Economía

La demora de los cambios a la ley de Inocencia Fiscal genera expectativas de una nueva prórroga para Ganancias

El oficialismo giraría el nuevo proyecto en la semana del 20 de julio. Tributaristas creen que debería extenderse el plazo otra vez, con un sexto anticipo o pago a cuenta

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
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“No veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al tratamiento de la nueva Ley de Inocencia Fiscal en el Congreso. Pero el tiempo corre, y el vencimiento para la presentación jurada del Impuesto a las Ganancias se acerca. Ante la mora en el envío del nuevo proyecto al Congreso, se especula con que nuevamente se prorrogue la fecha, aunque sería con un sexto anticipo o pago a cuenta para no afectar la recaudación y la relación con las provincias.

La discusión sobre el futuro del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y la regularización de dólares no declarados se trasladó al plano de la urgencia fiscal y la coordinación política. El propio Caputo, en conferencia de prensa por el programa financiero hasta 2027, destacó la importancia de que se apruebe la nueva versión.

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“La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque es ese ahorro que está abajo de los colchones donde la gente está perdiendo poder de compra y, a su vez, el país no se beneficia porque ese es el ahorro que debería estar capitalizándose o convirtiéndose en inversión. Y ese es el ahorro que bancos y ALyCs podrían destinar para poder financiar proyectos de infraestructura, pymes”, sostuvo.

La cuestión es que a fines de julio vence el plazo de presentación de la declaración jurada de Ganancias y el Gobierno todavía no envió la nueva Ley de Inocencia Fiscal. Según pudo saber Infobae, giraría el proyecto en la semana del 20 de julio. Los tiempos no alcanzan para que se apruebe antes de la fecha limite para presentar la declaración jurada. Por eso los contadores creen que podría haber una nueva prorroga.

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ARCA
Ante la consulta de Infobae, ARCA no respondió si habrá postergación del vencimiento para la presentación del Impuesto a las Ganancias.

El CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin, analizó el escenario ante Infobae. “Inocencia Fiscal tiene que pasar por el Congreso, no se sabe cuánto tiempo va a demorar ese trámite, pero es inminente que prorroguen el plazo de vencimiento de Ganancias, por lo menos para los que se van a adherir al Régimen Simplificado de Ganancias“, explictó. Hoy hay muchos contribuyentes que quieren estar en el RSG, pero por los parámetros impuestos por la ley vigente no pueden ingresar y están esperando el proyecto que reforma para poder incluirse en el régimen.

Litvin también identificó la tensión entre la urgencia de recaudar del Gobierno y la de ofrecer alternativas a los contribuyentes. “Acá se produce una disyuntiva desde el punto de vista de que la recaudación de julio tiene que ser mejor que la de junio, hay necesidad de que ingrese el dinero de Ganancias y, por otro lado, hay necesidad de prorrogar el vencimiento porque el Congreso se demoró en tratar este tema”, marcó.

Entre las opciones, el tributarista sugirió que lo más conveniente, como ha ocurrido en otras ocasiones, podría ser establecer un anticipo nuevo o pago a cuenta para que no se haya una baja de la recaudación, el Gobierno pueda obtener algo y, por el otro lado, dar más tiempo para que los contribuyentes puedan optar por el RSG y esterilizar dólares del colchón originados en actividad lícitas.

Ante la consulta de Infobae, fuentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), no habían respondido sobre la posibilidad de postergar el vencimiento.

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, aportó su visión: “Si bien se conoció el anteproyecto de Inocencia Fiscal II, esto se ha ido dilatando por cuestiones políticas: no está presentado en el Congreso y lo harán antes del 20 de julio, según dijeron. La intención está, pero no se sabe si va a ser posible su aprobación o no”.

Según Domínguez, lo ideal, dado que el Gobierno quiere modificar la Ley, es establecer una prórroga. Al respecto, advirtió que la recaudación de Ganancias no sólo impacta en el Estado nacional, sino también en las provincias y en CABA, por su carácter coparticipable.

El especialista explicó que para lograr una postergación suelen realizarse conversaciones con los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). “Hay que ver si están dispuestos a una nueva postergación”, sostuvo.

¿Importa para 2025?

Domínguez también analizó los resultados esperados y los límites del régimen: “El objetivo del Gobierno es la utilización de dólares no declarados, el Régimen, como está, tiene falencias y muy pocos contribuyentes están dispuestos a usar los dólares del colchón. Pero difícilmente lo haya usando en 2025 cuando la ley no existía. Entonces, que no haya prórroga no afecta la utilización de dólares del colchón, pero sí afecta a la cantidad de gente que se adhiera al RSG, aunque el Gobierno quiere mostrar un número alto”, sostuvo.

Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025 - Martin Menem
El oficialismo enfrentará mayores dificultades para aprobar la nueva Ley de Inocencia Fiscal en el Congreso.

Pero además del inconveniente del tiempo entre el envío de la nueva Ley de Inocencia fiscal, la aprobación en el Congreso y la fecha para la presentación de la declaración jurada de Ganancias, está la cuestión política. Por más de Caputo aseguró que no ve razón para que los diputados y senadores no vuelvan a acompañar el proyecto ya que se trata de una versión mejorada. La discusión en el reciento estará cruzada por lo que sucedió con el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está siendo investigado presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas y se adhirió al RSG. Aunque ello no implique necesariamente que lo hizo para sacar dólares del colchón.

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