La Casa Rosada quiere reunir a los gobernadores para aceitar el diálogo y negociar las próximas reformas

El Presidente volverá a encontrarse con gobernadores en Tucumán (Nicolás Nuñez)

Luego de haber establecido las metas parlamentarias de corto y mediano plazo, la Casa Rosada se prepara para retomar el vínculo con los gobernadores e intentar así conseguir los respaldos necesarios para las próximas reformas que quiere aprobar en el Congreso, algunas de las cuales ya generaron cierta polémica en determinadas regiones del país.

Desde que Diego Santilli asumió como jefe de Gabinete, dando así inicio a una nueva etapa de la administración libertaria, hubo algunos contactos con mandatarios locales, pero con pocos avances en las negociaciones.

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Según pudo saber Infobae, antes del acto del 9 de julio que se va a realizar en Tucumán podría haber un encuentro importante entre las autoridades nacionales y varios gobernadores, aunque es una idea que todavía se estaba organizando.

El mismo día en el que juró en el cargo, poco antes del acto formal, Santilli recibió en su oficina a varios de ellos para explicarles la manera en la que pretendía seguir trabajando desde su nuevo rol.

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Allí estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba).

Santilli con gobernadores antes de la jura como jefe de Gabinete

Poco después, también mantuvo un encuentro a solas con Jalil y con Ignacio Torres (Chubut), dos dirigentes que tuvieron importante participación durante el debate del proyecto de modificación de la ley de Zonas Frías.

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Esta iniciativa, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, es la primera que el oficialismo quiere conseguir aprobar en el Congreso.

Puntualmente, la medida busca que volver al régimen previo a los cambios introducidos en el 2021, durante la gestión del Frente de Todos.

De esta manera, el subsidio al gas volvería a ser exclusivamente para las zonas de la Patagonia, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la Puna.

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En cambio, se les quitaría el beneficio a varias localidades de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, donde solo habrá un descuento del 30% para los hogares más vulnerables.

Zonas Frías ya tiene media sanción de Diputados

Si repite las alianzas que supo armar para la votación en Diputados, el Poder Ejecutivo tendría el número para sancionar definitivamente la norma.

“Todavía no tenemos cerrado los acuerdos con ellos, estamos trabajando en eso”, resumió a Infobae un integrante de la mesa política del oficialismo.

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La semana pasada, Santilli visitó en el Senado a los jefes de los bloques cercanos al oficialismo para detallarles, junto a un funcionario de la Secretaría de Energía, por qué la Casa Rosada quería hacer estas modificaciones.

Sin embargo, el jefe de Gabinete todavía no cerró los acuerdos con las provincias, muchas de las cuales reconocieron a Infobae que no están teniendo por el momento contactos con la Nación para discutir las reformas que hay en carpeta.

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“Habrá que esperar a que se terminen de acomodar los cambios. Igualmente, en el marco del Mundial, más el receso de invierno, no pasará nada en el Congreso”, argumentó un miembro de la cúpula libertaria.

De hecho, la competencia deportiva motivó a los integrantes de la mesa política, que iba a reunirse este martes al mediodía, a que suspendiera el encuentro.

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Sucede que ese día y a esa hora, la Selección Argentina se enfrentará a la de Egipto por los octavos de final del certamen, por lo que finalmente el cónclave se realizará el miércoles, a partir de las 17:00.

Santilli encabezará por primera vez una mesa política

Será en este ámbito, que por primera vez será encabezado por Santilli, en el que se definirá la estrategia para conseguir los votos para este proyecto, como así también para la eliminación de las PASO y la ampliación de inocencia fiscal, las otras dos prioridades que estableció el presidente Javier Milei.

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Sobre las primarias tampoco hay certezas, ya que muchos espacios plantearon mantenerlas, pero hacerlas optativas, aunque después también circuló una versión para aceptar las ”listas colectoras” en las elecciones generales, como una alternativa que deje satisfechos a todos los sectores.

Con esta última propuesta, los mandatarios locales podrían ir a una interna en sus provincias, pero pudiendo apoyar a un candidato a Presidente, por más que sea el mismo que el que también lleva en la boleta su eventual adversario.

“Nadie conoce a fondo lo que se está negociando, porque los gobernadores radicales se lo pusieron arriba de la mesa al ‘Colo‘ hace un mes y pico. Es reciente”, precisó una persona que tiene diálogo fluido con muchos de ellos.

Por lo pronto, Milei y Santilli volverían a verse con varios mandatarios este miércoles, cuando participen en Tucumán de la vigilia del 9 de julio, en la antesala de un nuevo aniversario de la independencia argentina.

El anfitrión, Osvaldo Jaldo, invitó formalmente a las autoridades nacionales y también a las de las otras 23 jurisdicciones del país. Si bien no todas confirmaron, hay algunas que tienen pensado asistir.