Política

Francia declaró “persona no grata” a Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, por racismo

Lo confirmó a Infobae Romain Nadal, embajador francés en Buenos Aires. “El equipo africano flojo de modales”, había escrito la dirigente tras el triunfo de los galos contra Paraguay. “El racismo no es una opinión, es un delito”, dijo el diplomático

Guardar
Google icon
Hebe Casado
Hebe Casado

La Embajada de Francia en Argentina declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, por los mensajes que publicó en las redes sociales el último domingo luego del triunfo de la selección gala ante Paraguay, por los octavos de final del Mundial.

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe”, decía la publicación que realizó en X la dirigente una vez que finalizó el encuentro entre ambas selecciones, donde hubo varios cruces protagonizados por las estrellas francesas y los dirigidos por el entrenador argentino Gustavo Alfaro.

PUBLICIDAD

“Es una decisión mía como representante de Francia en Argentina y defensor de los valores fundamentales compartidos por nuestros países. En la cooperación franco-argentina no hay lugar para el racismo. La declaración de la vicegobernadora calificando a la selección francesa de ‘equipo africano flojos de modales’ es claramente racista. Y el racismo no es una opinión es un delito”. le dijo a Infobae este sábado Romain Nadal, embajador francés en Argentina.

Hebe Casado Francia Paraguay

El posteo de Casado generó una ola de críticas y fue interpretado por numerosos usuarios y dirigentes como una referencia discriminatoria hacia los jugadores franceses.

PUBLICIDAD

Luego de la polémica, la funcionaria rechazó las acusaciones y defendió públicamente sus expresiones. En entrevistas posteriores sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria. Además, cuestionó la interpretación que hicieron sus críticos y afirmó que quienes consideran ofensiva la referencia a África son quienes, en realidad, estarían atribuyendo una valoración negativa a ese origen.

Casado, quien fue electa en 2023 como compañera de fórmula del gobernador Alfredo Cornejo, también aseguró que nadie pudo demostrarle dónde radicaría el contenido racista de su publicación.

En ese sentido, Nadal aseguró que la justificación de Casado “es peor aún” y que sabe “perfectamente distinguir entre racismo y sarcasmo”.

“Los jugadores de nuestro equipo son nacidos en Francia y nuestro pacto republicano establece la ciudadanía no por el color de la piel, ni el origen de los padres o abuelos. Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores”, subrayó el embajador.

Romain Nadal, embajador de Francia, frente a un mural de Messi en Rosario
Romain Nadal, embajador de Francia, frente a un mural de Messi en Rosario. Foto: gentileza Nadal

“¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido la migración con los brazos abiertos, critica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración? No solo es una contradicción, sino que es racismo. ¿La inmigración solo es bien vista cuando es europea? ¿Pero si es africana se convierte en insulto?“, siguió el diplomático en diálogo con Infobae.

Nadal, quien se declara admirador de la selección argentina y de Messi, dijo que “el fútbol debe de ser un puente entre los pueblos a través de una pasión compartida, no desatar prejuicios retrógrados que empañan el espíritu deportivo”.

Infobae consultó a fuentes vinculadas con la vicegobernadora que aseguraron que aún no habían sido notificados de la decisión de Francia.

Romain Nadal, embajador de Francia, frente a un mural de Messi en Rosario.
El embajador francés se declara admirador de Messi y de la selección argentina

Quién es Hebe Casado

Casado es la vicegobernadora de Mendoza, cargo que ejerce junto al gobernador Alfredo Cornejo de la Unión Cívica Radical (UCR), en el marco de la alianza Cambia Mendoza. Su trayectoria política reciente estuvo marcada por un movimiento partidario que generó repercusiones en el escenario provincial: en mayo de 2025 concretó su desafiliación del PRO —partido con el que había integrado la coalición de gobierno— como primer paso hacia su incorporación a La Libertad Avanza (LLA).

La propia funcionaria anunció la desafiliación a través de un tuit en el que compartió una captura del Registro Nacional de Afiliados Políticos con la frase “paso uno”. En declaraciones a MDZ Radio, Casado indicó que el presidente Javier Milei le había dicho que “estaba bienvenida a las Fuerzas del Cielo”. Su acercamiento al espacio libertario se remonta a su vínculo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien describió como su referente y mentora.

Sin embargo, la afiliación formal nunca se concretó. Las propias autoridades de LLA en Mendoza, encabezadas por el diputado nacional Facundo Correa Llano, no inscribieron su incorporación ante la Justicia Electoral, en medio de una disputa interna por el control de la agrupación en la provincia. Ante la situación, Casado llegó a definirse con ironía:“Debo ser la única vicegobernadora apartidaria de la Argentina”.

Temas Relacionados

FranciaHebe CasadoDiscriminaciónRomain NadalMundial 2026últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jalil ratificó su apoyo a la eliminación de las PASO, pero pidió que haya “un amplio consenso”

El gobernador de Catamarca defendió modificar el sistema electoral con respaldo amplio y planteó que las postulaciones vuelvan a definirse puertas adentro de cada fuerza. El mensaje a la interna peronista

Jalil ratificó su apoyo a la eliminación de las PASO, pero pidió que haya “un amplio consenso”

Fracasó la negociación salarial con la Policía de Santa Cruz y el Gobierno denunció hechos de violencia

Sin acuerdo en la octava reunión de la Mesa del Salario, los efectivos profundizaron la protesta con un acampe y el Gobierno denunció “intransigencia y violencia”. Las tensiones se remontan a principios de junio

Fracasó la negociación salarial con la Policía de Santa Cruz y el Gobierno denunció hechos de violencia

Misiones: el gobernador Passalacqua formalizó el quiebre con el caudillo Rovira y ya tiene sello propio para buscar la reelección

“Movimiento por lo que viene” se llama el armado que responde al mandatario y con el cual irá por un nuevo mandato en 2027. El bloque oficialista en la Legislatura se partió en dos. La Casa Rosada deberá repensar su estrategia con una provincia que siempre fue aliada

Misiones: el gobernador Passalacqua formalizó el quiebre con el caudillo Rovira y ya tiene sello propio para buscar la reelección

El oficialismo no reúne los votos para eliminar las PASO y los aliados se alejan de las colectoras

La Casa Rosada explora habilitar listas colectoras como moneda de negociación, pero enfrenta resistencia opositora y dudas propias. Los plazos y el Presupuesto 2027

El oficialismo no reúne los votos para eliminar las PASO y los aliados se alejan de las colectoras

Jones Huala presentó una millonaria demanda contra el Fisco de Chile por mantenerlo en prisión tras haber agotado una condena

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) reclama 100 millones de pesos chilenos, el equivalente a poco más de 100 mil dólares. Debía quedar en libertad el 8 de junio de 2024, pero Gendarmería de ese país lo mantuvo en prisión hasta el 16 de agosto del mismo año

Jones Huala presentó una millonaria demanda contra el Fisco de Chile por mantenerlo en prisión tras haber agotado una condena

DEPORTES

El boletín del triunfo de Argentina ante Suiza: Julián Álvarez en modo Messi y la dupla Cuti Romero-Licha Martínez, otra vez clave

El boletín del triunfo de Argentina ante Suiza: Julián Álvarez en modo Messi y la dupla Cuti Romero-Licha Martínez, otra vez clave

La maldición de 64 años que intentará romper la selección argentina en el Mundial 2026

De la “Mano de Dios” al partido mundialista que cambió el reglamento: todos los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra

El golazo de Julián Álvarez para clasificar a la selección argentina a semifinales del Mundial y recordó a uno ante Real Madrid: la emoción de Scaloni

Las perlitas del sufrido triunfo de Argentina ante Suiza: de la fuerte arenga de Dibu Martínez al reto de Messi al árbitro

TELESHOW

Mirtha Legrand contó cómo fue su diálogo con la mamá de Lionel Messi: “Hablamos mucho”

Mirtha Legrand contó cómo fue su diálogo con la mamá de Lionel Messi: “Hablamos mucho”

Mirtha Legrand apostó por un look mundialista inspirado en el partido entre Argentina y Suiza

Así se prepararon las mujeres de la Selección para los cuartos de final ante Suiza: brillos, dedicatorias y glamour

De Marcela Tinayre a Marta Fort y Maia Reficco: los famosos mostraron cómo viven el duelo entre Argentina y Suiza

Malena Guinzburg celebró su quinto aniversario con Adrián Montesoro: “El amor de mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: Ataque armado cobra la vida de dos personas en Purral de Goicoechea

Costa Rica: Ataque armado cobra la vida de dos personas en Purral de Goicoechea

Guatemala: Importación de 3.000 toneladas métricas de etanol llega a Puerto Santo Tomás de Castilla

Panamá vive un año de mayor rotación laboral: suben las renuncias y también los nuevos empleos

El Salvador reporta producción de hortalizas, maíz y frijol con Programa de Aumento a la Producción

La región coordina en Guatemala una respuesta económica ante la incertidumbre global