Política

Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra y reveló su cábala para ver los partidos

El Presidente reiteró que, en caso de coronarse el domingo, el plantel albiceleste tendrá a su disposición la Casa Rosada. Su admiración por Lionel Messi y la resiliencia de los argentinos

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Javier Milei mameluco YPF Vaca Muerta
El atuendo que utiliza Javier Milei a modo de cábala para ver los partidos de Argentina en el Mundial

El presidente Javier Milei no ocultó el estado en que lo dejó el triunfo de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial. “Con una alegría inmensa, con una emoción infinita, imposible de describir", se declaró el mandatario en una entrevista con Radio Mitre, pocas horas después de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni sellara el pase a la final con una remontada que el propio jefe de Estado calificó de épica.

La convicción, dijo, nunca la perdió: desde el momento en que Inglaterra abrió el marcador, supo que el equipo podía revertirlo.

Argentina arrancó el partido en desventaja y fue precisamente en ese tramo donde Milei encontró la confirmación de algo que, según sus palabras, ya intuía. “Después del gol de ellos, Argentina se lo llevó puesto, lo pasó por arriba, los cambios fueron muy precisos, muy correctos”, afirmó.

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El primer tanto argentino llegó con un remate de Enzo Fernández desde afuera del área; el segundo, con una jugada que el Presidente describió con precisión: Lionel Messi desbordó por derecha, tiró un centro con la diestra y Lautaro Martínez impactó de manera formidable para cerrar la historia. “El gol estaba al caer, era una cuestión de tiempo”, sostuvo Milei, quien al mismo tiempo pidió que el arco se abra antes de los 80 minutos en la final del domingo para “no tener que estar sufriendo tanto”.

La sensación que le dejó el partido fue contundente. Para el mandatario, el resultado no reflejó la diferencia real entre ambos equipos: Argentina fue muy superior en el segundo tiempo y el marcador le resultó corto. “Me sorprende la forma en que el rival se quedó, me sorprende cómo se le acabó la nafta”, señaló, y agregó que, dentro de las fases de eliminación directa del torneo, no recuerda un partido en el que el equipo haya sido tan dominante. El que más sufrió, aclaró, fue el encuentro ante Egipto.

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El Presidente reiteró que, en caso de coronarse en el Mundial, la Selección tendrá la Casa Rosada a su disposición (Foto: AP/Natacha Pisarenko, Archivo)
El Presidente reiteró que, en caso de coronarse en el Mundial, la Selección tendrá la Casa Rosada a su disposición (Foto: AP/Natacha Pisarenko, Archivo)

Sobre su ritual para ver los partidos, Milei fue categórico: todos los cotejos los miró desde la residencia de Olivos y el domingo no será la excepción. La cábala tiene un elemento central: el mameluco de YPF con el que transpira durante los noventa minutos. “La única vez que me lo saqué nos hicieron un gol, así que no me lo saqué nunca más”, reveló. Misma ropa, mismo lugar, sin variaciones.

La figura de Messi ocupó un lugar propio en la charla. El Presidente reconoció que enfrentar a Inglaterra con la camiseta albiceleste era una materia que le señalaban como pendiente al capitán, y que la superó con creces.

“Era claramente una materia pendiente que le ponían en los pendientes a Messi y lo ha sobrecumplido, se ha logrado esto con una remontada, lo cual lo hace mucho más épico”, afirmó. La asistencia del segundo gol, ejecutada con la pierna derecha, fue para Milei una muestra más de la dimensión del jugador. Ahora, la expectativa se traslada al domingo: el bicampeonato sería, según el mandatario, el nuevo hito de una carrera que ya acumula dos finales mundiales con Argentina.

Consultado sobre si el triunfo ante los ingleses tenía un valor casi equivalente al de un título, Milei fue directo y rechazó cualquier lectura que mezclara el resultado deportivo con el reclamo soberano por las Malvinas. “No hay que caer en eslóganes berretas, populistas, nacionalistas y rancios. No hay que mezclar la hacienda”, dijo, en línea con lo expresado públicamente por el propio Scaloni y por excombatientes del conflicto de 1982.

El Presidente subrayó que los avances en materia diplomática —incluida la obligación impuesta por la ONU a Gran Bretaña de sentarse a negociar— son el camino correcto, y que los gestos de “patrioterismo barato” no contribuyen a ese objetivo. “Separemos los tantos: es un partido de fútbol, es maravilloso lo que ha hecho este grupo”, completó.

Luis Toto Caputo Javier Milei
El Presidente además destacó el 1,9% de inflación de junio que se dio a conocer ayer (@JMilei)

El compromiso con el plantel en caso de título también fue ratificado. Milei confirmó que la Casa Rosada está a disposición de los jugadores si así lo deciden, y que los dispositivos operativos ya están coordinados. “Mi hermana diseñó todos los dispositivos para que nadie esté en la Casa Rosada ese día. Casa Militar ya tiene armado el operativo", precisó, con la aclaración de que nadie del entorno gubernamental interferirá en un festejo que considera exclusivo del plantel y de la gente. “Nadie les va a cogotear la fama y el momento y el espacio que es de ellos”, remarcó.

Al cierre de la entrevista en Radio MitreMilei tendió un puente entre la actuación del equipo y el carácter de los argentinos en general. “Me da la sensación de que eso muestra nuestro espíritu guerrero, lo resilientes que somos, y que no importa cuán adverso sea el contexto del cual partimos: siempre nos levantamos, siempre salimos, porque Argentina no se rinde", afirmó.

El Presidente también fue consultado por el dato de inflación del día anterior —1,9%— y, aunque aclaró que son cosas distintas, lo enmarcó en el proceso de recuperación económica: señaló que 14 millones de personas salieron de la pobreza desde que asumió, que el índice de indigencia bajó del 20% al 6% y que los chicos en situación de pobreza pasaron del 70% al 42%.

“Hay que entender que venimos de 100 años de desastre, y usted no arregla 100 años de desastre en 2 años y medio”, cerró.

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