Quiénes son los ganadores y perdedores en el reparto de la Coparticipación bonaerense en 2026

En el primer cuatrimestre del año, el gobernador Axel Kicillof giró a los 135 municipios bonaerenses casi $1,8 billones por coparticipación provincial y distintos fondos para educación, el fortalecimiento de los recursos municipales, inversión local, políticas sociales y ambientales.

La masa total de transferencias que envió el Ejecutivo bonaerense a los intendentes, de enero a abril de este año, no varió sustancialmente de la que giró el año pasado, considerando el ajuste por inflación. En el mismo período en 2025, los giros habían sumado $1,34 billones que, ajustados por inflación, equivalen a $1,78 billones de abril último contra 1,77 billones de este año.

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Sin bien la cifra total fue similar, para compensar la caída en los fondos que la Provincia venía recibiendo de Nación y que se cortaron bajo la gestión de Javier Milei, cambiaron los montos de los distintos conceptos transferidos.

Así, los envíos por la Coparticipación a los municipios - que representaron el 75% de las transferencias totales - cayeron un 9,5% en el primer cuatrimestre de este año respecto del 2025, en términos reales. Sumaron $1,32 billones en 2026 vs $1,46 billones en 2025, a valores actualizados por la inflación a abril último, según el análisis realizado por Infobae de los datos publicados en la web por la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas de Desarrollo del Ministerio de Economía bonaerense.

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El gobierno bonaerense envía en forma automática a los municipios solo el 16,14% de sus ingresos tributarios coparticipables. Se trata de una partida anual estimada inicialmente para 2026 en $5,25 billones.

Los giros por coparticipación se realizan según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), un indicador que se actualiza todos los años según distintos parámetros y que se publica a principios de cada período, y es el principal determinante de la distribución de transferencias a municipios.

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El CUD está conformado en función de tres grandes componentes: el 58% entre todos los municipios, según un régimen general que contempla la población (62%), la superficie del distrito (15%), y su capacidad de recaudación tributaria per cápita (15%) para compensar a los distritos con menos ingresos. Otro 37% del CUD se asigna según la cantidad de establecimientos oficiales para la atención de la salud, con o sin internación. Y el restante 5% del coeficiente, se reparte entre los distritos brindan servicios sociales transferidos (excepto salud).

La discusión sobre el la conformación del CUD viene siendo reclamada por varios intendentes, aunque como el 100% de la “torta” a repartir es la misma, lo que ganan algunos distritos por la coparticipación según el CUD fijado para este año siempre es en detrimento de otros.

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Intendentes de la oposición - pero también del oficialismo - advierten que si bien algunos de estos indicadores son objetivos - como la superficie o la población-, hay otros que pueden ser “dibujados”.

Peso de cada componentes del CUD en la Coparticipación de PBA

“Históricamente, el CUD baja o sube muy poco. Pero como es un coeficiente polinómico, tienen muchas variables, algunas de las cuales se pueden tocar. Los municipios pueden inflar las camas ocupadas o las prestaciones brindadas, por ejemplo. Debería darse una discusión seria y transparente. Diez camas más o menos son millones de pesos, que si van a un municipio, no van a otro”, le dijo a Infobae un jefe comunal del Conurbano bonaerense.

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Diego Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero y actual senador provincial de La Libertad Avanza (LLA), advierte a su vez que “el porcentaje del CUD que recibe cada municipio no tiene vinculación con lo que aporta o recauda

Diego Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero y actual senador provincial de LLA

Pero la Coparticipación no fue el único concepto que cayó en los primeros cuatro meses del año. Según el análisis de los datos oficiales, los otros giros que registraron una merma en 2026 respecto del mismo período de 2025, fueron los del Fondo de Saneamiento Ambiental (tratamiento de residuos), que tuvieron una reducción de 21,4%, y los correspondientes a Juegos de Azar (-3,7%).

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Esa baja fue compensada con un aumento del 112% de los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo, que representaron un 11% del total de las transferencias en el primer cuatrimestre de 2026. Pasaron de $96,606 millones, siempre a valores actualizados a abril pasado, a $195.566 millones en ese mismo período.

Estos fondos también se giran en forma automática según el CUD y, según el Presupuesto bonaerense 2026, tenían una partida prevista para todo el año de $276.425 millones, una cifra que - por lo girado hasta ahora a los municipios- deberá ser aumentada por Kicillof.

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A su vez, aumentaron un 53,7% los giros por la Descentralización Tributaria, una compensación económica que reciben los municipios a cambio de gestionar, fiscalizar y recaudar ciertos impuestos provinciales. Abarca parte del Impuesto Inmobiliario Rural y los Ingresos Brutos de pequeños contribuyentes. En el primer cuatrimestre fueron $45.947 millones, contra $29.895 millones en 2025, ajustados por la inflación anual a abril, según el cálculo realizado por Infobae.

También subieron, aunque levemente, las transferencias para el Fortalecimiento de los Recursos Municipales, que representan el 4% del total: los municipios recibieron en el primer cuatrimestre $80.211 millones, un 3,3% más en términos reales que en el mismo período de 2025.

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También tuvieron una ligera suba el Fondo de Inclusión Social que implicó transferencias por $60.452 millones, un 3,5% más que en el primer cuatrimestres de 2025; y el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, por el que los intendentes bonaerenses recibieron, en total, $24.256 millones, un 6,8% más que en el mismo período hace un año.

Nuevos fondos “liberados”

Kicillof giró, además, a los 135 municipios otros $20.000 millones, al cierre del primer cuatrimestre de este año, del nuevo Fondo Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) que se implementó a partir de este año por reclamo de los intendentes. Son recursos no reintegrables y de libre disponibilidad previstos en la Ley de Financiamiento aprobada por la Legislatura en diciembre último, y que autorizó a Kicillof a endeudarse por USD 3.000 millones.

Posteo de Kicillof al referirse a la Ley de Endeudamiento para la Provincia aprobada en diciembre pasado

La norma contempla un fondo para municipios por el equivalente a $350.000 millones, a ser distribuidos en un 70% a través del CUD y el otro 30% por programas provinciales para proyectos de infraestructura. Fue parte de la negociación con los intendentes para conseguir los votos en la Legislatura.

“Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación. Aún en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a las y los bonaerenses”, sostuvo la gestión de Kicillof en un comunicado al informar el primer desembolso de esa suma ($13.000 millones), que se concretó a principios de abril pasado. ”

Anuncio del Gobierno bonaerense del 1er desembolso del Fondo para Inversión Municipal

Los municipios que más perdieron

De los 135 municipios, 52 de ellos perdieron recursos en las transferencias totales de la Provincia, en términos reales, en el primer cuatrimestre 2026 con relación al mismo período en 2025.

Si se analiza el color político de esos 52 distritos, 35 (el 67%) son de Unión por la Patria (UP); 9 están gobernados por la UCR (el 17%); 5 por el PRO; 2 por intendentes vecinales; y uno por un jefe comunal de La Libertad Avanza (Tres de Febrero).

San Isidro (9,7%), Pinamar (9%) y Vicente López (8%), todos en manos del PRO, son los tres que más perdieron en términos porcentuales en la variación interanual, siempre a valores reales.

En el ranking siguen distritos en manos de intendentes del peronismo: Villa Gesell (7%), Monte Hermoso (6,5%), Malvinas Argentinas (6,5%), San Martín (6,2%) y La Costa (5,4%).

Con la flecha, avanzar para ver el listado completo de municipios

De los restantes 83 que tuvieron un incremento, siempre considerando la inflación interanual, 50 son de UP (el 60%); 17 de la UCR (el 20%); 9 del PRO (el 11%); 5 vecinales; uno de Hechos; y uno de LLA.

Los mayores aumentos porcentuales los tuvieron Carmen de Areco con un 16,2%, y Chacabuco con 13,12%, ambos de UP; Lobería, de la UCR, con 12,1%; Capitán Sarmiento, de LLA, con el 11,9%; Monte, de la UCR, con 11,5%; y Pergamino, en manos del PRO, con el 11%.

Qué pasó respecto de 2023

Si se analiza el primer cuatrimestre de 2026, con relación al mismo período de 2023, el último año del gobierno de Alberto Fernández en el que los fondos desde la Nación a la Provincia fluyeron generosos, la caída en estos tres años fue de 0,98%.

Ese primer cuatrimestre de 2023, el mandatario provincial había transferido a los municipios $1,79 billones, a valores actualizados a abril pasado, contra $1,77 en el primer cuatrimestre de este año

Al comparar el primer cuatrimestre de 2026 vs 2023, 72 municipios perdieron recursos en términos porcentuales en los primeros cuatro meses del año. De este número, 44 (el 61%) son de UxP; 13 de la UCR (el 18%); 9 del PRO (11%), 4 vecinales; y 2 de LLA.

Al tope de los que tuvieron mayores recortes figura, nuevamente, San Isidro (-12%) cuyo intendente, Ramón Lanús, fue electo por el PRO pero se acercó a las filas libertarias en la gestión de Milei.

Le siguen Luján, de UP, con una reducción del 11,4% respecto de 2023; Saavedra, en manos de un partido vecinal, con una baja de 11,3%; Leandro Alem, de UP, con una caída de 11%; Lezama, de la UCR, con 10,8% menos; Morón con -10,7% y La Matanza con -10,1%, ambos conducidos por jefes comunales de UP; Vicente Lopez, gobernado por el PRO, con -9,6%; y Carlos Tejedor, de UP, con 9,3% menos respecto del primer cuatrimestre de 2023.

Los restantes 63 aumentaron en los primeros cuatro meses del 2026 las transferencias recibidas desde el Ejecutivo bonaerense respecto del mismo período de 2023. De esos, 41 son de UxP (65%); 13 de la UCR (21%); 5 del PRO (8%); 3 vecinales (5%); y 1 de Hechos (2%), San Nicolás.

Fondos discrecionales

Más allá de estas transferencias, el Ejecutivo bonaerense dispone de otros recursos para los distritos, que no se reparten según el CUD sino en forma discrecional.

Entre ellos figura el fondo para obras financiadas por la Provincia, en función de las prioridades y negociaciones con el Ministerio de Obras Públicas provincial a cargo de Gabriel Katopodis, y la Asistencia del Tesoro Provincial (ATP) para reforzar las arcas de los municipios.

Autonomía municipal

Esta semana que pasó Valenzuela encabezó una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales en el Senado provincial para empezar a debatir una posible reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El objetivo es reducir la tutela provincial sobre los distritos y darles más autonomía administrativa, facultades tributarias y fondos permanentes para funciones que, según el ex intendente de Tres de Febrero, los municipios ya asumieron sin recursos suficientes.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander