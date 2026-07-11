Misiones: el gobernador Passalacqua formalizó el quiebre con el caudillo Rovira y ya tiene sello propio para buscar la reelección

Hugo Passalacqua ya tiene sello propio en Misiones y formalizó su ruptura con Carlos Rovira

La ruptura que comenzó a vislumbrarse en mayo terminó de materializarse. El punto de quiebre fue un encuentro con más de 60 intendentes. Todos reconocieron la conducción política de Hugo Passalacqua por encima de la de Carlos Rovira, el hombre fuerte de Misiones quien se hacía llamar “El Conductor”.

“Nació el passalacquismo”, indicó un operador político de primera línea recargado de entusiasmo en aquella oportunidad. Dos meses después, los hechos le dieron la razón y el gobernador ya cuenta con sello propio para ir por un nuevo mandato.

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El “Movimiento por lo que viene” es en rigor un paraguas colectivo donde coinciden todos los que quieren cortar con la “unanimidad de uno solo” con la que se manejaba Rovira. Además del gobernador, están los intendentes firmantes del acta de Ruiz de Montoya el 19 de mayo. Con el transcurrir del tiempo, el hecho comienza a tomar ribetes históricos.

Por otro lado, se han sumado, al menos hasta ahora, una decena de representantes que integraban el bloque oficialista en la Legislatura unicameral. A ellos se plegó en carácter de aliada Rita Flores. La legisladora había sido elegida en 2025 por la lista que encabezaba Ramón Amarilla, el ex líder de la revuelta policial que tuvo en jaque al gobierno en 2024.

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Otro de los que se sumó fue Maurice Closs. El ex gobernador, de origen radical, había sido condenado al ostracismo por Rovira.

La reunión de Passalacqua con 60 intendentes que marcó el punto de ruptura con la conducción de Rovira

Tras la decisión de Rovira de jubilar el Frente Renovador y reemplazarlo por Encuentro Misionero, Passalacqua comenzó a definirse como “un gobernador sin partido”. Ahora la situación es otra.

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Cómo es la nueva estructura de poder

En Misiones hay una nueva mesa de decisiones. En ella se sientan Passalacqua; su ministro coordinador y nexo con los intendentes, Carlos “Caco” Sartori; el ex diputado nacional Ricardo Wellbach; y Carlos Pretto.

Wellbach es hombre de otro ex gobernador: Oscar Herrera Ahuad. El ahora diputado nacional mantiene una posición pública de prescindencia de la pelea. Pretto, en tanto, responde a Closs. Es un veterano operador radical que algunos ligan a la escuela de Enrique “Coti” Nosiglia.

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Ellos armarán la “Hugoneta” para intentar que Passalacqua sea reelecto en 2027.

Carlos Rovira ve disputado su poder de décadas en Misiones

La Casa Rosada deberá tomar nota de este nuevo panorama. Hasta ahora, todos los gobiernos acordaban cara a cara con Rovira. Con la premisa de “gobernabilidad con gobernabilidad se paga”, los legisladores misioneros en el Congreso fueron aliados del Ejecutivo nacional, más allá de quién estuviera sentado en el sillón de Rivadavia.

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Por ahora, los diputados y senadores de la tierra colorada siguen orbitando en torno a “El Conductor”. Pero la masa propia que está acumulando el gobernador puede torcer esa fuerza gravitatoria.

Otras razones

En los pasillos del poder de Posadas se venía diciendo que en la sociedad había un antirovirismo creciente. Eso se plasmó en las elecciones de medio término del año pasado. El oficialismo logró un ajustado margen en las provinciales y cayó ante La Libertad Avanza en las nacionales.

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La causa era que todo, absolutamente todo, debía tener el visto bueno de “El Conductor”. Un ejemplo fue la decisión de cambiar el cartel de ingreso a Misiones sobre la ruta 12. Un día, los misioneros se despertaron y la tradicional leyenda “Bienvenidos a la provincia de la tierra colorada” había sido cambiada por “Bienvenidos a la provincia start up”.

Rovira y Passalacqua en tiempos de unidad, festejando de la mano el triunfo en 2023

La consigna responde a un sello tecnológico y de innovación que Rovira intentó imponer. Detrás de bambalinas estaba su hijo Ramiro. Hoy por hoy, muchas de esas “start up” están en serio riesgo de subsistencia por el quiebre del apoyo estatal, consecuencia de la época de vacas flacas.

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Hace unos días, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, dispuso que se repusiera el mensaje original.

Poco a poco, las huellas del rovirismo comienzan a apagarse.