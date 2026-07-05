Las autoridades salvadoreñas capturan a un presunto cabecilla expulsado por Guatemala

Una persona con camiseta blanca tiene las manos esposadas unidas al frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de El Salvador realizaron la captura de un presunto cabecilla de pandilla que fue expulsado por Guatemala y localizado en un punto fronterizo, en el marco de los operativos de seguridad implementados en el país. El caso representa uno de los recientes esfuerzos coordinados para combatir estructuras criminales que intentan evadir la justicia salvadoreña.

Según la información oficial, se trata de Douglas Ernesto Vides García, conocido como “El Gorila”, quien fue detectado en la frontera de San Cristóbal tras su expulsión de Guatemala. El sujeto fue identificado como supuesto palabrero de la pandilla 18 Sureños y permanecía bajo vigilancia debido a su historial delictivo.

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Las autoridades salvadoreñas confirmaron que la detención de Vides García se ejecutó por el delito de pertenencia a organización terrorista. El arresto fue posible gracias a los controles de seguridad fronteriza y la coordinación regional entre ambos países. El Ministerio de Seguridad destacó que este tipo de acciones buscan cerrar rutas de escape utilizadas por miembros de pandillas e impedir que eludan procesos judiciales en El Salvador.

El Salvador capturó en la frontera de San Cristóbal a Douglas Ernesto Vides García, alias “El Gorila”, tras su expulsión de Guatemala. (Foto cortesía)

En el operativo participaron unidades policiales y migratorias, que verificaron la identidad del detenido mediante sistemas de control digital. Según reportes oficiales, la captura de “El Gorila” responde a los mecanismos implementados en los últimos meses para fortalecer la seguridad interna y frenar el movimiento transnacional de integrantes de grupos criminales. La coordinación entre los gobiernos de El Salvador y Guatemala ha permitido intensificar la vigilancia en los puntos fronterizos, evitando que individuos señalados por delitos graves consigan refugio en países vecinos.

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Las autoridades enfatizaron que continúan los operativos en diferentes zonas del país y en las fronteras, con el objetivo de identificar y capturar a personas buscadas por delitos relacionados con pandillas. El caso de Douglas Ernesto Vides García es considerado relevante por el impacto que puede tener en la desarticulación de redes delictivas y la reducción de la violencia asociada a estos grupos en la región.

Las autoridades identificaron a Douglas Ernesto Vides García como presunto palabrero de la pandilla 18 Sureños. (Foto cortesía PNC)

Policía detiene a pandillero en la zona central del país

En un hecho distinto ocurrido en la zona central de El Salvador, las fuerzas de seguridad reportaron la detención de José David Mena Mejía en el municipio de Olocuilta, departamento de La Paz Oeste. De acuerdo con fuentes oficiales, el sujeto fue ubicado mediante labores conjuntas entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.

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Mena Mejía fue identificado como homeboy de la pandilla MS13 y, tras la verificación de antecedentes, se confirmó su pertenencia a la estructura criminal. El detenido, de 36 años, será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista, conforme a la legislación vigente.

El procedimiento se desarrolló como parte de los despliegues de seguridad implementados en diferentes municipios de la zona central, enfocados en la identificación y captura de personas relacionadas con actividades de pandillas. La intervención en Olocuilta se suma a otras acciones realizadas por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en las últimas semanas.

Estas recientes capturas forman parte del plan de seguridad impulsado por el gobierno salvadoreño, que incluye patrullajes, registros y control de identidad en áreas consideradas de riesgo. La estrategia se orienta a debilitar las estructuras operativas de las pandillas y garantizar la seguridad de la población a través de la presencia constante de las fuerzas del orden en el territorio nacional.

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En ambos casos, las autoridades reiteraron su compromiso con la aplicación de la ley y la persecución de delitos vinculados a organizaciones terroristas, en el marco de los operativos que continúan desarrollándose en El Salvador.