Economía

¿Qué va a pasar con los precios?: a cuánto podría llegar la inflación de julio según las consultoras del mercado

La suba de precios continúa moderándose y se mantendría en niveles similares a los del mes pasado, pese a las presiones del transporte, los regulados y el turismo

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La suba del tipo de cambio puede tener cierto impacto en precios (Foto: Reuters)
La suba del tipo de cambio puede tener cierto impacto en precios (Foto: Reuters)

Luego de ubicarse en 2,1% en mayo, la inflación de junio habría desacelerado nuevamente. En julio, pese a las presiones propias del mes por factores estacionales, se registraría una variación similar. Los rubros con mayor incidencia serían transporte, servicios regulados y turismo.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA arrojó una proyección de 2% para este mes. En agosto, alcanzaría el 1,8%, nivel que sostendría durante el resto del año.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) siga un sendero descendente y cierre el 2026 en torno al 25%. Según sus pronósticos, recién llegará a un dígito anual en 2028.

Ricardo Delgado, director de Analytica, proyecta una inflación de 1,8% en julio, el mismo guarismo que el calculado en junio. Detalló que, tal como muestra el índice de la CABA, los alimentos se moderaron, los combustibles “vienen tranquilos” y las tarifas tuvieron un ajuste parecido al mes pasado.

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Rocío Bisang, economista de GMA Capital, anticipa un IPC superior, del 2,1%. “Creemos que la aceleración responde a varios factores. En primer lugar, la propia estacionalidad del mes juega en contra: con el cobro del aguinaldo y las vacaciones de invierno, el indicador generalmente tiende a ser más elevado que los meses previos”, dijo. Por otro lado, “el tipo de cambio se ‘despertó’ y anotó una suba del 3,7% promedio en junio, lo que puede haber tenido algo de impacto en precios”, agregó.

Además, espera que los regulados presionen el índice al alza. En ese sentido, se destacan los aumentos en tarifas de gas y agua (3%), subte, colectivos y peajes (4,1%) y trenes (8,5%), entre otros.

El último informe de C&T Asesores Económicos destacó: “La variación de precios fue perdiendo impulso a lo largo de junio, cerrando más cerca del 1,5%, lo que favorece una menor inflación en julio. Frente a esto, debe tenerse en cuenta que los rubros vinculados al turismo tienen un pico por las vacaciones de invierno”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se destacan las subas en tarifas de gas y agua (3%), subte, colectivo y peajes (4,1%) y trenes (8,5%) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anastasia Daicich, directora de Qualy Consultora, estima que la inflación de julio se situará en 2%. Para la economista, el nivel general de precios encuentra motores principalmente en el transporte, por los aumentos en el subte (4,1%), el boleto mínimo de colectivos (4% en el AMBA y 4,76% en el Conurbano) y los trenes (8,6%).

A su vez, inciden los incrementos de 3% en el gas y en el servicio de agua de AySA, y el encarecimiento estacional de las verduras, que continúa por la ola de frío polar tras haber mostrado un avance de 10,4% en junio.

El nivel general de precios encuentra motores principalmente en el transporte, por los aumentos en el subte 4,1%, las tarifas mínimas de colectivos: 4% en el AMBA y 4,76% en el Conurbano; y los trenes 8,6% (Daicich)

Por el contrario, los alimentos -excluyendo los productos frescos- exhiben una marcada desaceleración, con la variación promedio de los últimos 30 días en supermercados reduciéndose de 2,8% a 1,5%. A esto se suma que la actualización de las tarifas de energía eléctrica fue de 1,5% por tercer mes consecutivo, gracias al refuerzo de los subsidios. La debilidad del consumo por la pérdida de poder adquisitivo también influye.

Desde Equilibra, el economista Lorenzo Sigaut Gravina calculó una inflación de 1,9% para junio y cree que el dato podría repetirse en julio. Remarcó que, con las vacaciones de invierno, algunos precios suelen reacomodarse.

El especialista advirtió que todavía resta definir qué ocurrirá con las naftas: si bien se esperaba un descenso, el repunte del precio internacional del petróleo podría cambiar ese escenario.

Cuatro boquillas de combustible de colores amarillo, rojo, morado y negro, con sus mangueras negras, cuelgan en un dispensador blanco y rojo.
Si bien se esperaba una baja de las naftas, el reciente repunte del precio internacional del petróleo podría cambiar ese escenario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consultora 1816 sostuvo: “La velocidad de la desaceleración de los precios al consumidor dependerá, en parte, de YPF, petrolera que, por tener una participación de mercado superior al 50% en el comercio minorista de combustibles, puede fijar el precio de la nafta y el gasoil”.

Según el informe, deberían bajar aproximadamente 16% para adecuarse a los menores precios internacionales del crudo. De implementarse esa reducción, tendría un impacto directo sobre el IPC de alrededor de 0,65 puntos porcentuales, sin contar el efecto indirecto.

El sobreprecio actual no hace ni más ni menos que compensar a los refinadores y expendedores de combustibles (1816)

“El tema es que, durante varios meses, gracias al buffer, la nafta fue más barata de lo que correspondía según el precio del Brent y del A3500, de modo que, en realidad, el sobreprecio actual no hace ni más ni menos que compensar a los refinadores y expendedores de combustibles”, consideró 1816.

“Si el objetivo del Gobierno es compensar todo el congelamiento, la nafta debería mantenerse con los precios actuales hasta mediados de noviembre, asumiendo este valor en pesos del Brent”, añadió.

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