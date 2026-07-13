La reelección como directiva, la campaña que imagina el Gobierno y el diálogo como estrategia

El presidente Javier Milei en un acto partidario en la provincia de Santa Fe (REUTERS/Cristina Sille)

“¿Qué es lo más importante de todo? La reelección de Milei", precisó ante Infobae una alta fuente que transita Casa Rosada a diario. Varía la formulación, pero la premisa es compartida por todos los sectores que conviven dentro del Gobierno. Desde la salida de Manuel Adorni, la administración libertaria parece haber activado el operativo con el que aspira a garantizar otros cuatro años de mandato para el Presidente de la Nación.

Fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la primera en hacerlo público, cuando el pasado fin de semana lo planteó ante la militancia en la provincia de Misiones, pero la necesidad también alcanza al asesor presidencial, Santiago Caputo, que comparte la importancia de avanzar en ese objetivo. “No hay ninguna discusión hacia adentro y por supuesto que Milei va por la reelección”, sostuvieron desde el entorno del consultor ante este medio.

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Karinistas y caputistas coincidieron en que las declaraciones de la menor de los Milei, quien planteó que trabaja por otros cuatro años de mandato para su hermano, no implican un adelantamiento de la campaña y vaticinaron un período corto de militancia rumbo a los comicios de 2027. “La campaña será corta porque cada vez son más cortas. Es una arenga más interna que otra cosa”, definieron desde un sector del Triángulo de Hierro. “Va a ser corta porque nuestro eje será la propia gestión”, acordaron desde el otro.

Una fuente en tema reveló ante este medio que si el oficialismo logra hacer pasar la reforma electoral, en particular eliminar o eventualmente suspender las elecciones PASO, habrá una “campaña única”, y las últimas experiencias demostraron que el período de disputa electoral se concentra en las últimas semanas previas. “Entras en modo político porque vienen las elecciones de recambio, pero no vemos una campaña formalmente larga. La gente no presta atención, solo cuando (la elección) está muy encima”, precisó.

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El presidente Javier Milei junto a Santiago Caputo y Karina Milei en el balcón de Casa Rosada

En vísperas del final del Mundial 2026, período límite que La Libertad Avanza fijó para empezar a tomar definiciones de tinte electoral, la plana de poder ya se mueve con la meta en mente. Los primeros movimientos comenzaron con los cambios en el Gabinete, marcados por el desembarco de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y la incorporación de Adrián Ravier en la Vocería Presidencial y Fabián Fernández en la Secretaría de Comunicación.

Con las modificaciones, el Ejecutivo inauguró un nuevo estilo marcado por el diálogo y la vocación negociadora, en particular con los gobernadores aliados y partidos socios como el PRO y la UCR. Después de los debates internos que marcaron las elecciones legislativas de 2025, el oficialismo parece haberse ordenado detrás de la idea de negociar voluntades legislativas y potenciales acuerdos electorales a la par, aunque anticipan que los entendimientos se discutirán “provincia por provincia”.

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La reforma electoral, una de las principales prioridades fijadas, oficia de parteaguas en el vínculo con los aliados. El Poder Ejecutivo ya alertó: los mandatarios provinciales que no estén dispuestos a acompañar en el Congreso “no serán tenidos en cuenta para el armado”.

Desde el otro lado de la interna celebraron la determinación, aunque cuestionaron los tiempos. “La realidad se impone y los que pregonaban una estrategia diferente en 2025, ahora no la pueden sostener”, plantearon en un dardo dirigido contra los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, a los que les facturan haber complejizado el escenario legislativo en 2025.

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Los gobernadores junto a Javier Milei en 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán

Como contó este medio, la administración libertaria aspira a concretar una serie de medidas de corte económico para consolidar el voto de los propios y seducir a los que aún no están fidelizados. Con esa idea, en Casa Rosada creen que también será necesario ajustar el enfoque comunicacional. Si bien en 2023 el mandatario alcanzó el éxito con la ya registrada motosierra como síntesis de su política de ajuste, actualmente parecen considerar la necesidad de reformular el mensaje.

Algunas voces sugieren consolidar los éxitos económicos que la plana libertaria exhibe, por lo que creen necesario dejar atrás la herramienta o eventualmente complementarla. “El Presidente bajó la inflación, evitó el colapso, acomodó las cuentas públicas, hizo el ajuste del gasto público más grande de la historia en términos reales sin que estalle la calle”, destacaron, y admitieron: “De cara a la elección, no se puede seguir solo con eso porque el ajuste está hecho y la gente no quiere escuchar que hay que seguir ajustando. El gasto está en mínimos. No hay más de donde cortar”.

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No obstante, en las filas violetas evitan precisar los ejes en los que se basarán para definir la hoja de ruta que desplegarán, al argumentar que resta tiempo de sobra y que el cronograma electoral ni siquiera está definido. Aun sin consignas concretas, todos coinciden en que la gestión será el eje de la contienda electoral. “El punto más fuerte de este Gobierno es la gestión. Esa será nuestra principal campaña”, afirmó un funcionario del entorno de Karina Milei.

Con el Mundial como límite autoimpuesto para activar la etapa preelectoral y la expectativa oficial de una economía en ascenso, en Balcarce 50 descuentan que la gestión será la principal carta de presentación para buscar un segundo mandato. Bajo esa lógica, todo el reordenamiento interno apunta a un mismo objetivo: la reelección de Javier Milei.

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