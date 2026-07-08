Tras la designación de Santilli, el Gobierno avanza en la reestructuración de la jefatura de Gabinete

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se da la mano con el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Tras la incorporación de las competencias del ex Ministerio del Interior, la jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, pasó a concentrar una mayor cantidad de funciones y puso en marcha las nuevas designaciones en el organigrama.

El nuevo esquema centraliza la coordinación política, institucional y administrativa de la presidencia de Javier Milei bajo una conducción unificada e integra la relación con las provincias, los asuntos políticos, la administración electoral, Migraciones, RENAPER y la coordinación interministerial.

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“La nueva estructura de la Jefatura de Gabinete consolida el proceso de reorganización administrativa impulsado por el Gobierno nacional”, se señaló oficialmente.

Con la reestructuración, la secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, bajo la órbita de Federico Esteban Sicilia, amplía sus funciones y centraliza los procesos vinculados con administración, presupuesto, recursos humanos, asuntos jurídicos, compras, contrataciones y patrimonio.

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Diego Santilli fue la figura elegida por Javier Milei para reemplazar a Adorni en la jefatura de Gabinete

Sicilia fue designado como secretario de Coordinación Legal y Administrativa durante la gestión de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

En ese marco, Sicilia firmó una resolución en el Boletín Oficial para la cobertura de cargos previstos en la nueva estructura, que pone en funcionamiento el esquema organizativo aprobado por el Gobierno. A través de la Resolución 178/2026, designó de forma transitoria a Lorena Gabriela Ferreyra como directora general de Compras y Contrataciones, Patrimonio y Suministros y Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales. Antes, la funcionaria ocupaba el cargo de directora de Compras y Contrataciones, dependiente de la actual Dirección General de Administración Financiera de la Subsecretaría de Gestión Administrativa.

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La intención de los cambios en curso apuntan a “simplificar la estructura del Estado, eliminar superposiciones administrativas y fortalecer la capacidad de coordinación de la Jefatura de Gabinete sobre las distintas áreas del Poder Ejecutivo".

“En términos institucionales, la reforma concentra en la Jefatura de Gabinete las funciones de articulación política, seguimiento de gestión y coordinación administrativa, con el objetivo de dotar de mayor eficiencia y capacidad de ejecución a la administración nacional”, señalaron fuentes oficiales.

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Según aclaró la resolución, la cobertura del cargo designado este miércoles quedaron exceptuadas de las restricciones del Decreto 934/2025 y no implican asignación de recursos extraordinarios.

Con el desembarco de Santilli, el nuevo organigrama del Gobierno colocó a Ignacio Devitt asumió como vicejefe de Gabinete, mientras que Gustavo Coria fue designado la vicejefatura de Interior. Ambos son funcionarios de confianza de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, en el marco de la interna oficialista que se disputa con el asesor Santiago Caputo.

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En los cargos de menor jerarquía, se nombraron también nuevos jóvenes funcionarios en la jefatura de Gabinete para los siguientes puestos:

Juan Enrique Brackmann , en el cargo de Director de Canales y Plataformas de Comunicación Directa, dependiente de la Dirección Nacional de Gestión de Canales Directos de la Subsecretaría de Análisis y Planificación de Gobierno de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. (Resolución 19/2026).

Valentín Arnedo como Coordinador de Análisis de Contenido Legislativo, dependiente de la Dirección Operativa de Trámite Parlamentario de la Dirección Nacional de Asuntos Parlamentarios, de la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. (Resolución 21/2026)

Con el recambio del elenco gubernamental, se pusieron en marcha nuevas designaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puesta en marcha de la mesa política

Luego de una modificación por motivos de agenda, la mesa política del Gobierno retomará sus funciones este miércoles, en el primer encuentro sin la presencia de Manuel Adorni. El objetivo es comenzar a impulsar estrategias que permitan acelerar las reformas legislativas pendientes.

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Desde marzo, el oficialismo presentó varios proyectos que no llegaron a ser debatidos en el Parlamento, debido en parte a la situación judicial de Adorni, que generó cuestionamientos internos y entre aliados, además de abrir la posibilidad de una interpelación parlamentaria por parte de la oposición.

Una de las últimas mesas políticas del Gobierno, cuando todavía estaba en funciones Adorni como jefe de Gabinete

Sin el ex vocero en funciones, el oficialismo priorizará el debate del proyecto conocido como Zonas Frías, que propone reducir los subsidios a las tarifas de gas en todo el país, salvo en la Patagonia, la Puna y Malargüe. Para La Libertad Avanza, es fundamental que la asistencia estatal se restrinja solo a los hogares vulnerables. El proyecto ya cuenta con media sanción en Diputados y se estima que podría avanzar en el Senado. El oficialismo señala que el esquema vigente genera un déficit de $485.000 millones, mientras que el ahorro estimado de la reforma sería de $272.099 millones para el Ministerio de Hacienda. Esta proyección explica la premura en el tratamiento de la normativa.

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Tras la aprobación de este texto, el siguiente paso será buscar consensos para sancionar la reforma electoral. Además de los argumentos políticos, la propuesta contempla un impacto económico: según Santilli, la eliminación de las primarias obligatorias permitiría un ahorro de 250 millones de dólares para el Estado.

Entre los asistentes al encuentro convocado por el ministro coordinador Santilli, se prevé la presencia de la secretaria general Karina Milei, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, el subsecretario de Presidencia Eduardo Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el asesor Santiago Caputo y el enlace con el Congreso, Ignacio Devitt. A este grupo se sumará Fabián Fernández, secretario de Comunicación.

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