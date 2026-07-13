Política

Karina Milei ya empieza a pensar en las listas: las internas que se reeditan y el nuevo factor Patricia Bullrich

La secretaria general recibirá a los referentes de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, mientras define el futuro del partido y las posibles alianzas

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Los hermanos Milei junto a la senadora de La Libertad Avanza (AP Foto/Rodrigo Abd)
Los hermanos Milei junto a la senadora de La Libertad Avanza (AP Foto/Rodrigo Abd)

Al igual que ocurre en el Gobierno, en el interior de La Libertad Avanza también hay un proceso de reordenamiento, aunque menos drástico, con nuevas figuras ocupando lugares de poder y discusiones que recién están empezando y que serán claves de cara a las elecciones del año próximo.

Esta semana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibirá el jueves en la Casa Rosada a los referentes del espacio en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires para conversar sobre las agendas en esos distritos.

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Por el lado porteño, la encargada de conversar con la funcionaria es Pilar Ramírez, una de las dirigentes de su mayor confianza y que viene estando a cargo del armado local sin ningún tipo de competencia desde la salida de Ramiro Marra, expulsado a principios de 2025.

La legisladora, como anticipó este medio, está todavía buscando todavía a un candidato para competir en el distrito que hace casi dos décadas gobierna el PRO.

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Legislatura porteña
Pilar Ramírez es la jefa del bloque de LLA en la Legislatura porteña

Recientemente, encabezó un almuerzo con el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y los diputados nacionales Andrés Leone y Patricia Holzman.

En el territorio bonaerense, en cambio, hay dos figuras fuertes: el diputado nacional Sebastián Pareja, del círculo íntimo de la secretaria general, y el legislador Agustín Romo, que surgió de “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo.

A ellos se les suman otros actores importantes, como Alejandro Carrancio, Juan Esteban “Juanes” Osaba, Carlos Curestis y Diego Valenzuela, entre otros.

De hecho, cuando el encuentro en Balcarce 50 se lleve adelante, es probable que quien asista como jefe del bloque de diputados provinciales ya sea Osaba.

Para este lunes está convocada una sesión en el recinto, en la que se van a votar las nuevas autoridades y Romo, que hasta el momento encabeza la bancada, pasaría a ser vicepresidente de la Cámara.

El referente de “Las Fuerzas del Cielo“ estaba por estas horas negociando con el resto de los espacios para conseguir ese cargo, luego de que Karina Milei decidiera que ya no estará al frente de La Libertad Avanza.

Agustín Romo y Daniel Parisini en Jujuy
Agustín Romo y Daniel Parisini en Jujuy

Además, está intentando lograr que se caiga el proyecto presentado por el Frente Renovador que busca obligar a las petroleras a informar los aumentos en el precio de los combustibles. Quiere que el fracaso de esa iniciativa sea su última victoria personal.

En su carácter de Presidente del partido a nivel bonaerense, Pareja venía intentando desde el año pasado desplazar a Romo de la Jefatura del bloque de Diputados.

Sin embargo, y a pesar de las visibles diferencias políticas, en el entorno de ambos aseguran que la relación es muy cordial y que no hay ninguna pelea.

Incluso, días atrás, posaron para que los periodistas los fotografíen abrazados en el Salón Blanco de la Casa Rosada, durante el acto de asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

“Agustín se lleva bien con Javier, Karina y Sebastián, que son los que le importan. Si hay un enojo será en la tercera o cuarta línea, pero no le preocupa”, remarcó a Infobae una persona que lo conoce bien.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Bunker La Libertad Avanza - Sebastián Pareja
Pareja es el representante de Karina Milei en PBA (Gustavo Gavotti)

Los dos estarán también el jueves, cuando la secretaria general los reúna nuevamente para analizar la situación en la provincia de Buenos Aires y comenzar a planificar la estrategia electoral.

En el 2025 hubo un fuerte malestar en “Las Fuerzas del Cielo” por la falta de lugares en las listas para los militantes de su agrupación, pero ahora sus referentes niegan que esto pueda volver a suceder.

“Romo tiene diálogo todo el tiempo con todos, así que no tiene que esperar a una reunión en Casa Rosada para hacer ningún planteo que, además, no hace falta, porque ahora está todo bien”, sostuvo un integrante de ese sector.

Por otra parte, ahora también empezó a entrar en escena Patricia Bullrich, que también tiene un armado propio y dirigentes que deben renovar sus bancas el próximo año.

La jefa del bloque libertario en el Senado dejó el PRO para pasarse al oficialismo junto a todos los legisladores que le responden, pero todavía no sabe el papel que jugará en el 2027.

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada - Patricia Bullrich
Bullrich tiene armado propio

Independientemente del lugar que termine ocupando -ya sea como aspirante a Vicepresidenta o jefa de Gobierno porteña-, buscará que le den buenos casilleros en las boletas para su gente.

Por caso, se les vence el mandato a los diputados Damián Arabia, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni, que en mayor o menor medida son leales a la senadora.

Además de ellos, Bullrich tiene el respaldo de los legisladores porteños Juan Pablo Arenaza y Silvia Imas, para los cuales podría también reclamar algún lugar, especialmente si compite finalmente en la ciudad de Buenos Aires.

En la provincia, no obstante, también tiene presencia con Diego Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero, y el concejal de La Plata Juan Pablo Allan.

Así las cosas, Karina Milei comienza a organizar a La Libertad Avanza en dos de los distritos más importantes importantes del país, con la sombra de una vieja interna que no terminó de sanar completamente y la amenaza de una nueva que podría aparecer.

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