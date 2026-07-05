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El posteo de Franco Colapinto luego de su notable labor en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: “Un poco de justicia”

El piloto argentino se expresó en sus redes sociales. De la alegría por los puntos a la necesidad de mejora del equipo Alpine

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Franco Colapinto
Colapinto se mostró contento en su cuenta de Instagram por los puntos cosechados en Silverstone (@francolapinto)

Fue un domingo con sabor a revancha para Franco Colapinto. Luego de algunas carreras en las que mostró estar para más y no pudo plasmar el resultado que esperaba, el argentino logró volver a la zona de puntos luego de una brillante actuación en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

El piloto argentino de 23 años se manifestó en su cuenta de Instagram en la que celebró las dos unidades conseguidas en el tradicional escenario inglés. “P19 a puntos. Noveno después de un finde muy duro y luchado”, afirmó.

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Aunque también recalcó que el equipo Alpine debe trabajar para lograr una mayor competitividad. “Hicimos lo que pudimos. Hay que mejorar el auto y dar un salto rápido”, subrayó.

También festejó que esta vez las circunstancias de carrera le hayan permitido capitalizar su esfuerzo. No hubo sanciones ni apariciones inoportunas del Auto de Seguridad que lo perjudiquen en carrera. “Contento que se haya cortado la mala leche y un poco de justicia en un finde con el paso cambiado. Gracias a los que siguen bancando”, concluyó.

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Franco Colapinto
El posteo de Franco y el comentario de Bizarrap (@francolapinto)

Entre los miles de comentarios que recibió por su publicación, una de las primeras fue la de su amigo Bizarrap, quien le respondió “sabés qué, hacé lo que quieras”, de forma irónica por la brillante labor del corredor bonaerense. El DJ y productor musical fue clave en la campaña del pilarense ya que lo ayudó a reunir el presupuesto para poder correr en la Fórmula 2 en 2024 y también para cerrar su llegada a la F1 a fines de agosto de ese año, cuando se dio la chance de reemplazar a Logan Sargeant en Williams.

Alpine también publicó un posteo en el que reconoció la labor del piloto argentino. “Hoy te esforzaste al máximo con tus calcetines y valió la pena... Gran trabajo”, publicó la escudería francesa en sus redes sociales con un video en el que escribieron esa sensación de ascender diez puestos. En las imágenes aparece Colapinto felicitado por sus managers María Catarineu y Jamie Campbell-Walter.

Colapinto remontó 10 puestos este domingo: largó 19º y terminó noveno. El resultado le permitió sumar dos puntos y marcó la quinta vez que aporta unidades en nueve eventos del presente ejercicio.

De las diez posiciones que ganó Franco, siete fueron sobrepasos y cinco de ellos en su magistral largada, otra más pese a tener un auto de mitad de tabla. Luego sostuvo un buen ritmo con gestión de neumáticos. También fue una suerte de revancha para Colapinto en Silverstone, ya que el año pasado no pudo largar por fallas en el Alpine A525.

Posteo de Alpine a Colapinto
El posteo de Alpine felicitando a Franco Colapinto (@AlpineF1Team)

A su vez capitalizó la mala parada en los boxes de su compañero de equipo Pierre Gasly. También incidieron el abandono de Max Verstappen tras un despiste con su Red Bull y la penalización de cinco segundos a Kimi Antonelli por exceder los límites de pista a bordo de su Mercedes, que no le impidieron seguir en la cima del campeonato. Pero los adelantamientos y su gestión de los neumáticos son méritos que también le adjudican al bonaerense el haber finalizado entre los diez primeros. Y de esto también se trata del automovilismo, un deporte denominado “carrera de autos que definen los pilotos”. Como en otras ocasiones, Franco penó por el rendimiento del auto u otras incidencias, esta vez le tocó poder aprovechar los inconvenientes de algunos de sus rivales.

El pilarense pudo redondear un fin de semana que se complicó el sábado en la clasificación donde había quedado cerca de avanzar a la Q2, pero un despiste le impidió cerrar su mejor vuelta. Después explicó que sufrió un problema en el piso de su Alpine, un inconveniente que el equipo también reconoció el team galo en diálogo con el sitio especializado Motorsport.

Se cumplieron nueve fechas del campeonato número 77 de la Fórmula 1. La temporada seguirá en dos semanas con el Gran Premio de Bélgica en el Autódromo de Spa-Francorchamps, el circuito más extenso del calendario con siete kilómetros.

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