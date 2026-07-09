Desde Tucumán, Milei llamó a los gobernadores a “sentar las bases para el futuro de una verdadera libertad”

"Los argentinos decidieron el camino de poner al Estado en su justo lugar. Lo hicieron en 2023 y lo ratificaron en 2025″, comenzó diciendo el Presidente en Tucumán y pidió a los mandatarios provinciales a "sentar las bases" de un nuevo acuerdo

En la tradicional vigilia por el 9 de Julio en Tucumán, el presidente Javier Milei hizo un análisis de su gestión y destacó la importancia del Pacto de Mayo —firmado hace 2 años para esta misma fecha—. “El objetivo era quitarle la bota a las provincias”, aseguró. De esta manera, envió un mensaje a los gobernadores y llamó a “hacer una renovación de los votos” y “ratificar el compromiso con el Pacto de Mayo”.

“Los argentinos decidieron el camino de poner al Estado en su justo lugar, lo hicieron en 2023 y lo ratificaron en 2025″, comenzó diciendo en su discurso. “Hicimos el ajuste más grande de la historia, aprobamos el RIGI, realizamos más de 16 mil reformas en el gran entramado legal que atosigaban a los argentinos, llevamos más de 2 años con superávit fiscal”, repasó.

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El mandatario estuvo acompañado por más de 10 gobernadores, de diferentes extracciones políticas, considerados como dialoguistas y aliados para el Gobierno. Entre los presentes se encontraban Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Además, participó la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Javier Milei junto a los gobernadores en Tucumán

Frente a ellos, Milei convocó a las provincias a “renovar los votos” y “ratificar su compromiso con el Pacto de Mayo”. Así, mencionó los proyectos que impulsará en el Congreso y pidió “sentar las bases de un nuevo pacto”.

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En su alocución de 20 minutos, el mandatario les agradeció a los gobernadores presentes “por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo y que el país necesitaba y sigue necesitando desesperadamente”. En este sentido, se refirió a los votos que acompañaron medidas como el RIGI y apuntó a aquellos que no lo hicieron: “Gobernadores que no se adhirieron al régimen buscan desesperadamente cosechar los beneficios de quienes sí lo hicieron, un ejemplo perfecto de cortoplacismo y la falta de escrúpulos de la vieja política”.

Remitiéndose a la historia y celebrando un nuevo aniversario de la independencia, Milei hizo la siguiente comparación: “Haciendo honor a quienes dieron su vida por romper las cadenas que nos ataban al imperio español, nuestro gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente”.

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Continuando con el repaso por los dos años de gestión, recordó que el Gobierno evitó una hiperinflación que “hubiera sumido a cerca del noventa por ciento de los argentinos en la pobreza”. Enumeró además la eliminación del déficit cuasifiscal, la baja del riesgo país y la reducción de la deuda pública. “Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, sostuvo ante los aplausos del público.

En materia de seguridad jurídica, destacó la eliminación de los piquetes —“de nueve mil piquetes por año, hoy ese número es cero”— y la recuperación del crédito hipotecario. También mencionó la aprobación del primer presupuesto con equilibrio fiscal en un siglo, la ley de inocencia fiscal, la ley de modernización laboral, la modificación de la ley de glaciares, el acuerdo Mercosur-Unión Europea tras 26 años de negociaciones. No olvidó mencionar el arreglo con los últimos holdouts, “demostrando que la Argentina honra sus obligaciones y cerrando definitivamente un capítulo negro de nuestra historia”. Sobre el frente externo, informó que el equipo económico ya tiene cubiertos los pagos de deuda previstos para 2026 y 2027.

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Entre los presentes estaba el ministro de Economía, Luis Caputo; el de Justicia, Juan Bautista Mahiques. y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva (Nicolas Nuñez)

Para la etapa que se inicia, el mandatario identificó tres prioridades legislativas inmediatas: la modificación del régimen de zona fría, para focalizar los subsidios energéticos en los sectores más vulnerables; la extensión universal de la ley de inocencia fiscal; y la reforma política, con el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Queremos que la política vuelva a estar al servicio de la gente, en lugar de volver a la gente un instrumento de la política”, afirmó Milei.

Volvió a hablar de la reforma de la carta orgánica del BCRA explicando que el proyecto apunta a que la principal función del banco sea “preservar el valor de la moneda, en vez de financiar los proyectos del político de turno”. “Con esto vamos a terminar con 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien”, afirmó. También mencionó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el SuperRIGI, que ya cuenta con media sanción y tiene como primer candidato una inversión de más de 1.200 millones de dólares para la construcción de un reactor nuclear. “Ni más ni menos que la noticia más importante del sector nuclear en veinte años”, calificó. Les refrescó a los jefes provinciales que “cada una de estas iniciativas, tanto las ya concretadas como las que están en proceso, se corresponden con uno o más puntos del compromiso firmado por ustedes hace dos años. Son el fruto de la voluntad política de todos aquellos que se unieron por un país diferente”.

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Acusó al Estado de haberle fallado a las provincias “impidiendo su desarrollo”. En este sentido se refirió a “leyes cargadas de ideología que funcionaban como una barrera absurda a la industria minera en la cordillera, como la ley de glaciares antes de su adecuación, o las retenciones al campo, que despojaron al interior productivo de todo su potencial durante décadas”. Ante esta larga lista de “injusticias”, fue que Milei insistió: “Nos encontramos aquí celebrando un nuevo acto, un pacto que les permita a las provincias proyectarse hacia un futuro de grandeza y prosperidad, hacia un federalismo verdadero, genuino e independiente del poder nacional”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y parte del Gabinete participaron del acto formal (Foto: Nicolas Nuñez)

El Presidente llegó a la capital tucumana horas antes de las 23, hora en la que comenzó el acto formal por el Día de la Independencia. Una de las presencias más destacadas fue la de Victoria Villarruel, con quien el mandatario mantiene una nula relación desde hace más de un año. El año anterior, la vicepresidenta no participó del acto formal; por el contrario, participó de las celebraciones realizadas por la provincia.

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Junto a Milei, también se encontraban la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; así como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Bartolomé Abdala, en representación del Senado.