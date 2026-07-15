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La leyenda que ideó el nuevo formato de los himnos para el Mundial 2026, que tuvo su secuencia más intensa en Argentina-Inglaterra

Una charla privada entre Gianni Infantino y Alessandro Del Piero, meses antes del inicio del torneo, derivó en el cambio de protocolo más visible del certamen con los 26 convocados de cada selección en el campo

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Alessandro Del Piero convenció a Gianni Infantino de que todos los jugadores estuvieran presentes en el momento previo al inicio de cada partido

La nueva modalidad del himno nacional en el Mundial 2026 no surgió de una reunión de directivos ni de un comité de expertos de la FIFA. Nació de una charla entre Gianni Infantino y Alessandro Del Piero, meses antes de que el torneo arrancara en México, Estados Unidos y Canadá. Una pregunta del exfutbolista italiano —“¿Por qué no piensas poner todos los jugadores en el campo durante el himno?“— fue el punto de partida de uno de los cambios de protocolo más visibles de la historia del certamen.

Desde la primera jornada del torneo, los 26 convocados de cada selección se ubican juntos en el círculo central del campo antes de cada partido. Titulares y suplentes comparten ese instante, alineados frente a sus rivales, mientras suena el himno nacional. El formato reemplaza una práctica que se mantuvo durante décadas: solo los once titulares salían al terreno, en tanto los suplentes aguardaban en el banco.

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El propio Infantino explicó el origen de la medida en una conferencia de prensa previa al primer partido del certamen. “Esto nació de una conversación que tuve yo con Alessandro Del Piero. Un día, hace unos meses, me dijo: ‘¿Por qué no piensas poner todos los jugadores en el campo durante el himno?’“, relató el presidente de la FIFA. “‘¿Por qué?’ ‘Porque somos todos parte del mismo equipo’”, continuó el dirigente, reproduciendo el intercambio con el exdelantero de la Juventus y la selección italiana.

Del Piero conoce de cerca lo que significa entrar desde el banco en un momento decisivo de un Mundial. En la semifinal del Mundial 2006, disputada en Dortmund, ingresó como suplente y marcó el 2-0 de Italia ante Alemania en uno de los goles más recordados del torneo. Infantino lo mencionó al relatar la conversación: “No sé si es porque cuando él marcó uno de los goles más lindos de los Mundiales... Él entró del banquillo y marcó este gol increíble. No sé si es por esto que me lo dijo”, dijo el titular del organismo.

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Los 26 jugadores de cada selección, titulares y suplentes, reunidos en el círculo central durante el himno nacional (REUTERS/Carlos Barria)
Los 26 jugadores de cada selección, titulares y suplentes, reunidos en el círculo central durante el himno nacional (REUTERS/Carlos Barria)

Tras ese primer intercambio, la idea no quedó en el plano privado. Infantino consultó la propuesta con jugadores, entrenadores y otras figuras del fútbol antes de convertirla en protocolo oficial. “Lo hablamos con otras personas y todos pensaban que era una buena idea de hacer participar a todos los jugadores”, detalló. El consenso fue amplio y la implementación, universal: el nuevo formato se aplica en todos los encuentros del torneo, sin excepciones.

El presidente de la FIFA había anticipado el cambio antes de las ceremonias de inauguración. “Por primera vez vamos a ver todos los jugadores. Los 26 futbolistas que van a ir al campo, las banderas van a ser enormes y el himno nacional se va a escuchar con todo el equipo ahí en el campo“, señaló Infantino. La justificación apuntó a la evolución del reglamento: con hasta cinco o seis sustituciones por partido, la cantidad de futbolistas que intervienen en cada encuentro mundialista puede alcanzar a toda la nómina. “Hacer que puedan sentirse parte de este momento tan emocional que es el momento del himno nacional, creo que es algo positivo para todos los jugadores, la gente, la afición”, argumentó.

El nuevo protocolo tuvo su escena más cargada de historia este miércoles, en la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra en el Atlanta Stadium. Antes de que sonara el himno, Michael Buffer —el anunciador de ring famoso por su eslogan “Let’s get ready to rumble!”— presentó a los jugadores en la entrada al terreno de juego. Cuando llegó el turno de la Selección argentina, los 26 futbolistas se ubicaron en el círculo central, titulares y suplentes juntos, tal como marca el nuevo reglamento. Entre los suplentes estuvo Rodrigo De Paul, quien quedó fuera del once inicial por decisión del entrenador Lionel ScaloniGiuliano Simeone le ganó el lugar—. Desde las tribunas, más de 30.000 hinchas argentinos respondieron con los cánticos de rigor, mientras los ingleses presentes en el estadio silbaron y abuchearon las estrofas del himno nacional.

El partido tenía como antecedente más reciente en Mundiales la fase de grupos de Corea del Sur-Japón 2002, con derrota 1-0 para la Albiceleste. La apuesta esta vez era un lugar en la final de la Copa del Mundo 2026, a disputarse el domingo en Nueva York-Nueva Jersey, donde ya esperaba España tras vencer 2-0 a Francia en Dallas.

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