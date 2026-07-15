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Descuido de Molina y aparición fantasmal de Gordon: así fue el gol con el que Inglaterra abrió el marcador ante Argentina

En el inicio del complemento el defensor argentino perdió la marca y el delantero inglés apareció solo para anotar

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Era cerrado el partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, hasta que se abrió en el amanecer del segundo tiempo con el tanto de Anthony Gordon.

En el primer tiempo, el elenco inglés se arrimó más al área rival mediante la pelota parada y con Jude Bellingham, quien desequilibró en dos ocasiones. En tanto, Argentina respondió con un remate de Enzo Fernández que pasó cerca del ángulo superior derecho. Ninguno de los equipos logró imponer condiciones en un juego marcado por la tensión y con fricciones.

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En el complemento se rompió el cero. Fue a los 55 minutos, cuando un pelotazo de Harry Kane fue despejado por Nicolás Tagliafico. La pelota le quedó a Declan Rice, quien cedió para Morgan Rogers, cuyo centro fue conectado por Gordon, quien apareció solo por detrás de Nahuel Molina, quien perdió su marca.

Lejos de verse golpeado por verse abajo en el marcador, el elenco argentino fue superior y generó llegadas claras para poder plasmar el empate. Jordan Pickford se convirtió en figura con salvadas ante Julián Álvarez, Nicolás González y Alexis Mac Allister, quien también estrelló una pelota en el palo tras un centro preciso de Rodrigo De Paul que ingresó en el segundo tiempo y fue clave con la precisión en sus centros.

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La selección campeona del mundo mantuvo su supremacía y fiel al estilo que caracteriza al proceso a cargo de Lionel Scaloni, a puro toque siguió generando peligro. El equipo inglés no pudo pasar la mitad de la cancha y Argentina hizo más méritos para conseguir el empate, que llegó con un golazo de Enzo Fernández con un remate de media distancia que esta vez fue imposible para Pickford.

Entonado por la igualdad, el conjunto albiceleste mantuvo su control ante un rival que no pudo dar otro golpe. En el primer minuto del tiempo adicionado, luego de otro palo de Mac Allister, Lionel Messi recibió y de derecha asistió a Lautaro Martínez que de cabeza concretó el 2-1.

El triunfo se ajustó a lo realizado por conjunto que también es bicampeón de América e intercontinental. Mostró otra vez personalidad para dar vuelta un resultado y con el valor agregado del peso del oponente: un campeón del mundo que disputó su segunda semifinal en los últimos tres certámenes ecuménicos.

Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, llegó al certamen con la condición de campeón tras el título conseguido en 2022, mientras que Inglaterra aspira a disputar su segunda final tras la consagración de 1966.

A lo largo de los años, el duelo entre ambas selecciones se convirtió en un clásico mundial con choques en México 1986, con triunfo de Argentina 2-1 en los cuartos de final; Francia 1998, con otro éxito albiceleste por penales tras el 2-2 en los 120 minutos en los octavos, y en Corea-Japón 2002 con la revancha inglesa por 1-0 en la fase de grupos.

El equipo argentino espera por España que este martes venció 2-0 a Francia en la primera semifinal y buscará su segunda estrella luego de la conseguida en Sudáfrica 2010.

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