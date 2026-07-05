Estados Unidos

Un hidroavión realizó un amerizaje de emergencia en el East River de Nueva York: al menos dos heridos

Ocho personas fueron rescatadas después de que la aeronave descendiera de forma abrupta en el río, cerca del bajo Manhattan

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El video documenta el amerizaje forzoso de una avioneta monomotor Quest Kodiak 100. Las imágenes capturan el momento de la colisión y la posterior inmersión del fuselaje en el agua.

Un hidroavión efectuó un aterrizaje forzoso este domingo en el East River de Nueva York, con ocho personas a bordo, según confirmaron las autoridades locales. El incidente ocurrió poco después del mediodía, cuando la aeronave, identificada como un Kodiak 100, descendió de emergencia cerca de la ribera de Brooklyn. Personal de rescate logró evacuar a los tripulantes, de los cuales dos sufrieron lesiones leves.

La Administración Federal de Aviación (FAA) precisó que el piloto “realizó un aterrizaje forzoso en el East River, cerca de Brooklyn, Nueva York, sobre el mediodía hora local”, ocasionando la rotura de uno de los puntales de las alas. En la nave viajaban seis pasajeros y dos pilotos. El organismo federal indicó que “los controladores de tráfico aéreo no estaban dando servicios a esta avioneta”, y anunció el inicio de una investigación para determinar las causas del suceso.

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Seaplane blanco con cola azul y matrícula N726SH, parcialmente sumergido, junto a dos embarcaciones de servicio en el agua con personas a bordo
Aterrizaje forzoso en Nueva York: un hidroavión termina en el río con ocho personas a bordo

Las imágenes recogidas por testigos muestran la aeronave en posición vertical, con una de sus alas sumergida en el agua. El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) desplegó equipos especializados para el rescate, logrando retirar a todos los ocupantes con rapidez. Un portavoz de la institución detalló: “Ocho personas fueron rescatadas de la aeronave. Dos de ellas recibieron atención médica por lesiones de carácter leve”.

El accidente se produjo en una zona de intenso tránsito fluvial, situada a la altura del Bajo Manhattan, donde recientemente se concentraron numerosas embarcaciones militares y veleros históricos por la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos. Las autoridades trasladaron la aeronave a un muelle próximo para su inspección.

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Las imágenes muestran un helicóptero sobrevolando el East River de Nueva York, donde un hidroavión se encuentra parcialmente sumergido

“La investigación analizará todos los factores involucrados en el aterrizaje forzoso, incluyendo la mecánica del avión y las condiciones en el momento del incidente”, explicó un funcionario de la FAA explicó.

Tres semanas atrás, otro hidroavión protagonizó un incidente similar en el mismo río, aunque en esa ocasión no se reportaron heridos. Este contexto ha generado preocupación entre quienes utilizan medios de transporte sobre el East River, un canal de navegación vital para la ciudad.

Incidente con avión de Delta

Mientras Nueva York atendía esta situación, en Chicago se registraba otro incidente aéreo vinculado a las festividades del 4 de julio. Un avión de la compañía Delta Air Lines fue impactado por un fuego artificial mientras realizaba maniobras de aterrizaje en el aeropuerto internacional Midway. El hecho se produjo alrededor de las 20.30 horas, cuando el vuelo 1076 proveniente de Atlanta descendía en la pista.

Un avión de Delta Airlines en maniobras de aterrizaje (AFP/Archivo)
Un avión de Delta Airlines en maniobras de aterrizaje (AFP/Archivo)

La FAA informó que el piloto comunicó de inmediato haber sentido un fuerte estruendo, y sospechó que un proyectil de pirotecnia había alcanzado la aeronave. El comandante reportó: “Escuchamos una explosión justo debajo del avión cuando estábamos por aterrizar”. El Airbus A319 logró completar el aterrizaje y rodar hasta la puerta de embarque sin mayores dificultades.

La policía de Chicago confirmó que el impacto causó daños superficiales en la pintura del fuselaje. Técnicos de la aerolínea inspeccionaron la aeronave el domingo, verificando que no hubiese daños estructurales adicionales. “No se reportaron heridos entre los pasajeros ni la tripulación”, puntualizó una portavoz de Delta Air Lines.

La misma noche, el puente de Brooklyn en Nueva York experimentó un breve incendio durante el espectáculo de fuegos artificiales organizado por la tienda Macy’s, como parte de las celebraciones patrias. El Departamento de Policía de Nueva York comunicó que no hubo personas lesionadas y que el incidente fue controlado con rapidez.

El puente de Brooklyn en Nueva York experimentó un breve incendio durante el espectáculo de fuegos artificiales por el 4 de julio
El puente de Brooklyn en Nueva York experimentó un breve incendio durante el espectáculo de fuegos artificiales por el 4 de julio

Las festividades por el Día de la Independencia en Estados Unidos incluyeron el mayor espectáculo de fuegos artificiales en la historia de la capital, con cerca de 850.000 proyectiles lanzados en la ciudad de Washington. Estos hechos se produjeron en el marco de un despliegue sin precedentes para conmemorar el 250 aniversario nacional.

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