueva Jersey.

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La antesala al encuentro estuvo marcada por los silbidos al himno inglés. Tras el pitazo inicial, el primer tiempo estuvo marcado por el desmanejo de Ismail Elfath en la conducción disciplinaria. En un duelo que iba a ser disputado, el árbitro evitó imponer el rigor reglamentario para priorizar la fluidez que se ha visto en los partidos de la Copa del Mundo y demoró en aplicar sanciones disciplinarias como un claro agarrón de amarilla por parte de Elliot Anderson a Enzo Fernández. El volante inglés recién fue amonestado en el último cuarto de hora por una dura falta a Lionel Messi. Segundos después, Lisandro Martínez también se llevó la amarilla por una infracción para frenar un contragolpe.

En el plano futbolístico, las llegadas a los arcos fueron escasas porque la pelota se repartió en la mitad de la cancha con un ligero dominio en favor de Los Tres Leones, que solo llevaron peligro a través de un cabezazo desviado de John Stones a la salida de un tiro libre. En la vereda opuesta, el campeón del mundo avisó con un disparo de Enzo Fernández desde afuera del área, que se marchó por encima del travesaño.

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Luego del descanso, el vigente campeón del mundo impuso condiciones pero sufrió un duro golpe en su mejor momento: Anthony Gordon se filtró a la espalda de Nahuel Molina y adelantó a los europeos a los 54 minutos.

A pesar de este tanto, el equipo de Lionel Scaloni no dejó intimidarse por el contexto y el ingreso de Nicolás González por Leandro Paredes le aportó mayor peso ofensivo, ya que el atacante pisó el área en más de una oportunidad desde su entrada. Del otro lado, Thomas Tuchel renunció a cualquier propuesta ambiciosa con la salida de Gordon en lugar del zaguero central Ezri Konsa. Se refugió en su área con demasiada antelación y lo pagó muy caro.

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Luego de varias tapadas sensacionales de Jordan Pickford, la fortaleza de Los Tres Leones finalizó a los 85 minutos, cuando Lionel Messi se movió a la banda derecha, como ante Egipto, y mostró su mejor versión. A la salida de un córner, el 10 le entregó un pase a Enzo Fernández, quien se acomodó con zurda y sacudió un derechazo cruzado para marcar el empate.

A partir de ahí, Argentina arrolló a su rival, que demoró el juego con la intención de prolongar la historia al suplementario, y aprovechó para continuar el asedio bajo la valla inglesa hasta que el mejor jugador del mundo volvió a frotar la lámpara. Tras un disparo al palo de Mac Allister, Messi desbordó sobre la derecha y envió un centro al segundo palo convertido por Lautaro Martínez para sellar la remontada. En los instantes finales, Inglaterra intentó buscar el empate sin ideas y se deberá conformar con el partido de este sábado desde las 18:00 (hora argentina) ante Francia en Miami para definir el tercer y cuarto puesto.

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Tras el pitazo de Elfath, los jugadores de la Albiceleste mostraron una bandera durante los festejos con los hinchas, en la que se leía el siguiente mensaje: “Las Malvinas son argentinas”.