El Gobierno festeja la inflación, pero atiende encuestas que lo ponen al límite con la oposición

El Gobierno celebró la baja de la inflación y Caputo hasta le dedicó un mensaje a la Selección de Francia tras quedar afuera del Mundial 2026 (@JMilei)

El ministro de Economía, Luis Caputo, se apresuró a reírse de Francia por haber quedado eliminado mientras festejaba que el alza de precios fue del 1,9 %: “Inflación 1,9%, el Central compras récord de 532 millones y baile de España a Francia. Podemos decir que hoy es un buen día?”, tuiteó. Argentina aún no pasó a la final... Pero más allá del comentario del funcionario, el Gobierno salió a celebrar un nuevo mes con una inflación menor a la de los últimos 30 días.

El dato que escondió fue el aumento del 2,2% de la canasta básica, por encima del promedio. En junio, además, una familia tipo necesitó $1.531.473 para no caer en la pobreza, y requirió $689.853 para no ser considerada indigente. El Gobierno atiende, por estas semanas, un doble juego. La gestión donde quedó grabado el tuit de aquel sábado donde Santiago Caputo escribió: “La campaña son las reformas. Las reformas son la campaña”, y el armado electoral para la reelección del Presidente en manos de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

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En lo económico, un aspecto más, fundamental para entender este doble punto. El informe de CEPA detalló que el aumento de la remuneración mediana de salarios registrados en el periodo 2023-26 fue del 305%. Sin embargo, el endeudamiento creció. Eso se explica, en gran parte, por la suba de los gastos fijos y servicios. El transporte es, por amplia diferencia, lo que más ha escalado. El subte multiplicó casi por 20 su valor inicial, un 1926%. El colectivo tuvo un aumento acumulado en ese periodo del 1450% y el tren del 977%. En cuanto a gastos de electricidad, gas y otros combustibles, el promedio fue de 847%. La nafta, si bien quedó por detrás de lo marcado anteriormente, duplicó a los salarios. Aumentó un 631 por ciento.

Axel Kicillof aparece en algunas encuestas como el líder de la oposición

Caputo y su equipo entienden que el triunfo de Milei tiene que ser en primera vuelta. Un balotaje sería demasiado arriesgado por el escenario de polarización anticipado. La directora de Casa3, Mora Jozami, realizó una pregunta abierta en su último estudio. La pregunta concreta fue consultar: “¿Quién crees que es el/la líder de la oposición?”. Sin opciones, fue con respuesta abierta. Allí encontró algunas cuestiones interesantes. Lo primero, el ascenso de Axel Kicillof y el repliegue de Cristina Kirchner. El gobernador de la provincia de Buenos Aires experimentó un crecimiento exponencial. En enero de 2024, apenas un 6% lo identificaba como el líder opositor. Hoy, ese número se disparó al 34%. Si bien Cristina mantiene la centralidad, está en segundo plano: la ex presidenta también creció en la consideración (pasando de 6% a 19%), pero queda a 15 puntos de distancia de su ex ministro de Economía.

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El otro dato saliente es la caída de Sergio Massa. El ex candidato presidencial del peronismo sufrió el desgaste de la derrota y el silencio. Su consideración como líder cayó del 6% en el arranque de la gestión a un marginal 2% actual.

En diálogo con Infobae, Jozami analizó: “El periodismo aparece de modo espontáneo como un interlocutor opositor para el Gobierno. Pasó de no estar considerado en enero del 2024 a un 8% durante la actualidad. No es novedad que entre los opositores más importantes aparezcan Axel y Cristina. Eso es bueno para el Gobierno. Sabe a quién enfrentar. Es un ruido para Massa. Está desdibujado. Estaba al inicio de la gestión y ahora también. Se nota que Massa después de la derrota, se apagó“.

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Otro de los estudios que fue interesante de analizar en este caso fue el del monitoreo digital que realiza Diego Corbalan. El seguimiento es sobre la conversación pública. Observó de manera concreta que en esa conversación hay una baja en el volumen de menciones para el oficialismo, aunque también en el peronismo.

Javier Milei y Luis Caputo

“En julio de 2026, la nube de conversación sobre La Libertad Avanza analizada por Monitor Digital ya no aparece dominada por palabras de épica libertaria, sino por términos vinculados a la gestión y al conflicto político. Ese desplazamiento semántico es decisivo: La Libertad Avanza se sumerge en el debate político ya no como una promesa política, sino como una gestión de gobierno. Las redes ya no interpelan a los libertarios sobre sus planes de gobierno, sino que evalúan qué hicieron con el poder que consiguieron en 2023″, explicó Corbalan a Infobae.

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Y agregó: “Creció mucho el PRO. La marca libertaria quedó castigada por el episodio Adorni. Alimentó otros espacios. En cuanto al sentimiento de la conversación, de un año a otro todos los espacios retroceden, salvo el PRO que mantiene“. Un detalle. El único espacio que sube con sentimiento positivo es la Izquierda. “Eso es una mala noticia para el peronismo, porque ante la suba opositora, la Izquierda gana espacio”.

En paralelo, la interna libertaria no se detiene y ya nadie se sorprende por una batalla que seguirá de la misma manera hasta, por lo menos, 2027. El lunes, en medio de la euforia argentina por el pase a semifinales, se publicó el decreto 581 que oficializó una fuerte reestructuración estatal en la que el jefe de Gabinete pasó a concentrar un enorme poder sobre el área de telecomunicaciones, restándole terreno al influyente asesor. De manera directa, Karina puso al funcionario a manejar el ENACOM (el ente regulador de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico) y la AAIP (Agencia de Acceso a la Información Pública y datos personales).

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Sebastián Pareja asumió como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia (RS Fotos)

Por su parte, Gustavo Coria, vicejefe de Gabinete del Interior asumió el control político de las empresas estatales Arsat y Correo Argentino. A su vez, el martes debutó el diputado karinista Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Como primera medida, convocó al director de la SIDE, Cristian Auguadra, para que rinda cuentas a fines de agosto sobre el Plan Nacional de Inteligencia.

Infobae habló con un legislador que está en esa bicameral y dejó entrever la sospecha de una interna abierta por esa citación: “Si hay algo que hacían el kirchnerismo y Cambiemos es dormir esa bicameral. De golpe aparece uno nuevo y cita al titular de la SIDE. Después se enfriará, pero le están mandando un mensaje directo”.

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Re-reelección intendentes

En la provincia de Buenos Aires, más allá de la gestión, la pregunta que circula por todas las intendencias es qué sucederá con la re reelección de los jefes comunales. La legislatura está trabada y la salida vía sesión parece difícil.

Del laberinto se podría salir, dicen en La Plata, con un fallo de la Corte Suprema bonaerense. Quizás por eso es que por estas horas se dieron a conocer a los nuevos consejeros de la Magistratura por el Poder Ejecutivo. Quedaron Santiago Pérez Teruel, Lisandro Pellegrini y Lalo Revora como titulares. Este es uno de los pasos necesarios para completar el tribunal que hoy funciona con tres miembros pero debería tener siete.

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En Provincia de Buenos Aires se discute la re reelección de intendentes

La otra duda es quién quedará de pie en el peronismo para suceder a Axel Kicillof. Los ensayos son infinitos. Aventurar nombres en este contexto es hacer una ficción en el conurbano bonaerense. Más que contar las bondades de cada uno, corre con fuerza la idea de bajar a otros. Es decir, mostrar lo negativo del rival. Aunque sea interno. Por ejemplo, los videos sobre Martín Insaurralde pusieron más que contentos a algunos intendentes que buscan cancelar a dirigentes cercanos al de Lomas, como Federico Achával, de Pilar.

“La última vez que tuvimos una interna bonaerense nos tiramos con ‘la morsa’ en Canal 13. Nadie quiere que pase esto. Si perdemos en Nación y nos sacan la provincia, vamos a ser gestores de municipios. El peronismo no se puede permitir eso, es una tragedia”, sentenció un histórico operador de un intendente del sur bonaerense.

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Entre los que se anotan para ir por la Presidencia, aún hay quienes mencionan al ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Pero una anécdota basta para entender la expectativa de la realidad. Cuenta alguien que lo vio entrar a cenar a El Mangrullo, el histórico restaurante situado en Ezeiza, donde van peronistas de todo tipo. “Entró a comer. Nadie se dio cuenta de quién era. Parecía un anónimo más”.