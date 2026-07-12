Los números que mira Milei para el 2027, las negociaciones subterráneas y el nuevo consenso que hay adentro del Gobierno

Javier Milei en el Tedeum

Más de un funcionario que habló con Javier Milei por estos días se quedó con la misma sensación: el Presidente está más relajado y cree que hay asuntos de su administración que se están encauzando luego de meses complejos, tanto a nivel político como en el plano económico.

Si bien hace un seguimiento general sobre varias de las carteras ministeriales, el Presidente está particularmente metido en la política económica y en las próximas reformas que quiere lanzar después del receso invernal del Congreso: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una nueva Ley de Mercado de Capitales, la condición de “Shutdown” del Estado al agotarse el presupuesto y la reversión de la Ley de Inocencia Fiscal.

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Al interior del equipo económico afirman que son nuevas normativas que apuntan a generar “más confianza” y a incentivar a que, por ejemplo, empresas financien inversiones de largo plazo para invertir en títulos públicos argentinos o se generen condiciones más propicias para que exista una entrada de los dólares que actualmente están fuera del sistema, de los cuales hay entre USD 250.000 millones y USD 300.000 millones que están “en los colchones”.

El Gobierno se está preparando para que en los próximos días el riesgo país se coloque por debajo de los 400 puntos básicos. El presidente de uno de los bancos más importantes del país comentaba a Infobae que esperan una senda aún más bajista. “Tenés el mismo ministro de Economía hace casi tres años y sigue muy fuerte, dándote la previsibilidad de pagar todo. Se terminó el ruido político”, afirma. Ese banco tiene pensado emitir deuda en el exterior por miles de millones de dólares en los próximos meses.

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Todas estas medidas que prevé el Gobierno son para suplir la falta de una “política monetaria populista”. En criollo, no quieren hacer un “plan platita” de cara al año próximo.

En ese sentido, marcan que no hay mucho que puedan hacer desde el punto de vista macroeconómico para mejorar asuntos como el crédito a privados. “Los bancos tienen que empezar a trabajar como bancos y comenzar a ofrecer tasas más competitivas”, afirman en el Gobierno.

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La reunión entre Federico Sturzenegger, Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili

El Palacio de Hacienda hizo una fuerte jugada a comienzos de semana al anunciar el Programa Financiero 2026-2027, en donde mostraron cómo afrontarán los compromisos de deuda de estos dos años. Consultoras privadas indican que fue un paso que explica la baja del riesgo país de los últimos días, pero que hay asuntos a tener en cuenta de cara al panorama del año próximo.

La consultora GMA Capital afirman que “las necesidades aumentan hasta USD 24.900 millones y, aunque las fuentes alcanzarían para cubrirlas, el programa ya no contempla un excedente financiero. En consecuencia, el desafío deja de concentrarse en el acceso al financiamiento y pasa a depender de la capacidad para acumular reservas, sostener el rollover de la deuda en un año electoral y administrar una mayor demanda de cobertura cambiaria”.

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En síntesis, consideran que el éxito del esquema anunciado por Luis Caputo y su equipo depende de que un año electoral transcurra sin alterar las condiciones financieras.

¿Se acabó el ruido político? Parece ser una lectura prematura con tantos meses por delante antes de que comience la campaña electoral. Pero es por ese motivo que en la Casa Rosada ya visualizan que pronto comenzarán a evidenciarse las primeras jugadas de relevancia del tablero político nacional. Milei sabe que no tiene mucho mayor control que el de su espacio, pero que puede dar un golpe certero que dificulte el ordenamiento de otras fuerzas: solo a través de la eliminación o suspensión de las PASO.

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“No es opcional. Es un pedido directamente del Presidente. Porque de verdad no cree que ese mecanismo sea necesario y porque implica un gasto innecesario. Por eso nos vamos a tener que quemar las pestañas para tratar de sacarlo del calendario”, afirman cerca suyo.

Diego Santilli

El oficialismo no tiene los votos para quitar a las primarias del próximo año, pero hay fuerte optimismo de que en algún momento lo van a conseguir. Hay diferentes mecanismos con los que el Gobierno cuenta para poder lograrlo. Además de las palancas presupuestarias que se pueden accionar desde Hacienda o desde la Jefatura de Gabinete, hay otro elemento menos mencionado: los juzgados y fiscalías que tienen impacto directo en los territorios provinciales.

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Las últimas cifras disponibles en el Consejo de la Magistratura -el órgano que selecciona y remueve jueces federales y nacionales- dan que hay 133 vacantes en trámite allí mismo, 108 en el Ejecutivo y 67 en el Senado. Muchas de esas son miradas con especial atención por parte de los ejecutivos provinciales. En los próximos días se tratarán otros 26 pliegos en la Cámara alta y el oficialismo habrá llegado antes de la feria legislativa de invierno con 100 pliegos (entre jueces y fiscales) sancionados.

Punto aparte. El Gobierno ya está mirando con atención las próximas elecciones para renovar la composición del Consejo de la Magistratura. En particular en el segmento de la abogacía. Uno de los que está trabajando activamente de cara a las elecciones de esos representantes es el concejal libertario Luis Palomino, del ala de Sebastián Pareja.

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Otro de los elementos clave que tiene el oficialismo para “rosquear” adhesiones son los acuerdos políticos. Esto no implica que La Libertad Avanza vaya a dejar de competir en las provincias donde se arregle con el gobernador, pero sí que habrá una menor fuerza de parte de la conducción nacional libertaria al momento de presentarse ante los oficialismos provinciales.

“Hacer acuerdos no significa que no vayamos a seguir desarrollando el territorio. La Libertad Avanza va a competir en todas las provincias que se pueda”, afirma una importante fuente del karinismo, sector que este año comenzó a tejer una estrategia electoral diferente a la del año pasado: en ese entonces, se privilegiaba el armado local por sobre el vínculo con el gobernador de turno, salvo contadas excepciones.

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En ese círculo justifican el viraje de la estrategia política diciendo que en 2025 el Gobierno no estaba peleando por la reelección de Milei, sino que se dirimía la composición parlamentaria que iba a tener el oficialismo para los últimos dos años del mandato.

“Estabas peleando para dejar de ser el oficialismo más chico de la historia democrática. Necesitábamos construir una mayoría parlamentaria. Si nosotros cerrábamos con acuerdos con varios gobernadores, no íbamos a tener los más de 90 diputados que te sirvieron para bancar los tiros opositores”, afirman.

En ese sector impulsan la opción de las colectoras bajo el razonamiento de que los inversores pueden saber con antelación de que un gobernador pueda jugar bajo la lista de Milei: “No se tiene en cuenta que la gran mayoría no tiene un espacio nacional competitivo. Les sirve estar abajo nuestro para ganar sus provincias”.

La necesidad de acordar con gobernadores es una de las pocas decisiones políticas que al día de hoy tiene un consenso absoluto de todos los sectores del oficialismo. Es algo que el año pasado proponía el ala de Santiago Caputo, desde donde siguen insistiendo que la forma en la cual se operó electoralmente el año pasado fue incorrecta.

Javier Milei y su gabinete en el balcón de la Casa Rosada

“Lo que nosotros sostuvimos es que tener legisladores provinciales y concejales no tenía que ver con lo que era lo mejor para la Presidencia de Milei. En esta no lo pueden hacer porque ahora se pone en juego la reelección de Milei. No creo que lo hagan por convicción, sino por necesidad. Lo relevante es que estamos trabajando casi en la misma línea y que se entró en la senda de los acuerdos”, marca un exponente de ese ala.

En ese sector agregan que, a su parecer, el no-acuerdo con ciertos sectores políticos fue el causante de que “se convalidaran en el Congreso leyes que trajeran el déficit fiscal y que tensionaron el programa económico, lo cual trajo unos pésimos primeros meses del año”.

El Gobierno quiere negociar acuerdos electorales con cerca de 10 gobernadores. Esto no implica que LLA no vaya a competir en esos distritos, sino que habrá un esquema de competencia ordenado. “No podés desperfilar la marca. Vamos a competir en todas salvo en aquellas donde ya acordamos el año pasado”, marcan estrategas electorales. Estas son, por caso, Chaco, Entre Ríos, Mendoza y San Luis.

Quienes están afuera de esa mesa electoral del karinismo opinan que para fin de año La Libertad Avanza no va a sumar muchas provincias: “Les propongo fijarse con cuántos gobernadores nos vamos a quedar cuando termine el año próximo. Muy posiblemente con ninguno. A lo sumo uno o unos pocos. Lo que te demuestra es que fue totalmente al pedo. Lo que tenías que hacer era priorizar las listas nacionales”.

Lo cierto es que falta mucho y son elucubraciones que se hacen sin un calendario electoral claro, tanto a nivel nacional o provincial. Pero los acuerdos con gobernadores fueron uno de los principales puntos que se hablaron en la mesa política realizada el miércoles en Casa Rosada. Fue novedosa la inclusión del secretario de Comunicación y Medios de la Nación Fabián Fernández, quien vendría a ocupar uno de los roles que antes tenía Adorni en calidad de principal vocero del Gobierno.

Otro comentario al margen. Hay funcionarios que volvieron a hablar con el ex jefe de Gabinete. Lo notaron más relajado. “Se está desintoxicando después de todas estas semanas”, marcó una de las personas que conversó con él. El ritmo de la investigación se agotó con el pasar de las semanas y en el Gobierno esperan que la baja de la atención mediática tenga como correlato un estancamiento en la causa.

Respondiendo tanto al Presidente como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Fernández es quien se está ocupando de volver a tejer los vínculos entre la Casa Rosada y los medios, mientras que el flamante vocero presidencial Adrián Ravier es quien se dedica exclusivamente al on the record. Es decir, a las declaraciones públicas en representación de Javier Milei.

Fue el mismo Milei quien lo erigió como su vocero y quien dispuso que dependa de su área. Si bien responde directamente al Presidente, quien lo arropó y le diagrama su estrategia comunicacional es el área del asesor presidencial Santiago Caputo. Casualidad o no, ambos caminaron juntos rumbo a la Catedral Metropolitana el jueves por la mañana en el Tedeum que ofició monseñor Jorge García Cuerva. “A Karina no le gustó no haber podido elegirlo”, dicen fuentes palaciegas.

Por el contrario, sí eligió incluir al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, entre los principales dirigentes del oficialismo en la cumbre de legisladores nacionales en Casa Rosada. Es también una forma de decir que tiene sus hombres en el Senado además de a Patricia Bullrich, a quien el parte del círculo karinista le intervino las negociaciones con algunos de los senadores a través del diálogo directo con gobernadores que realizan Diego Santilli y Lule Menem. “A Bartolo [Abdala] ya lo mostró alguna vez como el que firma y lidera el Senado porque ‘Victoria es mala’”, afirma un importante senador.

Victoria es Villarruel, quien en privado no oculta sus intenciones de competir el año próximo. Tal vez no para un cargo nacional. ¿Quién podría negar que ha llegado a aspirar a ser Gobernadora o Jefa de Gobierno porteño?