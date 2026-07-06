Guido Giana renunció como viceministro de Salud y será reemplazado por Rodrigo Sbarra

Rodrigo Sbarra, el nuevo viceministro de Salud

El Ministerio de Salud informó que habrá cambios en la cartera sanitaria tras confirmarse la salida de Guido Giana como viceministro a siete meses de haber asumido el cargo y ahora será reemplazado por Rodrigo Sbarra.

Según pudo saber Infobae, Sbarra se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa y ahora fue designado como nuevo secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. Todo quedará oficializado en un Decreto que se publicará en las próximas horas, de acuerdo a lo que comentaron fuentes oficiales a este medio.

PUBLICIDAD

Giana había asumido como viceministro en noviembre de 2025, cuando fue designado mediante el Decreto 783/2025 publicado en el Boletín Oficial para reemplazar a Cecilia Loccisano, quien había presentado su renuncia tras la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas del 26 de octubre de ese año.

Previamente, había sido gerente económico-financiero del INSSJP-PAMI durante la gestión de Mauricio Macri y tuvo un breve paso por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de su llegada al Ministerio de Salud, también había tenido una trayectoria política dentro del PRO: fue concejal en el municipio de Presidente Perón y candidato a intendente bajo la coalición Juntos por el Cambio.

PUBLICIDAD

En esa línea, desde la cartera sanitaria señalaron que la llegada de Sbarra continuará impulsando la agenda de transformación que llegó con la gestión del ministro Mario Lugones. Además, aclararon que el objetivo es profundizar las políticas de desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización del sistema de salud.

Guido Giana, el funcionario saliente del Ministerio de Salud

Por su parte, en un comunicado oficial, la cartera agradeció a Giana “por su trabajo, compromiso y profesionalismo durante su gestión” y señaló que su aporte “fue fundamental para sentar las bases de esta nueva etapa”.

PUBLICIDAD

En su perfil de LinkedIn, Sbarra se define como economista especialista en implementación de políticas públicas y cuenta con una extensa trayectoria en la administración pública nacional. Su paso más reciente antes de su ingreso en la gestión libertaria fue en el Ministerio de Desarrollo Productivo, también durante la presidencia de Macri, donde se desempeñó durante más de cuatro años: primero como subsecretario de Coordinación entre diciembre de 2015 y octubre de 2018, y luego como secretario de Coordinación hasta diciembre de 2019.

Antes de ese período, fue asesor financiero del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajó en la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico porteño entre mayo de 2012 y diciembre de 2015. Previamente, entre julio de 2009 y mayo de 2012, se desempeñó como asesor económico y enlace parlamentario en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, rol en el que articuló la relación entre esa cartera y el Honorable Congreso de la Nación.

PUBLICIDAD

Sbarra trabajó en el Gobierno de Mauricio Macri en el Ministerio de Desarrollo Productivo (@RodrigoSbarra)

Su vínculo con el sector público se remonta a marzo de 2005, cuando comenzó como asistente en la Unidad Ministro del Ministerio de Economía y Producción, cargo que ocupó hasta diciembre de 2008. Ese mismo año pasó a la Unidad Ministro del Ministerio de Producción hasta julio de 2009. Entre agosto de 2010 y abril de 2011 también se desempeñó como consultor externo del INTA, donde participó en el Programa Global Biopact.