Cuatro definiciones económicas de Milei: inflación, Carta Orgánica del BCRA, reformas en seguros y el mercado de capitales

El presidente Javier Milei. REUTERS/David 'Dee' Delgado

El presidente Javier Milei explicó cómo funcionarán las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y se refirió a la marcha de la economía en general, poniendo el foco en la actividad, la inflación y la evolución de los indicadores pobreza. También anticipó una reforma de la regulación que rige sobre el mercado de capitales.

“Si usted tiene un objetivo de política económica, necesita, por lo menos, un instrumento de política económica. Es decir, en el mejor de los casos, un instrumento de política económica le alcanza para conseguir un objetivo”, dijo Milei en diálogo con El Observador.

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“La Carta Orgánica del Banco Central permitía emitir indiscriminadamente por cualquier motivo. Cualquier cosa justificaba que emitieran dinero. La consecuencia es obvia. Cuando nosotros llegamos al poder, nos dejaron una inflación que viajaba al 1,5% diario”, afirmó.

“Yo sé que muchos economistas -ya sea porque me desprecian, porque me detestan, porque le han errado o por lo que fuera- no quieren reconocer el logro. Pero, con una inflación viajando al 1,5% diario, más los rezagos monetarios que teníamos, nos íbamos a un nivel del 15.000%”, agregó al respecto.

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Milei: “La Carta Orgánica del Banco Central permitía emitir indiscriminadamente por cualquier motivo"

Sostuvo que no pueden dejar una Carta Orgánica para que venga un “demente” y haga los “zafarranchos” que hizo el Banco Central, porque eso les ha costado muy caro a los argentinos. “A la política monetaria le vamos a asignar un solo objetivo: preservar el valor de la moneda”.

Asimismo, el mandatario afirmó que van a prohibir taxativamente el financiamiento del fisco. “Va a estar prohibido y penado por ley”.

Y eso no solo va a alcanzar al Banco Central, sino también al Poder Ejecutivo y a los miembros del Poder Legislativo, para evitar que “hagan disparates como los que hicieron durante 2025, sancionando leyes que no tenían contrapartida presupuestaria para romper el equilibrio fiscal y arruinarles la vida a los argentinos para ver si se ganaba una elección”.

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Milei remarcó: “Estoy mandando una reforma que cambie la decadencia argentina desde las instituciones. Y esta reforma no está sola, porque requiere una contraparte fiscal: una regla fiscal.

En esa línea, se refirió al “shutdown” que se busca implementar: “Cuando se agota el presupuesto automáticamente se apaga el Estado. Es como en Estados Unidos: si se agotaron todas las partidas, el Estado no puede operar más”.

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Otra cuestión que se incorporará en la Carta Orgánica del Banco Central tiene que ver con la gobernanza: que no sea tan fácil remover a un presidente de la autoridad monetaria.

“Esto además se complementa con la ley de inocencia fiscal, mejorada, para que la gente esté conforme y pueda sacar sus dólares e insertarlos en el sistema financiero”, expresó.

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Milei señaló además que se trabaja en un esquema específico para las entidades financieras, con modificaciones respecto del régimen vigente, que será “mucho más duro y fuerte en cuanto a poder usar esos dólares”, indicó.

Milei: “Cuando se agota el presupuesto automáticamente se apaga el Estado"

En paralelo, el Presidente destacó que la agenda económica incluye una reforma del mercado de capitales y el desarrollo de nuevos instrumentos financieros. Entre ellos mencionó la expansión del mercado de seguros, que permitiría ampliar las herramientas de cobertura y facilitar operaciones a futuro mediante derivados.

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También remarcó la necesidad de ampliar las fuentes de financiamiento para el sector privado y el Estado, al tiempo que señaló que el sector público podrá utilizar estos mecanismos para refinanciar vencimientos de capital.

Milei destacó en ese sentido el trabajo del equipo económico y mencionó la presentación del plan financiero realizada por el ministro Luis Caputo. Según afirmó, ese esquema permitió mostrar que las necesidades financieras del Gobierno están cubiertas para el resto del mandato.

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Como parte del objetivo general, planteó que las reformas buscan transformar el ahorro privado en inversión. “Estamos trabajando tanto por el lado del ahorro —con la inocencia fiscal para que la gente saque la plata del colchón— como en la creación de instrumentos para canalizar ese ahorro”, sostuvo.

Según Milei, el resultado esperado de ese proceso será una expansión de la inversión a partir de una mayor disponibilidad de recursos dentro del sistema financiero.

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En relación con las proyecciones inflacionarias, Milei señaló que las expectativas del mercado ubican el índice en niveles cercanos al 2%. “Sería una excelente noticia”, afirmó.

El mandatario sostuvo que la reducción de la inflación responde principalmente al cambio en la política monetaria implementado. “Lo importante es cómo se mata la inflación: dejando de emitir. Bueno, eso es lo que hicimos nosotros: dejamos de emitir”, expresó y añadió: “Más tarde o más temprano, la inflación va a bajar”.

Según explicó, la baja de la inflación se había iniciado antes de una serie de episodios que, a su entender, afectaron el programa económico y modificaron las expectativas. “Había bajado mucho ya para mayo del año pasado. Después vino todo un ataque de la política tratando de romper el programa económico”, sostuvo.

“Eso hizo caer la demanda de dinero; en enero se aceleró la tasa de inflación, subió la tasa de interés y cayó la actividad económica”, señaló.

El Presidente afirmó que ese proceso comenzó a revertirse desde marzo y ratificó: “Nosotros vamos a seguir haciendo lo que el manual dice que hay que hacer para bajar la inflación”.

En otro orden, apuntó en relación a las críticas: “Si están tan preocupados por la gente y por cómo llega a fin de mes, yo les diría que recuerden la situación que recibimos cuando asumimos el Gobierno. Después del gobierno nacional anterior, y más allá de todas las dificultades que nos dejaron, heredamos una situación que concentraba lo peor de las tres peores crisis de la historia reciente”.

“La pobreza estaba en el 57% y, a partir de ahí, logramos bajarla a niveles del 29%. Es decir, más de una cuarta parte de la población salió de la pobreza; prácticamente un tercio de la población que estaba en esa situación logró dejar atrás esa condición”, precisó y dijo: “Ahora hay 14 millones de personas más que llegan a fin de mes”.

El mandatario destacó la evolución de la economía y aseguró que el país atraviesa un período de expansión con “récord histórico de PBI, de consumo privado y de exportaciones”, al tiempo que señaló que las ventas externas crecen “cinco veces más fuerte que el producto”.

Según explicó, la caída de la inversión fue consecuencia de “los ataques desde la política” que, a su entender, afectaron el proceso de crecimiento. En ese sentido, planteó distintos escenarios sobre el impacto que habría tenido una mayor inversión sobre la actividad económica.

“Si uno tuviera una hipótesis muy conservadora, en la que la inversión no variara, el crecimiento del PBI saltaría del 3% al 4%”, sostuvo. Luego agregó que, “si la inversión se hubiera comportado como lo hizo durante lo que va del siglo XXI hasta que llegamos nosotros, el PBI hubiera saltado al 5%”. Finalmente, afirmó que “si se observa cómo se comportó la inversión durante nuestro gobierno, el crecimiento del PBI salta al 7%”.

Además, vinculó esta evolución con la baja del riesgo país, al señalar que el indicador pasó de niveles cercanos a los 500 puntos a ubicarse próximo a perforar los 400.

Por último, sostuvo que el funcionamiento de una economía virtuosa requiere una coordinación a través de la tasa de interés. “Usted baja la tasa de interés y eso hace aumentar la inversión; la inversión genera más puestos de trabajo y permite pagar mejores salarios”, afirmó

Por otra parte, Milei se refirió al proceso de privatizaciones y destacó las estimaciones realizadas por el equipo económico sobre empresas estatales.

El mandatario mencionó los análisis presentados por Caputo y puso como ejemplo el caso de AySA, al señalar que las valuaciones oficiales podrían resultar superiores a las consideradas inicialmente. “Mostraban una diferencia en favor del Estado de entre 500 y 1.000 millones de dólares”, afirmó.