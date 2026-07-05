El duro comunicado de Bélgica luego de que la FIFA habilitara a la figura de Estados Unidos que había sido expulsada ante Bosnia

La RBFA anunció que investiga todas las opciones disponibles para salvaguardar los derechos de los equipos participantes y los principios del juego limpio en el torneo (REUTERS/Lee Smith)

La Real Asociación Belga de Fútbol expresó su asombro ante la decisión de la FIFA de habilitar al delantero Folarin Balogun para el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bélgica. La federación belga advierte que la resolución del organismo rector del fútbol mundial contradice de forma directa los reglamentos que rigen la competencia.

Pocas horas después de que la FIFA anunciara la suspensión de la sanción que pesaba sobre Balogun, la entidad belga emitió un comunicado en el que expresa su asombro ante una medida que, a su entender, vulnera las normas que el propio organismo estableció para este torneo. La disputa reglamentaria llega en el peor momento para ambas selecciones: a menos de 24 horas de un cruce eliminatorio con lugar en Seattle.

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El centro del debate es el Artículo 10.5 del Reglamento de la Competencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que establece sin margen de interpretación: “Si un jugador o un oficial del equipo es expulsado como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), será suspendido automáticamente para el siguiente partido de su equipo. Además, podrán imponerse sanciones adicionales”. La RBFA sostiene que esa norma aplica de forma directa al caso de Balogun, expulsado ante Bosnia y Herzegovina tras un pisotón al jugador bosnio Tarik Muharemović, acción que le valió una tarjeta roja directa.

La FIFA, por su parte, amparó su decisión en el Artículo 27 del Código Disciplinario, que faculta a la Comisión Disciplinaria a suspender la ejecución de una sanción previamente impuesta. El organismo informó que “la aplicación de la suspensión del partido queda suspendida por un período de prueba de un año” y aclaró que, si Balogun incurre en otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese lapso, la sanción será revocada y se aplicará junto a cualquier penalidad adicional que corresponda.

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El carácter automático de la suspensión por tarjeta roja fue reafirmado en la Circular N.º 16 de la Copa del Mundo 2026, distribuida a todas las asociaciones el 12 de mayo

La RBFA rechaza esa interpretación. En su comunicado, señala que el Artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA estipula que una tarjeta roja resulta automáticamente en una suspensión para el siguiente partido del equipo, tal como ocurrió con todas las expulsiones registradas en este Mundial. Para la federación belga, la decisión de la FIFA no solo entra en tensión con ese artículo, sino que contradice de forma directa el reglamento específico del torneo.

El peso de ese reglamento no es menor. La RBFA recordó que el carácter automático de la suspensión fue reafirmado de manera explícita en la Circular N.º 16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, distribuida a todas las asociaciones miembro participantes el 12 de mayo de 2026. Esa misma norma, agrega la entidad, se reitera en cada Reunión de Coordinación de Partidos previa a cada encuentro y figura en todas las presentaciones de los talleres del torneo.

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Ante este panorama, la RBFA anunció que investiga todas las opciones disponibles. La federación enmarcó su postura en la necesidad de “salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo”.

En declaraciones previas a la polémica, Balogun había dicho que la jugada que derivó en su expulsión es “algo que pasó, así que tenemos que seguir adelante”. El atacante consideró que una tarjeta amarilla hubiese sido la sanción “justa”, aunque reconoció la decisión arbitral. Con tres goles en el torneo, el delantero del Mónaco de la liga francesa es el máximo anotador de su selección en esta edición, con una cifra que iguala el registro de Landon Donovan en 2010. Solo Bert Patenaude, con cuatro tantos en el torneo inaugural de 1930, lo supera entre los estadounidenses.

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Estados Unidos buscará el lunes su regreso a los cuartos de final tras más de dos décadas. En ediciones anteriores, el equipo cayó en octavos ante Ghana en 2010, ante Bélgica en 2014 y ante Holanda en 2022. El técnico Mauricio Pochettino tendrá disponible a Balogun para el encuentro, a quien suele alinear desde el inicio en los partidos de mayor exigencia.