Clara Muzzio denunció agresiones tras sus críticas a la ”ideología de género" y pidió revisar los contenidos de la ESI

Clara Muzzio denunció una campaña de hostigamiento tras sus declaraciones sobre la identidad y la educación sexual (Foro GLI)

La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, lamentó las “reacciones agresivas” que causaron sus declaraciones de la última semana sobre la Educación Sexual Integral (ESI) y la identidad sexual, y defendió abrir una discusión pública sobre contenidos escolares, políticas de género y aborto. En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, sostuvo que la reacción incluyó insultos a la vez que algunas personas, dijo, deseaban la muerte suya y de su familia después de afirmar que “hay dos sexos, masculino y femenino”.

Muzzio vinculó esa respuesta con un intento de disciplinamiento político. “La magnitud y la ira de las reacciones dejan ver que esa definición tiene para ellos un enorme significado político que no están dispuestos a permitir que sea desafiado”, escribió, al presentar la controversia no solo como una disputa conceptual sino como una pelea por los límites del debate público.

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La funcionaria también llevó la discusión al terreno normativo y sanitario. Afirmó que en la Ciudad se terminó en 2025 con la posibilidad de cambio de sexo en el DNI para mayores de 16 años sin autorización familiar, y cuestionó que un eventual arrepentimiento obligara al adolescente a iniciar “una causa judicial en un proceso moroso con consecuencias psicológicas y civiles irreparables”.

La reacción de la vicejefa respondió a la repercusión de sus declaraciones previas en las que había dicho que la ESI “fue otra trampa mortal”, que introdujo “una fuerte ideología de género” y que los argentinos se deben “una revisión” de esa normativa. En esa misma línea, insistió en que la enseñanza sobre sexualidad debe estar “basada en biología” y no en contenidos que, a su juicio, desorientan a los niños y adolescentes.

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Muzzio dijo que la reacción buscó “una sanción ejemplar”

La vicejefa de Gobierno porteña afirmó que su postura sobre los “dos sexos, masculino y femenino” desató una ola de reacciones agresivas en redes sociales (ABC Eyewitness News )

En su texto, difundido hoy, Muzzio planteó que el rechazo a sus palabras excedió la crítica política y adoptó la forma de intimidación. “Esta semana mi declaración ‘hay dos sexos, masculino y femenino’ despertó un pequeño apocalipsis de reacciones agresivas en mi contra, protagonizadas por algunos periodistas, legisladores y usuarios de redes sociales que llegaron a decir, entre innumerables insultos, que me deseaban la muerte a mí y a mi familia”.

La vicejefa sostuvo que su planteo no implicó un cuestionamiento a la orientación sexual de las personas. “Afirmar que solo hay dos sexos no niega ni cuestiona la orientación sexual de nadie. No opino sobre preferencias de las personas y defiendo la igualdad ante la ley”, señaló.

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A partir de esa aclaración, ubicó el núcleo del conflicto en la relación entre sexo biológico e identidad. Según escribió, asumir una definición biológica “sí pone un límite al paradigma de las políticas identitarias basadas en el género, según el cual la identidad se disocia del sexo biológico”.

Muzzio afirmó que detrás de las críticas opera una lógica de cierre del debate. “En esa violencia me parece ver, además de la intención de atacarme, la búsqueda de una sanción ejemplar que funcione como una advertencia para todos los demás”, escribió. Y agregó: “El propósito es blindar sus ideas y dejar en claro que no hay espacio para cuestionar a los ideólogos de género ni los principios que defienden”.

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La ESI y los contenidos que responden a una formación ideológica

Según Muzzio, los programas de ESI no lograron mejorar los indicadores de prevención de infecciones de transmisión sexual en los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otro eje de su mensaje fue la ESI. La funcionaria sostuvo que una parte de esos programas quedó atravesada por lo que definió como “doctrinas identitarias”, y que esa incorporación modificó su sentido original.

“Es en ese sentido que, en mis respuestas, también cuestiono los contenidos de la ESI que fueron permeados por doctrinas identitarias, cuyas categorías y presupuestos pasaron a formar parte de muchos de sus programas”, afirmó. Luego profundizó esa crítica: “Una gran parte de la ESI tiene poco que ver con la educación sexual y mucho con la formación ideológica”.

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Muzzio acompañó esa objeción con un argumento sobre resultados. “Los datos muestran, además, que no logró mejorar los indicadores de prevención de las infecciones de transmisión sexual. La sífilis, la gonorrea, la clamidia y el HIV aumentaron en lugar de reducirse, mientras se multiplican los discursos de jóvenes que jactan no usar preservativo”, escribió.

La vicejefa reconoció, a la vez, un aspecto que consideró valioso dentro de la aplicación de la ESI. “Cuando hablo de esto, me recuerdan los efectos positivos que la ESI tuvo en la detección y denuncia de casos de abuso sexual contra menores. Considero esos datos muy importantes y de enorme valor”, señaló.

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Sobre ese punto, propuso separar funciones. Dijo que la prevención, detección temprana y denuncia de abusos “deben seguir siendo una prioridad”, y agregó que “es posible diseñar programas específicos para que la escuela siga detectando situaciones de abuso, como hoy detecta casos de violencia familiar o de abandono sanitario, sin que para ello sea necesario incorporar los contenidos ideológicos de la ESI”.

Una revisión de las políticas identitarias

“Una gran parte de la ESI tiene poco que ver con la educación sexual y mucho con la formación ideológica”, sentenció la presidenta de la Legislatura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muzzio incluyó en su mensaje una defensa de medidas recientes que, según sostuvo, corrigieron efectos de la “doctrina identitaria”. En ese tramo celebró el fin, por decreto presidencial, de tratamientos de hormonización a menores y de “operaciones quirúrgicas mutilantes en adolescentes” en hospitales públicos.

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También señaló una modificación adoptada por la administración porteña sobre el DNI. “Desde el Gobierno de la Ciudad se pudo terminar en el año 2025 con el cambio de sexo en los DNI de mayores de 16 años, una disposición de 2021 que permitía modificar al instante el sexo sin la autorización de la familia”, sostuvo.

La funcionaria describió esa regulación previa como un esquema que dejaba al adolescente expuesto a una salida judicial compleja si luego quería revertir la decisión. Ese señalamiento formó parte de un argumento más amplio: la idea de que el Estado avanzó sobre decisiones que, a su entender, corresponden a las familias.

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“Hablar de estos temas no debería ser traumático”, escribió. En la misma frase, reclamó “cuestionar el aborto” y “reclamar incansablemente su fin”, además de sostener que “los padres no deben ser reemplazados por el Estado en la crianza de sus hijos, porque ese es un derecho de las familias, no de los burócratas ni de los activistas”.

La vicejefa extendió su crítica al aborto y a la caída de la natalidad

La dirigente valoró la utilidad de la ESI para la detección y denuncia de casos de abuso sexual infantil, pero propuso separar estos contenidos de los ideológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de esta serie de puntualizaciones, Muzzio ya había conectado su cuestionamiento a la ESI con una lectura más amplia sobre sexualidad, familia y natalidad en la Argentina. En esas declaraciones previas sostuvo que “el proyecto de formar una familia, de tener hijos, ya no es un proyecto de vida, ya no existe” para muchos jóvenes en el país.

También había asociado ese fenómeno con cambios culturales y legislativos. “Muchas cuestiones se fueron asociando; la implementación del aborto en los países, que se fueron asociando al tema de la caída de la natalidad”, dijo, al afirmar que esa discusión no puede reducirse a incentivos económicos.

Su rechazo al aborto apareció de forma explícita en ese mismo bloque. “Me parece muy triste. Es un país que al final termina valorizando la cultura de la muerte”, afirmó. Luego agregó: “No es ni más ni menos que niños que son asesinados”.

En el cierre de su mensaje en X, Muzzio retomó el sentido político que quiso darle a toda la controversia. “A veces, para insultarme, me dicen conservadora, como si yo prefiriera la inmovilidad del pasado. No. Creo que estamos en un tiempo vertiginoso de cambio ideas. Esa libertad nos permite decir lo que pensamos, luchar por lo que creemos y defender la vida humana”.