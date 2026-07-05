La singular participación de un robot al entregar la pelota de Brasil-Noruega: los festejos que imitó

¡ASISTENTE DE LUJO! Un robot le entregó la pelota al árbitro Ismail Elfath para que se juegue el ST entre Brasil y Noruega. ¡TOP!



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Durante el descanso del partido de octavos de final entre Brasil y Noruega en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, un robot humanoide hizo lo que nunca antes había ocurrido en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: le entregó la pelota del partido al árbitro. No fue una animación ni un truco de cámara. Fue Atlas, el androide de Boston Dynamics, operando en tiempo real frente a millones de espectadores en todo el mundo.

Detrás del momento estuvo Hyundai Motor Company, el patrocinador oficial de robótica de la FIFA para la Copa Mundial 2026. Según informó ADWEEK, la compañía surcoreana aprovechó el entretiempo del encuentro para montar lo que describió como la primera activación de medio tiempo impulsada por robótica en la historia de un Mundial. Atlas no solo entregó el balón: también recreó las celebraciones de gol de Matheus Cunha, figura de la selección brasileña, y de Erling Haaland, referente de Noruega.

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La demostración no fue improvisada. Atlas recibió entrenamiento previo, pruebas y ensayos antes del partido. Aunque un operador humano da la orden de inicio, el equilibrio, los movimientos y la recuperación del robot responden a sus propias capacidades.

Tres tecnologías hicieron posible la actuación: el retargeting, que permite al sistema traducir y adaptar movimientos humanos; el aprendizaje por refuerzo, que entrena al robot a través de miles de simulaciones; y el control corporal total, que coordina los movimientos de todo el cuerpo de forma simultánea.

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Atlas, el robot humanoide de Boston Dynamics, fue presentado por Hyundai como patrocinador oficial de robótica de la FIFA para el Mundial 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

“En lugar de hablar sobre innovación, quisimos demostrarla a la mayor escala posible”, dijo Sungwon Jee, vicepresidente ejecutivo y director global de marketing de Hyundai Motor Company, en declaraciones a ADWEEK. “La Copa del Mundo nos dio ese escenario. Que Atlas entregara el balón del partido no fue solo un momento. Fue la estrategia hecha visible”.

La activación se inscribe dentro de la campaña global de Hyundai “Next Starts Now” (“El siguiente comienza ahora”), que incluye una serie de contenidos llamada “School of Football” (“Escuela de fútbol”) protagonizada por Atlas, experiencias inmersivas para fanáticos, programas juveniles de fútbol y la iniciativa “Be There With Hyundai” (“Esté allí con Hyundai”).

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Para Jee, el Mundial era el escenario natural para este mensaje. “La Copa del Mundo, más que cualquier otro escenario, es donde la próxima generación del fútbol da un paso adelante y donde las nuevas ideas aparecen por primera vez”, afirmó el directivo al medio estadounidense.

Según ADWEEK, Jee fue enfático al describir el entorno competitivo en el que opera la marca. “No solo competimos con otros patrocinadores en ese campo. Competimos con cada reel, cada video corto, cada pieza de contenido que inunda las pantallas de las personas cada segundo de cada día”, señaló. “En ese contexto, la creatividad incremental no es suficiente. Se necesita un momento tan innegablemente real, tan presente, que logre destacar”.

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El robot ejecutó celebraciones de figuras como Matheus Cunha y Erling Haaland gracias a la tecnología de retargeting, que adapta movimientos humanos (REUTERS/Jeenah Moon)

La presencia de la robótica de Hyundai en el torneo no se limitó al entretiempo del partido. La compañía también desplegó sus robots Spot, de diseño inspirado en perros, para tareas de seguridad en determinados recintos de la Copa del Mundo.

Según Boston Dynamics, estos robots realizaron patrullajes autónomos para la protección y custodia de activos. “Spot brinda la función. Desplegado para patrullas autónomas en diversos recintos, Spot está mejorando activamente la seguridad y la eficiencia operativa a lo largo del torneo”, explicó Jee.

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La entrega del balón por parte de Atlas fue, según Hyundai, la primera demostración pública de las capacidades de movimiento en el mundo real del robot y la primera integración de un humanoide en el entorno de un partido en vivo de la Copa Mundial FIFA.

Tras el encuentro, la empresa prevé extender la narrativa con contenido detrás de cámaras y nuevas historias en las semanas siguientes. “La entrega del balón no es un momento independiente. Es el clímax de todo lo que hemos estado construyendo y el punto donde la narrativa se convierte en una experiencia en vivo y real que los fanáticos de todo el mundo pueden ver y sentir”, concluyó Jee. “A partir de ahí, la historia continúa en la transmisión, en lo digital y en lo social, extendiendo la conversación mucho más allá del pitido final”.

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