El plan Milei 2027: la política del Gobierno se ordenó rápido y hoy la duda es por la micro

Karina Milei junto a Santilli, Menem y Bullrich

“Hoy va a ser un día glorioso”. Javier Milei había mirado el infartante partido de Argentina frente a Egipto con su hermana, Karina, en Olivos. La Selección había dejado al país con el corazón en la boca y con una pelota en la cabeza. Afónico por gritar los goles, el Presidente se comunicó con Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura. Y, en medio de la euforia futbolística, hizo anuncios económicos: “Hoy me vienen a traer la versión final de la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Y estamos trabajando en el shutdown. Cuando se termine el presupuesto, se apagará el Estado”.

Con los nuevos proyectos, Milei dejó un mensaje claro. No solo no va a modificar su modelo económico en lo que queda de su mandato: lo va a profundizar. El Presidente mostró, una vez más, que no tiene previsto moverse de su manual. “Javier no quiere una deformación conceptual. Cree que es por acá”, dijo a Infobae un miembro de la mesa política. Es, quizás, el dato más relevante de la etapa que se inauguró tras la salida de Manuel Adorni: la puesta en marcha del plan para la reelección.

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La definición económica de Milei pone un gran signo de pregunta sobre el contraste, cada vez más evidente, entre los logros en la macro -la estabilización, el superávit fiscal, los proyectos RIGI, la desaceleración de la inflación, la baja del riesgo país- y el padecimiento de los bolsillos, que encuentran en la caída del ingreso disponible y en el crecimiento de la morosidad de las familias sus síntomas más críticos. Es, por ahora, un modelo con ganadores y perdedores claros.

El equipo económico apuesta un pleno al “derrame” económico ¿Cuándo va a percibir ese alivio el ciudadano de a pie? ¿Es, por caso, la modificación de la carta orgánica del BCRA una agenda que hoy permee en el sentir social?

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Diego Santilli -que, si efectivamente va a jugar en la provincia de Buenos Aires, debería estar inquieto por la depresión económica en el conurbano- lo dejó entrever en la entrevista que le dio a Infobae. “Doce de los dieciséis sectores de la economía ya están creciendo. Necesitamos que ese crecimiento llegue también al comercio de la esquina y al ciudadano de a pie”, dijo el flamante jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli

No es el único del staff oficial que está muy preocupado por la microeconomía. El tema atormenta a algunos de los principales actores del elenco libertario. “Hay un problema serio en las grandes ciudades con las pymes, las industrias y el comercio. Es lo que muchos estamos sufriendo”, reconoció en las últimas horas una importantísima figura del oficialismo que tiene llegada a los dos Milei.

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En la última encuesta de Management & Fit, ante la pregunta sobre “la principal preocupación a nivel personal”, la dificultad de llegar a fin de mes quedó posicionada al tope (con el 23,9% de las menciones) y los bajos ingresos se ubicaron en segundo lugar (con el 19,4%). Los aumentos de precios y tarifas se posicionan como el principal problema del país, seguido por la corrupción.

El último informe económico de la Fundación Capital arrojó que en una familia con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, el gasto en tarifas representa el 22% del ingreso mensual, mientras que para una familia que cuenta con $1,5 millones -equivalente al ingreso medio- la participación de los servicios públicos implica el 14%.

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En definitiva, una porción cada vez mayor del presupuesto familiar queda comprometida al pago de gastos fijos, reduciendo el margen disponible para otros consumos.

Los sondeos que le llegaron recientemente a Patricia Bullrich, por caso, indican que la opinión pública todavía valora positivamente el superávit fiscal, uno de los éxitos de la batalla cultural-económica del mileísmo. Pero ya no tienen tan buena imagen las privatizaciones o la apertura económica, que suscita el temor por el empleo.

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La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich

“Todavía es pronto. La expectativa es que la macro termine ordenando a la micro. Porque no van a haber políticas activas para promover el consumo. Y para bajar impuestos ya tenemos poco margen”, reconoció un importante colaborador oficial.

Tablero de juego

En lo político, después de sacarse de encima el lastre que implicaba Adorni, el Gobierno se reordenó rápida y eficazmente. Karina Milei fue infalible para demostrar que ella tiene la última palabra en todas las decisiones, tanto en lo parlamentario como en lo electoral. En lo económico, en cambio, el que manda es el jefe de Estado. Lo dijo clarísimo el propio Milei ayer en diálogo con El Observador: “Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural… ¿Quiere hablar de política? Hable con mi hermana”.

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Milei también dejó en claro, hacia adentro y hacia afuera del Gobierno, cuáles son sus prioridades. A él le interesan mucho más las reformas económicas, que la eliminación de las PASO. De esto se habló en la reunión de mesa política que tuvo lugar ayer en la Casa Rosada que, de acá en más, va a mantener encuentros semanales para ajustar las clavijas de la estrategia parlamentaria.

Si la situación económica se perfila como el factor último que en 2027 definirá si los ciudadanos se inclinan por la continuidad o por un cambio de gobierno, la hermana del Presidente se quiere ocupar de que el tablero político ayude a su hermano. Y eso implica cambiar las reglas del juego: en la Casa Rosada están obsesionados por que no haya PASO, porque entienden que es una instancia que facilita el ordenamiento del peronismo.

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Para eso, la Casa Rosada resucitó el proyecto de reforma política -que con Adorni parecía herido de muerte- y está aceitando las negociaciones con los gobernadores. Circuló la idea de promover las colectoras como un plan alternativo a las PASO. Por ahora es solo un globo de ensayo que no termina de convencer a los libertarios. Un proyecto así terminaría de mostrarlos como auténticos exponentes de la casta. Es un sistema, por caso, que la senadora nacional por Salta de La Libertad Avanza (LLA), Emilia Orozco, impugnó ante la Corte de Justicia de su provincia para frenar al gobernador Gustavo Sáenz.

La foto que difundieron desde el oficialismo para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

En el toma y daca entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, lo que está en juego es un pacto de no agresión: que todos puedan reelegir sin entorpecer la carrera del otro. “Lo que quieren los gobernadores es adelantar los comicios provinciales y que los libertarios no interfieran en sus provincias. Eso puede implicar un acuerdo electoral o que el Gobierno juegue a menos con candidatos de poco peso”, resumió un colaborador de uno de los gobernadores más conectados con sus pares.

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La ecuación parece sencilla pero no lo es. La duda que sobrevuela es si Karina Milei es genuinamente dialoguista o si, una vez suspendidas las PASO, buscará avanzar mediante la imposición, con el objetivo de “pintar al país de violeta”.

De hecho, la conclusión de la mesa política de ayer fue que tendrá más chances de llegar a un acuerdo electoral con el Gobierno aquel gobernador que exhiba colaboración para las reformas que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Los libertarios quieren primero una muestra de amor. “Las alianzas se definirán después de que se trate la reforma electoral… pero sin reforma electoral, será todo más difícil”, reconoció un importante colaborador del oficialismo.

En la Casa Rosada se habla, además de las alianzas y acuerdos que ya se estrenaron en 2025 -con Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Poggi (San Luis)- sumar a Corrientes (donde gobierna Juan Pablo Valdes) y Santa Cruz (Claudio Vidal). La otra clave es qué pasará con los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo (Tucuman) y Raul Jalil (Catamarca), que aportan votos clave en el Senado. “El peronismo les pide que vuelvan y ellos responden: ‘¿A qué peronismo?’ Hoy están más para acordar con el Gobierno”, dijo un ladero de uno de los mandatarios.

Javier Milei y los 13 gobernadores que asistieron a la vigilia por el 9 de Julio

La vigilia en la capital tucumana por el 9 de Julio fue una escenificación de ese escenario. En la previa, Jaldo, gobernador anfitrión, chicaneó al Gobierno por la idea de las colectoras: “Ahora que expliquen la diferencia con los acoples tucumanos”.

Dudas por los candidatos de LLA

En su nuevo rol, Diego Santilli está mostrando lo que mejor sabe hacer: mostrar obediencia a su superior y trabajar a destajo por el objetivo político del momento. El flamante jefe de Gabinete se ganó la confianza de Karina Milei gracias a que supo alinearse a “Lule” Menem, el hombre de mayor confianza de la hermana presidencial. Ahora debe sostener la lealtad sin traslucir ambiciones personales. Lo que en el karinismo llaman “jugar bien”.

Si Santilli se perfila como candidato a gobernador bonaerense, el mayor acertijo del oficialismo es quién va a ser el candidato en la Capital Federal.

Si hace algunos días tomaba color la idea de un gran acuerdo con Pro, ahora en Balcarce 50 ponen dudas sobre la viabilidad de un pacto macro que incluya a la Nación, las provincias y la Capital Federal en una misma negociación. Los libertarios comenzaron a soltar que no está claro “con qué Pro hay que hablar”, en un intento por profundizar una grieta entre Mauricio y Jorge Macri. “Lo que vemos es que Jorge quiere negociar su lugar por sí mismo y no depender de la conducción de Pro”, azuzó un miembro de la mesa política libertaria.

En Parque Patricios niegan esa versión y aseguran que los intereses de los primos Macri son confluyentes. Tampoco se muestran apurados. “Jorge va a ir por la reelección, más adelante se verán las alianzas”, apuntan.

En los próximos días, la secretaria General de la Presidencia hará una reunión con los legisladores porteños de su espacio, en donde se esperan definiciones sobre cómo deben encarar el vínculo con el oficialismo de la Ciudad en esta etapa. “Karina asegura que, si bien mejoró el vínculo con Jorge Macri, todavía no está nada definido”, dijo un ladero de la hermana presidencial.

Sobran vasos comunicantes entre ambas terminales. Daniel Angelici, hombre con fuerte injerencia en la administración porteña, mantiene una amistad desde hace años con Darío Wasserman, presidente del Banco Nación y hombre atado al armado libertario porteño a través de su esposa, la titular del bloque de LLA en la Legislatura, Pilar Ramírez.

Hay, en tanto, quienes se preguntan si ya está grabado en piedra que Santilli va a ser el candidato en la provincia o si él también sería una opción para la Capital Federal, donde ya gestionó. El otro gran interrogante es qué lugar tendrá Patricia Bullrich. “Ella puede ser candidata donde sea: en la Ciudad, en la provincia, o en Nación. También se puede quedar en el Senado”, dicen cerca de la ex ministra de Seguridad. La senadora se apalanca en las encuestas. En muchas mide mejor que Milei y eso es irritante para la hermana presidencial.

La nueva etapa implica tambien un punto de inflexión en la interna entre la secretaria General y Santiago Caputo. Cuando el asesor presidencial escribió en la red social X que “grita los goles” antes que el resto de la Casa Rosada estaba siendo irónico. Estaba diciendo, entre líneas, que ahora Karina está haciendo lo que él siempre reclamó: subordinar toda la estrategia al objetivo nacional.

“Ahora todos se pelean por quién está más de acuerdo con acordar con los gobernadores. Nos hubiéramos ahorrado una interna de un año y medio”, se quejó un caputista ayer cuando finalizó la reunión de mesa política.

Como sea, hoy la “arquitecta” del proyecto de reelección presidencial es Karina y ese era un rol que en 2023 ostentaba el consultor. Caputo, sin embargo, está lejos de retirarse del proyecto libertario: controla dispositivos del Estado que abren negocios e inversiones jugosas. Desde las privatizaciones de las represas y la Hidrovía, hasta el Transporte y el sector nuclear, pasando por la SIDE, la secretaria Legal y Técnica y el Ministerio de Salud.

Karina Milei en la vigilia por el 9 de Julio (Foto: Nicolas Nuñez)

Llamó la atención la renuncia del viceministro de Salud, Guido Giana, uno de los alfiles del caputismo, al punto que ingresaba al “Salón Parravicini” de la Casa Rosada, comando de operaciones del asesor presidencial, prácticamente a diario. Giana dependía de Mario Lugones, ministro de Salud y padre de Rodrigo Lugones, el socio (e histórico jefe) de Caputo que está radicado en España, lejos de “Peronia” como suele llamar a la Argentina.

El recambio en Salud demuestra lo sensibles que pueden ser algunas ventanillas en las segundas líneas del Estado. Giana había sido denunciado ante la Oficina Anticorrupción por la Fundación Apolo. Asume en su lugar Rodrigo Sbarra, otrora ladero del ex ministro de Producción de Macri, Pancho Cabrera, que atravesó una causa por lavado (fue sobreseído en 2023) luego de que en 2020 hallaran un sobre con diez mil dólares en una oficina que había ocupado.

Más allá de los ruidos en algunas áreas puntuales, en la Casa Rosada celebran haber pasado de página con el escándalo de Adorni. El regreso de Luis Caputo a la mesa política da cuenta de ese nuevo aire. “Hasta hace algunos días, nadie podía salir a hablar. Si hoy la conversaciónpasa por el debate de los modelos económicos, dimos un gran paso”, dijo un ladero de Karina Milei. El plan oficial es diagramar una polarización con el kirchnerismo, o con Axel Kicillof.

En el peronismo, el desorden es abrumador. Concentrados en condicionar a Axel Kicillof, ahora en La Cámpora transmiten que la candidata a presidenta de ese espacio es la mismísima Cristina Kirchner, aunque esté presa e inhabilitada para ejercer cargos públicos. “Nuestra candidata es ella. Así lo plantean los nuestros”, dijo un camporista en las últimas horas.

En el círculo rojo, en los últimos días, se habló del cumpleaños de Jorge Brito Jr. Lo celebró en el último piso del Banco Macro, en el microcentro porteño, la entidad que preside. Allí había empresarios de buen vínculo con la política y dirigentes que lo miraban con buenos ojos para lanzarlo como candidato presidencial, como Emilio Monzo y Bruno Screnci. El empresario, creen todos en el establishment, solo se lanzará a la política si tiene alguna chance real.

Para Sergio Massa, el proyecto político que germina en torno a Brito Jr. implica cierta incomodidad. Ahijado del banquero que fundó el Banco Macro, el tigrense no abandonará nunca su sueño presidencial. Sobre todo si no hay un candidato superador en el PJ.

Por lo pronto, Milei busca agitar la polarización con ese sector. “Con los cambios que buscamos en el Banco Central, hoy estarían presos Massa, Kicillof, Cristina y los diputados y senadores que aprobaron presupuestos con emisión descontrolada”, dijo en las últimas horas. En el fondo, el Presidente sabe que la definición de 2027 depende de la economía. Y en esa carrera, por ahora compite contra sí mismo.