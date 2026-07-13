Economía

La preocupante predicción de un CEO que reina en el mundo de los chips: hasta cuándo habrá escasez de memorias para celulares y autos

El número 1 de SK Hynix, compañía coreana que acaba de empezar a cotizar en Wall Street, generó dudas cuando proyectó que la actual crisis durará mucho más de los esperado hasta el momento

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Kwak Noh-Jung, CEO of SK Hynix
Kwak Noh-Jung, CEO of SK Hynix

La escasez de chips de memoria que afecta a los mercados de computadoras, automóviles y dispositivos electrónicos probablemente persistirá más allá de 2030, según el director ejecutivo de SK Hynix, Kwak Noh-Jung.

Los clientes están firmando contratos de suministro a largo plazo porque “creen que la situación de escasez durará más tiempo”, afirmó Kwak en su primera entrevista en inglés, realizada tras la histórica colocación de acciones de la compañía surcoreana en Estados Unidos el viernes.

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La empresa y sus principales competidores —Samsung Electronics y Micron Technology— son algunos de los mayores beneficiarios del auge de la inteligencia artificial. La fuerte inversión de los operadores de centros de datos ha impulsado la demanda tanto de memoria convencional como de la memoria de alto ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés), utilizada en sistemas de inteligencia artificial.

Esta carrera por asegurar el suministro ha dificultado satisfacer la demanda más amplia de chips de memoria, generando escasez en segmentos como computadoras, teléfonos inteligentes y vehículos.

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La empresa surcoreana comenzó a cotizar en Nasdaq (REUTERS/Angelina Katsanis)
La empresa surcoreana comenzó a cotizar en Nasdaq (REUTERS/Angelina Katsanis)

Según el análisis de SK Hynix, la falta de oferta podría prolongarse hasta la próxima década, dijo Kwak durante la entrevista en Nueva York. Las señales de los clientes también apuntan a que esperan un período prolongado de insuficiencia en el suministro de chips de memoria.

IPO en Nueva York

Como se destacó, la empresa coreana comenzó a cotizar en Nueva York ayer viernes.

El presidente de Nasdaq, Nelson Griggs, dijo que la exitosa cotización de SK Hynix está impulsando a otras empresas internacionales a considerar Estados Unidos para realizar ofertas públicas iniciales o emitir ADR.

Recién llegado de un viaje por Europa, donde sostuvo reuniones con compañías, Griggs dijo el viernes que los emisores extranjeros interesados en el mercado estadounidense pueden dividirse en dos grupos: empresas en etapa inicial que aún no cotizan en bolsa y compañías consolidadas con listados en sus mercados locales que evalúan emitir ADR.

Kwak Noh-Jung en la ceremonia de apertura del Nasdaq, el viernes pasado (REUTERS/Angelina Katsanis)
Kwak Noh-Jung en la ceremonia de apertura del Nasdaq, el viernes pasado (REUTERS/Angelina Katsanis)

“Estamos teniendo más conversaciones sobre ese tipo de operaciones que sobre emisiones de ADR, aunque ambas tienen un fuerte impulso”, dijo Griggs en una entrevista con Bloomberg Television, minutos después de que comenzaran a cotizar los ADR de SK Hynix.

Los ADR llegaron a subir casi un 20% durante la sesión frente a su precio de colocación, después de que el fabricante surcoreano de chips captara USD 26.500 millones en la mayor cotización de una empresa extranjera en la historia del mercado estadounidense.

“Si se observa este año, cuatro de las 10 mayores captaciones de capital han correspondido a empresas internacionales”, dijo Griggs. Según explicó, esas compañías eligieron los mercados de capitales de Estados Unidos porque consideraban que allí obtendrían la mejor valuación.

Sobre la operación de SK Hynix, Griggs atribuyó a JPMorgan Chase & Co. —uno de los principales bancos de Wall Street que lideró la colocación— el haber encontrado el equilibrio adecuado en la fijación del precio. Explicó que una IPO que no sea de ADR suele fijarse en función de acciones nacionales comparables, mientras que en esta operación también se tuvo que tomar en cuenta una gran empresa estadounidense comparable, el fabricante de chips Micron Technology.

“JPMorgan hizo un muy buen trabajo al fijar un precio que está permitiendo un sólido desempeño de la acción”, afirmó. “Por ahora, el comportamiento es muy estable”.

Griggs evitó comentar sobre una posible cotización en Estados Unidos de Samsung Electronics, competidor de SK Hynix, al señalar que Nasdaq no comenta operaciones potenciales antes de que se hagan públicas. Aun así, afirmó que una colocación exitosa de la magnitud de SK Hynix “hace que otras empresas se pregunten si esa opción también tiene sentido para ellas”.

Con información de Bloomberg

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