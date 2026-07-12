El Gobierno activa la estrategia por la reforma del BCRA: Milei volverá a reunirse con legisladores libertarios

El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza (Presidencia)

“Que le expliquen a los argentinos que los quieren seguir estafando”, planteó el presidente Javier Milei cuando la periodista Julieta Tarrés le señaló que la oposición difícilmente acompañaría sus planes para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en la que trabaja junto al equipo económico. El mandatario lo sabe, por eso convocó a una nueva reunión de diputados y senadores de La Libertad Avanza para brindar los principales detalles del proyecto, pero también para empezar a delinear la estrategia legislativa que desplegará el oficialismo en el Congreso para su aprobación.

El intercambio tendrá lugar este lunes a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada y contará además con la participación del equipo legislativo que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De esta forma, se descuenta las presencias del jefe de Gabinete, Diego Santilli; del vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; del secretario de Comunicación, Fabián Fernández; del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; de la senadora Patricia Bullrich; y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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Mientras delega la construcción política, el libertario está particularmente enfocado en la iniciativa, que definió durante la última reunión con legisladores como una de las prioritarias, y el pasado jueves citó a su Gabinete luego del Te Deum del 9 de julio para dar precisiones del articulado. “El Banco Central tiene un instrumento que se llama la política monetaria. No se le puede pedir cinco objetivos. Es una declaración de ignorancia. La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiran con un fajo de dinero. Es un disparate”, explicó durante la última entrevista que brindó a Radio Now.

La administración libertaria impulsa una serie de cambios para dotar de mayor independencia al organismo que Milei prometió cerrar durante la campaña. La reforma pasa por eliminar los cinco objetivos actuales para reemplazarlos por un único mandato: preservar el valor de la moneda.

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Milei junto al titular del BCRA, Santiago Bausili; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, en la quinta de Olivos

Junto al titular del organismo, Santiago Bausili, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Milei diseña el articulado que deberá enviar al Congreso para su sanción. El martes pasado, luego del triunfo de la Selección Argentina ante Egipto, los funcionarios lo visitaron en la Quinta de Olivos y le acercaron el borrador con las propuestas.

En detalle, espera avanzar con la prohibición de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y aspira a incorporar el concepto de “shutdown”, un mecanismo que obligaría al Poder Ejecutivo a restringir el funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas previstas en el Presupuesto aprobado por el Congreso.

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Asimismo, tiene en mente la idea de potenciar la gobernanza del organismo y endurecer las condiciones para remover al presidente y al directorio con el objetivo de reforzar su independencia. “Usted no lo puede echar al presidente del Banco Central y al directorio de cualquier manera porque, si trabajan bien, entonces los van a echar los políticos populistas”, denunció.

Por su parte, precisó que aspira a eliminar la posibilidad de distribuir utilidades contables o “ficticias”, salvo en circunstancias excepcionales vinculadas a un escenario de deflación, y busca poner fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir al Estado. Además, planteó un sistema de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía del organismo o habiliten la emisión para financiar el gasto público.

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La sede del Banco Central de la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: REUTERS

El mandatario argumentó que busca dar fin a “91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación”. Con esa premisa, expondrá ante diputados y senadores los últimos avances de la propuesta para dar curso a la estrategia que desplegarán los alfiles legislativos para su sanción.

Aún no está formalmente definido si la iniciativa ingresará por la Cámara de Senadores o por Diputados, tampoco hay fecha para su envío. Se trata de una de las próximas definiciones que deberá adoptar la mesa política que volverá a reunirse este martes.

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Tras la salida de Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo parece haber retomado el ritmo político, en particular con el objetivo de motorizar la agenda legislativa, y concretará el segundo intercambio con diputados y senadores en el plazo de dos semanas, aunque desde Balcarce 50 sostienen que por el momento no se realizarán semanalmente.