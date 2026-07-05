Política

El Gobierno celebra el avance de la derecha en la región y mira con expectativa las elecciones de Brasil

Como confirmó en sus redes, Javier Milei asistirá a las ceremonias de asunción de Fujimori en Perú, el 28 de julio, y de de la Espriella, el 7 de agosto, en Colombia. Crece la esperanza por torcer el rumbo de los organismos regionales

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Javier Milei y Flavio Bolsonaro
El presidente Javier Milei junto al candidato de Brasil, Falvio Bolsonaro

Los recientes triunfos de la derecha en el continente ilusionan al presidente Javier Milei, que se esperanza con reducir la influencia del populismo en el continente. “El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”, sostuvo el mandatario, luego de que contara que había mantenido comunicación con la reciente presidenta electa Keiko Fujimori.

Días atrás había hecho lo propio con el referente de derecha, Abelardo de la Espriella, a quien felicitó por redes tras imponerse en las elecciones de Colombia. En ese marco, este fin de semana confirmó que asistirá a las asunciones presidenciales de ambos mandatarios electos. De esta forma, el próximo 28 de julio viajará a Perú y visitará Colombia el 7 de agosto para participar de las ceremonias de traspaso de mando en ambos países.

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En función de lo establecido por la Ley Orgánica de las Elecciones en Perú, Fujimori asumirá la Presidencia en el aniversario de la independencia del país vecino. Lo mismo ocurrirá con de la Espriella, que lo hará a principios de agosto, como dicta la Constitución colombiana, en coincidencia con el aniversario de la Batalla de Boyacá.

“Estamos viendo un despertar en la región, donde la izquierda sigue replegándose”, celebró el libertario, luego de destacar el cambio de rumbo en Chile, Colombia y Perú, procesos que denominó como “el despertar de la región”.

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El nuevo mapa político de la región genera optimismo en la Casa Rosada, que se ilusiona con una avanzada de derecha que impacte de lleno en los organismos multilaterales. “Es importante porque hablamos de una configuración regional que se hará sentir en organismos, en particular en la CELAC”, celebró una importante fuente ante Infobae.

Una imagen del día de la firma del acuedrdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Paraguay. Foto: REUTERS/Cesar Olmedo
Una imagen del día de la firma del acuedrdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Paraguay. Foto: REUTERS/Cesar Olmedo

Con la mira puesta en las elecciones de Brasil, previstas para el 4 de octubre, Milei aspira a ampliar lo que definió como las “Naciones Libres”, en defensa de “la vida, la libertad y la propiedad”. A diferencia de otros procesos electorales, en los que evitó involucrarse antes de conocerse los resultados, esta vez recibió a Flavio Bolsonaro en la Quinta de Olivos y expresó abiertamente su preferencia frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

“Esperemos que en octubre pierdan en Brasil”, vaticinó, sin titubear, durante su discurso en la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel. Luego del encuentro, Milei canceló su participación en la Cumbre del Mercosur que iba a celebrarse en Paraguay. Si bien el argumento formal que utilizó el Gobierno giró en torno a los cambios en la agenda, el vínculo entre el Presidente y su par de Brasil no transita sus mejores momentos.

Para graficar el retrato con el senador carioca, afirmó: “Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC”. Además de su amistad con su padre, Jair Bolsonaro, y las diferencias ideológicas con el líder del Partido de los Trabajadores, el Presidente no le perdona el apoyo a Sergio Massa en las elecciones de octubre de 2023.

En el oficialismo aseguran que Fujimori, que venció al candidato de izquierda Roberto Sánchez por un estrecho margen, y que de la Espriella, que se impuso con el 49,66% de los votos por sobre Iván Cepeda (48,70%), se suman a los gobiernos encabezados por Nayib Bukele en El Salvador, José Raúl Mulino en Panamá, Jorge Quiroga en Bolivia, Daniel Noboa en Ecuador, José Antonio Kast en Chile, Santiago Peña en Paraguay y Luis Abinader en República Dominicana.

Lula Da Silva y Sergio Massa
El mandatario de Brasil, Lula da Silva, junto a Sergio Massa

“Es un tema central porque hablamos de una configuración muy distinta a cuando Milei asumió. Es un cambio de signo político regional. Veremos qué pasa en Brasil”, se mostró expectante un funcionario ante este medio.

A principios de marzo, Milei participó de la Cumbre de las Américas que impulsó el republicano Donald Trump en el Hotel Doral de Miami con intención de promover “la libertad, la seguridad y la prosperidad en el continente”. Se trata de un ideal que se trazó el libertario desde que asumió el cargo y que le permitirá ampliar alianzas regionales. “Somos responsables de ubicar a América Latina en el lado correcto”, sentenció durante sus últimas apariciones mediáticas.

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