Política

Milei recibió a Flavio Bolsonaro en Olivos y canceló su participación en la Cumbre del Mercosur

El libertario busca ampliar las alianzas en la región y evita involucrarse en la puja entre Trump y Meloni. La postergación del viaje a Paraguay y los motivos

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Javier Milei y Flavio Bolsonaro
El presidente Javier Milei y el candidato en Brasil, Flavio Bolsonaro

“Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC”, publicó en redes el presidente Javier Milei para anunciar el encuentro que mantuvo con el senador carioca y candidato a presidente de Brasil, como había anticipado Infobae. El encuentro se produjo en la previa de la conferencia organizada por Israel Allies Foundation, que se celebrará esta noche en Buenos Aires, y reavivó la interna abierta con el líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inacio Lula da Silva.

Minutos más tarde del intercambio que tuvo lugar esta mañana en la quinta de Olivos, desde Presidencia comunicaron que el Presidente decidió cancelar su participación en la Cumbre del Mercosur que se celebrará este martes en Asunción. En su lugar, representará al país el canciller, Pablo Quirno, que asiste por estas horas a la reunión de cancilleres.

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Sin embargo, los motivos esgrimidos para declinar el compromiso giran en torno a la agenda de gestión del libertario. “El Presidente no viajará a Paraguay. Permanecerá en el país abocado a trabajar, junto al nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli. Lo reemplazará el canciller Quirno que ya se encuentra en Paraguay desde esta mañana”, precisaron a este medio desde la administración nacional.

El retrato del libertario con el hijo del expresidente Jair Bolsonaro y el principal candidato a disputarle el mando a Lula da Silva, debe ser leído como un nuevo gesto de apoyo electoral antes de las elecciones que se celebrarán el próximo 4 de octubre en el país vecino. La señal cobra relevancia además porque se produce en la antesala de la Cumbre del Mercosur, donde finalmente Milei no participará luego de cancelar su viaje a Asunción.

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Esta noche, Bolsonaro y Milei tienen previsto participar de la Cumbre de los Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel, bajo el objetivo de “expandir y fortalecer” los acuerdos entre Israel y los países de la región denominados “acuerdos de Isaac”. El evento se celebrará en el Hotel Alvear y concluirá con una conferencia de prensa de los jefes de Estado convocados a las 20.30.

El presidente Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro
El presidente Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro

El vínculo entre Milei y Lula atravesó situaciones de tensión, aunque en el último tiempo pasó de la ofensiva a una gélida hacia una convivencia fría y estrictamente institucional. En la administración libertaria le facturan al populista haber apoyado activamente a Sergio Massa en las elecciones de 2023, con una participación activa en la campaña.

Detrás de la nueva gestualidad se esconden los deseos del libertario de ampliar las alianzas y expandir el predominio de la derecha en la región, lo que denominó como “ola azul”, para dar pie a una reconfiguración de los organismos regionales. Bajo ese objetivo, Milei celebró el triunfo del electo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. “El león y el tigre rugen en Latinoamérica”, fue el mensaje que publicó en sus redes tras los comicios en el país vecino.

Asimismo, sigue de cerca el escrutinio de la segunda vuelta en Perú, donde Keiko Fujimori (Fuerza Popular) parece aventajar a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por la presidencia. “Todo es positivo porque hablamos de una configuración regional que se hará sentir en organismos regionales, en particular en la CELAC”, precisó un importante funcionario a este medio.

En Balcarce 50 celebran el cambio de signo político que experimentó parte del continente desde diciembre de 2023: “Perú va en la misma línea que Colombia y hay que sumar a los que ya están. (Nayib) Bukele en El Salvador, (José Raúl) Mulino en Panamá, (Jorge) Quiroga en Bolivia, (Daniel) Noboa en Ecuador, (José Antonio) Kast en Chile, (Santiago) Peña en Paraguay, (Luis) Abinader en Dominicana”, celebraron ante este medio.

La ittular del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, visitó a Milei en la sede egobierno
La ittular del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, visitó a Milei en la sede egobierno

No obstante, la derecha a nivel global está atravesada por la disputa abierta entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuya relación bilateral se deterioró por las diferencias surgidas a raíz de la guerra en Irán y la valoración respecto al Papa León XIV. La discrepancia incluyó desmentidas y acusaciones cruzadas, luego de que la italiana acusara a su antiguo aliado de inventar una historia sobre ella, después de que el republicano dijera que ella le había “suplicado” tomarse una foto juntos en la cumbre del G7.

Atentos a los acontecimientos, en Casa Rosada aseguran que el mandatario no tomará partido por ninguno de los dos sectores y ratifican que el vínculo de la Argentina con Meloni y con Trump sigue siendo “tan bueno” como hasta ahora.

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