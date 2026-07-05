El Salvador

Las autoridades salvadoreñas capturan a un presunto cabecilla expulsado por Guatemala

El detenido, Douglas Ernesto Vides García, alias “El Gorila”, fue ubicado en el paso de San Cristóbal tras ser retornado desde el país vecino, en una operación conjunta policial y migratoria

Guardar
Google icon
Persona con camiseta blanca, manos unidas por esposas de metal en las muñecas, sobre un fondo de pared de concreto.
Una persona con camiseta blanca tiene las manos esposadas unidas al frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de El Salvador realizaron la captura de un presunto cabecilla de pandilla que fue expulsado por Guatemala y localizado en un punto fronterizo, en el marco de los operativos de seguridad implementados en el país. El caso representa uno de los recientes esfuerzos coordinados para combatir estructuras criminales que intentan evadir la justicia salvadoreña.

Según la información oficial, se trata de Douglas Ernesto Vides García, conocido como “El Gorila”, quien fue detectado en la frontera de San Cristóbal tras su expulsión de Guatemala. El sujeto fue identificado como supuesto palabrero de la pandilla 18 Sureños y permanecía bajo vigilancia debido a su historial delictivo.

PUBLICIDAD

Las autoridades salvadoreñas confirmaron que la detención de Vides García se ejecutó por el delito de pertenencia a organización terrorista. El arresto fue posible gracias a los controles de seguridad fronteriza y la coordinación regional entre ambos países. El Ministerio de Seguridad destacó que este tipo de acciones buscan cerrar rutas de escape utilizadas por miembros de pandillas e impedir que eludan procesos judiciales en El Salvador.

El Salvador capturó en la frontera de San Cristóbal a Douglas Ernesto Vides García, alias “El Gorila”, tras su expulsión de Guatemala. (Foto cortesía)
El Salvador capturó en la frontera de San Cristóbal a Douglas Ernesto Vides García, alias “El Gorila”, tras su expulsión de Guatemala. (Foto cortesía)

En el operativo participaron unidades policiales y migratorias, que verificaron la identidad del detenido mediante sistemas de control digital. Según reportes oficiales, la captura de “El Gorila” responde a los mecanismos implementados en los últimos meses para fortalecer la seguridad interna y frenar el movimiento transnacional de integrantes de grupos criminales. La coordinación entre los gobiernos de El Salvador y Guatemala ha permitido intensificar la vigilancia en los puntos fronterizos, evitando que individuos señalados por delitos graves consigan refugio en países vecinos.

PUBLICIDAD

Las autoridades enfatizaron que continúan los operativos en diferentes zonas del país y en las fronteras, con el objetivo de identificar y capturar a personas buscadas por delitos relacionados con pandillas. El caso de Douglas Ernesto Vides García es considerado relevante por el impacto que puede tener en la desarticulación de redes delictivas y la reducción de la violencia asociada a estos grupos en la región.

Las autoridades identificaron a Douglas Ernesto Vides García como presunto palabrero de la pandilla 18 Sureños. (Foto cortesía PNC)
Las autoridades identificaron a Douglas Ernesto Vides García como presunto palabrero de la pandilla 18 Sureños. (Foto cortesía PNC)

Policía detiene a pandillero en la zona central del país

En un hecho distinto ocurrido en la zona central de El Salvador, las fuerzas de seguridad reportaron la detención de José David Mena Mejía en el municipio de Olocuilta, departamento de La Paz Oeste. De acuerdo con fuentes oficiales, el sujeto fue ubicado mediante labores conjuntas entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.

Mena Mejía fue identificado como homeboy de la pandilla MS13 y, tras la verificación de antecedentes, se confirmó su pertenencia a la estructura criminal. El detenido, de 36 años, será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista, conforme a la legislación vigente.

El procedimiento se desarrolló como parte de los despliegues de seguridad implementados en diferentes municipios de la zona central, enfocados en la identificación y captura de personas relacionadas con actividades de pandillas. La intervención en Olocuilta se suma a otras acciones realizadas por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en las últimas semanas.

Estas recientes capturas forman parte del plan de seguridad impulsado por el gobierno salvadoreño, que incluye patrullajes, registros y control de identidad en áreas consideradas de riesgo. La estrategia se orienta a debilitar las estructuras operativas de las pandillas y garantizar la seguridad de la población a través de la presencia constante de las fuerzas del orden en el territorio nacional.

En ambos casos, las autoridades reiteraron su compromiso con la aplicación de la ley y la persecución de delitos vinculados a organizaciones terroristas, en el marco de los operativos que continúan desarrollándose en El Salvador.

Temas Relacionados

El SalvadorGuatemalaMS-13PandillasPNCFuerza ArmadaPolicía Nacional Civil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salir de Nicaragua, empezar de cero: cómo tres nicaragüenses volvieron a ejercer en España

Para cientos de nicaragüenses, el sueño de ejercer su profesión en España comienza con trabajos provisionales y trámites interminables. Entre papeles apostillados y esperas que se extienden por años, migrantes relatan cómo consiguieron recuperar su carrera.

Salir de Nicaragua, empezar de cero: cómo tres nicaragüenses volvieron a ejercer en España

El Gobierno de Guatemala se alista para la visita de la calificadora Fitch Ratings a Guatemala del 15 al 17 de julio

El espacio coordinó a entidades públicas y privadas y definió una agenda para la evaluación crediticia, con el propósito de sostener una comunicación con la agencia y fortalecer el perfil soberano del país

El Gobierno de Guatemala se alista para la visita de la calificadora Fitch Ratings a Guatemala del 15 al 17 de julio

Bandas criminales buscan menores en escuelas para explotación sexual en Costa Rica

Un informe de Pridena y de Ineina advierte que en Puntarenas, Corredores y Garabito los centros de enseñanza son usados para reclutar víctimas, mediante estudiantes vinculados a grupos delictivos

Bandas criminales buscan menores en escuelas para explotación sexual en Costa Rica

Gobierno de Honduras autoriza importaciones de granos básicos

El Gobierno anunció una estrategia que combina la autorización de importaciones de granos básicos con acciones para fortalecer la producción agrícola en el país.

Gobierno de Honduras autoriza importaciones de granos básicos

Jefes de parques nacionales de Panamá se capacitarán en Colorado, Estados Unidos

El país cuenta con 75,517 km2, de los cuales 12,520.26 pertenecen a parques nacionales terrestres y 27,609.41 km2 a parques nacionales marinos

Jefes de parques nacionales de Panamá se capacitarán en Colorado, Estados Unidos

TECNO

Si no viste una notificación en tu celular, este truco te ayudará a revisarla nuevamente

Si no viste una notificación en tu celular, este truco te ayudará a revisarla nuevamente

Todos los pasos para limpiar la pantalla del televisor en vacaciones: solo toma 5 minutos

Por qué abrir la puerta del refrigerador puede ser el motivo del alto costo de tu factura de luz

Borrar el historial no protege nunca el celular si no añades este cambio: contraseñas y PIN para cambiar

Encuentra el menú oculto de tu Smart TV y mejora el HDMI: así se hace en Samsung, LG y más

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown revela que tuvo una mala audición para una película de Marvel con Hugh Jackman: “Me sentí destrozada”

Millie Bobby Brown revela que tuvo una mala audición para una película de Marvel con Hugh Jackman: “Me sentí destrozada”

Taylor Swift y Travis Kelce rifaron un objeto de lujo ligado a su historia de amor en medio de su boda

Las inusuales fotos de Richard Gere y Alejandra Silva con sus hijos en la celebración del 4 de Julio

Tommy Lee explica por qué mantiene el mismo peso: “No hago dieta ni sigo ningún programa alimenticio estricto”

“Fast Forever” está en marcha: el video con el que Vin Diesel adelanta la última película de “Rápidos y Furiosos”

MUNDO

Macron viajará a Siria para reunirse con Al Sharaa: será el primer mandatario de la UE en visitar el país desde la caída de Al Assad

Macron viajará a Siria para reunirse con Al Sharaa: será el primer mandatario de la UE en visitar el país desde la caída de Al Assad

EEUU define una estrategia con Siria para impedir que Irán envíe armas a Hezbollah a través de su territorio

Antes de su viaje a Estados Unidos, Netanyahu afirmó que con Trump comparten “los mismos objetivos respecto a Irán”

El Servicio de Salud británico utilizará una herramienta de triaje con IA para asesorar a pacientes y reducir tiempos de espera

Irán y Qatar reanudaron el comercio marítimo y la OPEP+ elevó la producción tras la tregua regional