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EEUU ratificó su respaldo a Venezuela por su Independencia y garantizó la asistencia ante la emergencia por los terremotos

El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló que el gobierno estadounidense desplegó equipos de emergencia para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y apoyo logístico

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Hombre de traje, corbata azul y camisa blanca. Bandera de Estados Unidos. Candelabro con velas. Pared de color claro y cuadro
EEUU ratificó su respaldo a Venezuela por su Independencia y garantizó la asistencia ante la emergencia por los terremotos

Estados Unidos ratificó este domingo su respaldo al pueblo de Venezuela por el Día de la Independencia y en el contexto de la crisis humanitaria derivada del doble terremoto que devastó el norte del país.

“En nombre de los Estados Unidos de América, me uno al pueblo de Venezuela en la conmemoración de este día nacional”, expresó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

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Afirmó, además, que la administración estadounidense permanece atenta a la situación en Venezuela tras los sismos ocurridos el 24 de junio, que dejan hasta el momento 2.954 muertos y daños materiales de magnitud.

“Llevamos en nuestros corazones y nos unimos en oración a los venezolanos afectados por los recientes y devastadores terremotos”, señaló. El secretario de Estado también subrayó la “valentía y unidad” demostradas por la población frente a la emergencia.

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Su valentía y unidad ante la tragedia reflejan el espíritu resiliente y duradero del pueblo venezolano”, agregó.

Rubio detalló que el gobierno estadounidense desplegó equipos de emergencia para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y apoyo logístico. Entre los organismos movilizados figuran el Cuerpo de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax, el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, el Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade y el Departamento de Bomberos y Rescate de la Ciudad de Miami.

El secretario de Estado, Marco Rubio, emite un comunicado con motivo del Día de la Independencia de Venezuela, expresando apoyo a la nación caribeña y a los afectados por terremotos
El secretario de Estado, Marco Rubio, emite un comunicado con motivo del Día de la Independencia de Venezuela, expresando apoyo a la nación caribeña y a los afectados por terremotos

Los rápidos esfuerzos de respuesta de la Administración Trump para entregar ayuda vital [...] demuestran nuestro apoyo para una recuperación total”, afirmó Rubio.

Además del envío de personal especializado, Washington reafirmó su compromiso de acompañar al país durante la reconstrucción y reiteró su interés en fortalecer la cooperación bilateral.

“Esperamos continuar trabajando hacia una Venezuela estable, próspera y democrática, aliada con los Estados Unidos”, indicó el secretario de Estado.

Cuál es la situación en La Guaira tras el doble terremoto

Once días después del doble sismo que sacudió la región de La Guaira, los trabajos se concentran en la remoción de escombros y asistencia a los damnificados. Los reportes oficiales cifran en 16.592 los heridos, mientras el número de desaparecidos sigue sin actualización. Más de 16.000 personas permanecen sin vivienda y el Estado ha habilitado 80 campamentos transitorios para atender a unas 86.794 familias.

La plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela registra más de 31.000 personas reportadas como ilocalizables desde el desastre. La designada por el chavismo, Delcy Rodríguez, anunció una alianza internacional para la reparación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, terminal que suspendió su actividad comercial por los daños estructurales sufridos.

Rescatistas trabajan en el sitio de un edificio colapsado tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, estado La Guaira (REUTERS)
Rescatistas trabajan en el sitio de un edificio colapsado tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, estado La Guaira (REUTERS)

Al cumplirse el undécimo día desde los terremotos, las operaciones internacionales de rescate comenzaron a reducirse por la disminución de probabilidades de hallar sobrevivientes. En tanto, la mayoría de quienes acampaban en las calles fueron trasladados a refugios o abandonaron las zonas más afectadas.

A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos”, dijo Sebastián Mocarquer, representante del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

En Caraballeda, una de las áreas más impactadas, las calles mostraron menor afluencia al amanecer, aunque aún pueden verse carpas instaladas en parques y aceras. Muchos familiares optan por permanecer cerca de los edificios colapsados donde continúan los cuerpos de sus allegados.

“Lo que estamos viendo ahora es que hay cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados”, señaló Veronique Durroux, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) Latinoamérica y Caribe, quien informó sobre traslados a Táchira y Zulia (ambos al oeste y fronterizos con Colombia) y a Delta Amacuro, en el este del país.

En Playa Grande, otra de las zonas golpeadas, Mariana Hernández lleva más de una semana aguardando ayuda para rescatar a su hermana, su cuñado y dos sobrinos atrapados en un edificio de doce pisos.

Daños estructurales en construcciones de Playa Grande luego de los sismos que afectaron a La Guaira, Venezuela (REUTERS)
Daños estructurales en construcciones de Playa Grande luego de los sismos que afectaron a La Guaira, Venezuela (REUTERS)

“Las personas que ves trabajando acá son puras personas que tenemos familiares acá y apoyos que han llegado de otros estados”, relató Hernández. Entre los restos del inmueble se utilizan excavadoras y una grúa, propiedad de un residente que busca recuperar a su familia. Solo en ese edificio, voluntarios y familiares han recuperado 120 cuerpos, aunque aseguran que aún quedan más víctimas por localizar.

El retorno a las clases está previsto para el lunes, salvo en las zonas de desastre. Organizaciones como Cecodap señalaron que la reactivación escolar debe incluir medidas de recuperación emocional y social para los niños y adolescentes afectados. “Debe formar parte del proceso de recuperación integral de la niñez y la adolescencia”, expuso la ONG.

El mensaje de Estados Unidos coincidió con la conmemoración de la independencia venezolana y la continuidad de la emergencia humanitaria generada por el desastre natural.

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