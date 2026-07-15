Deportes

El golazo de Enzo Fernández a 5 minutos del final para empatar el partido ante Inglaterra en el Mundial: el singular festejo

Un remate desde afuera del área al minuto 85, inalcanzable para Pickford, encendió la épica clasificación de la Albiceleste a la final del mundo frente a los ingleses en Atlanta

Guardar
Google icon

Un remate desde afuera del área que venció a un Jordan Pickford que había sido imbatible durante todo el partido: Enzo Fernández le dio el empate a la selección argentina en el minuto 85 de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, en Atlanta, y abrió la puerta para la remontada que luego completó Lautaro Martínez en el descuento.

El gol llegó en el momento en que el equipo de Lionel Scaloni parecía resignado a quedar eliminado. Argentina monopolizaba la pelota pero no encontraba el camino al arco inglés desde que Anthony Gordon había convertido el único tanto del partido. Fue entonces cuando Messi recibió la pelota entre dos defensores tras un córner, la cedió al mediocampista del Chelsea, y Fernández se acomodó para disparar con potencia desde la puerta del área. El balón entró en un ángulo que Pickford no pudo cubrir.

PUBLICIDAD

No fue el primer intento del volante. Enzo Fernández ya había probado suerte dos veces desde larga distancia antes de encontrar el arco, y en ambas oportunidades el remate se había ido desviado. Aun así, insistió con la misma estrategia hasta que el tercero fue gol. La lectura del partido que hizo Fernández —atacar desde afuera del área como vía para vulnerar a Pickford— resultó ser la correcta.

Tras el tanto, el mediocampista corrió hacia la tribuna y realizó el gesto del “Topo Gigio” hacia los hinchas ingleses, en una celebración que encendió aún más el ambiente en el estadio, donde 71.000 espectadores presenciaban la semifinal.

PUBLICIDAD

El gol ante Inglaterra elevó a tres los tantos de Enzo Fernández en Copas del Mundo: el que le anotó a México en Qatar 2022 y los dos que lleva en esta edición, el primero de ellos en la victoria 3-2 sobre Egipto en octavos de final. Con este partido, el volante volvió a aparecer en el momento de mayor exigencia, después de no haber mostrado su mejor versión a lo largo del torneo.

Minutos después del empate, ya en tiempo de descuento, Messi envió un centro al segundo palo que encontró la cabeza de Martínez para el 2-1. La reacción inglesa no llegó: el técnico Thomas Tuchel apenas alcanzó a mandar a la cancha a Ivan Toney y Marcus Rashford cuando el partido ya estaba consumado. Argentina avanzó a la final y buscará el bicampeonato mundial el próximo domingo ante España, en Nueva York/Nueva Jersey.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección Argentina Mundial 2026Selección Inglaterra Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Enzo Fernández

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina hace historia: le dio vuelta el partido a Inglaterra, ganó 2-1 y jugará la final del Mundial por segunda vez consecutiva

El campeón remontó un complicado encuentro en Atlanta con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El próximo domingo se enfrentará a España en Nueva Jersey

Argentina hace historia: le dio vuelta el partido a Inglaterra, ganó 2-1 y jugará la final del Mundial por segunda vez consecutiva

El desahogo de Messi: festejo de rodillas entre lágrimas en el césped y un abrazo íntimo con Scaloni tras la remontada ante Inglaterra

El capitán argentino vivió con toda la intensidad la clasificación a la final del Mundial, en una celebración que incluyó puños apretados, palabras al oído del DT y un grito frente a las cámaras en el estadio de Atlanta

El desahogo de Messi: festejo de rodillas entre lágrimas en el césped y un abrazo íntimo con Scaloni tras la remontada ante Inglaterra

El llanto interminable de Lautaro Martínez tras el pase a la final del Mundial: “Soñé que iba a hacer este gol”

El delantero se quebró frente a las cámaras al recordar a su familia y aseguró que les había anticipado a sus compañeros que iba a convertir el tanto que metió a Argentina en la gran definición frente a España

El llanto interminable de Lautaro Martínez tras el pase a la final del Mundial: “Soñé que iba a hacer este gol”

La bandera con un mensaje por Malvinas que mostraron los jugadores de Argentina tras el triunfo ante Inglaterra

Lisandro Martínez, Gio Lo Celso y Cuti Romero fueron los encargados de exhibirla en medio del fervor por el 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026

La bandera con un mensaje por Malvinas que mostraron los jugadores de Argentina tras el triunfo ante Inglaterra

Un pase quirúrgico y un centro preciso desde la derecha: las dos asistencias de Messi para la remontada histórica ante Inglaterra

Jordan Pickford se estiró en ambas ocasiones pero no pudo contener el remate cruzado de Enzo Fernández y el cabezazo letal del Lautaro Martínez

Un pase quirúrgico y un centro preciso desde la derecha: las dos asistencias de Messi para la remontada histórica ante Inglaterra

DEPORTES

Argentina hace historia: le dio vuelta el partido a Inglaterra, ganó 2-1 y jugará la final del Mundial por segunda vez consecutiva

Argentina hace historia: le dio vuelta el partido a Inglaterra, ganó 2-1 y jugará la final del Mundial por segunda vez consecutiva

El llanto interminable de Lautaro Martínez tras el pase a la final del Mundial: “Soñé que iba a hacer este gol”

La bandera con un mensaje por Malvinas que mostraron los jugadores de Argentina tras el triunfo ante Inglaterra

Un pase quirúrgico y un centro preciso desde la derecha: las dos asistencias de Messi para la remontada histórica ante Inglaterra

Remate en el palo, centro de Messi y cabezazo letal de Lautaro Martínez: el golazo de Argentina para vencer a Inglaterra en el final

TELESHOW

Así vivieron las mujeres de la Selección el duelo entre Argentina e Inglaterra: rosarios, arenga y cábalas

Así vivieron las mujeres de la Selección el duelo entre Argentina e Inglaterra: rosarios, arenga y cábalas

El festejo de los famosos por el triunfo de Argentina sobre Inglaterra: llanto, euforia y postales de la fiesta

Desde Atlanta: las muestras de aliento de los famosos por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La sugestiva cábala de Evangelina Anderson en la previa de Argentina contra Inglaterra: “¿Alguien más manija?"

Camisetas, banderas y el sueño de la 4° estrella: así vivieron los famosos la previa de Argentina contra Inglaterra

INFOBAE AMÉRICA

“Mucha mala suerte, fallé”: así habló el acusado de asesinar a un niño de 11 años en Honduras tras su captura

“Mucha mala suerte, fallé”: así habló el acusado de asesinar a un niño de 11 años en Honduras tras su captura

Estados Unidos interceptó un buque cisterna que se dirigía a Irán en medio del bloqueo naval

La salud mental gana peso en el gobierno dominicano

Detienen a oficial de Migración en el aeropuerto de Costa Rica por presuntamente facilitar el ingreso de extranjero vinculado a organización terrorista

Asamblea Nacional de Nicaragua ratifica dos tratados con Rusia sobre extradición y traslado de condenados