El golazo de Enzo Fernández a 5 minutos del final para empatar el partido ante Inglaterra en el Mundial: el singular festejo

¡SÍ, ENZO SÍ! GOOOOOOOOOOOL ARGENTINO



Tremendo remate de Enzo Fernández para que la Selección se lo empate 1-1 a Inglaterra en el final del partido. pic.twitter.com/0vXnBSoGrT — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Un remate desde afuera del área que venció a un Jordan Pickford que había sido imbatible durante todo el partido: Enzo Fernández le dio el empate a la selección argentina en el minuto 85 de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, en Atlanta, y abrió la puerta para la remontada que luego completó Lautaro Martínez en el descuento.

El gol llegó en el momento en que el equipo de Lionel Scaloni parecía resignado a quedar eliminado. Argentina monopolizaba la pelota pero no encontraba el camino al arco inglés desde que Anthony Gordon había convertido el único tanto del partido. Fue entonces cuando Messi recibió la pelota entre dos defensores tras un córner, la cedió al mediocampista del Chelsea, y Fernández se acomodó para disparar con potencia desde la puerta del área. El balón entró en un ángulo que Pickford no pudo cubrir.

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No fue el primer intento del volante. Enzo Fernández ya había probado suerte dos veces desde larga distancia antes de encontrar el arco, y en ambas oportunidades el remate se había ido desviado. Aun así, insistió con la misma estrategia hasta que el tercero fue gol. La lectura del partido que hizo Fernández —atacar desde afuera del área como vía para vulnerar a Pickford— resultó ser la correcta.

Tras el tanto, el mediocampista corrió hacia la tribuna y realizó el gesto del “Topo Gigio” hacia los hinchas ingleses, en una celebración que encendió aún más el ambiente en el estadio, donde 71.000 espectadores presenciaban la semifinal.

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El gol ante Inglaterra elevó a tres los tantos de Enzo Fernández en Copas del Mundo: el que le anotó a México en Qatar 2022 y los dos que lleva en esta edición, el primero de ellos en la victoria 3-2 sobre Egipto en octavos de final. Con este partido, el volante volvió a aparecer en el momento de mayor exigencia, después de no haber mostrado su mejor versión a lo largo del torneo.

Minutos después del empate, ya en tiempo de descuento, Messi envió un centro al segundo palo que encontró la cabeza de Martínez para el 2-1. La reacción inglesa no llegó: el técnico Thomas Tuchel apenas alcanzó a mandar a la cancha a Ivan Toney y Marcus Rashford cuando el partido ya estaba consumado. Argentina avanzó a la final y buscará el bicampeonato mundial el próximo domingo ante España, en Nueva York/Nueva Jersey.

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