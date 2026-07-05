La espectacular fiesta de Ángel de Brito por sus 50 años: baile, diversión y reencuentros con la farándula argentina

Ángel de Brito organizó una fiesta llena de figuras del espectáculo y con música al máximo (Instagram)
La noche del sábado tuvo brillo propio en el barrio porteño de Puerto Madero. Ángel de Brito celebró sus 50 años con una fiesta que transformó el salón en punto de encuentro obligado para las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Panelistas históricas, amigos de toda la vida, actores y colegas del medio compartieron abrazos, brindis y recuerdos en una velada donde la música, la complicidad y la alegría fueron protagonistas. Entre risas, reencuentros y guiños al pasado, el conductor de LAM (América) vivió un cumpleaños cargado de emoción y detalles pensados para sorprender a todos los invitados.
La lista de invitados fue extensa y diversa: Yanina Latorre, Mariana Fabbiani, Augusto Tartu Tartúfoli, Rocío Marengo, Ana Rosenfeld, Silvina Escudero, Natalie Weber, Nacha Guevara, Moria Casán, Vero Lozano, Lourdes Sánchez, Mariana Brey, Denise Dumas, Mercedes Ninci, Sergio Lapegüe, Graciela Borges, Aníbal Pachano, Marcelo Polino, Guillermo Capuya, Pilar Smith y Georgina Barbarossa, entre muchas otras figuras se sumaron a la celebración. La presencia de tantas personalidades del ambiente reflejó el arraigo y la vigencia del conductor en el medio, así como la capacidad de convocatoria que supo construir a lo largo de los años.
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Uno de los momentos más destacados de la noche fue el brindis compartido con Guillermina Valdés, quien también celebró su cumpleaños durante el fin de semana. Juntos soplaron las velitas y sellaron la escena con una foto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, dejando en claro el espíritu de camaradería y celebración que reinó en la fiesta. La música en vivo estuvo a cargo de Gladys La Bomba Tucumana quien puso a todos a bailar con sus canciones, logrando que la pista se llenara de energía, risas y coreografías improvisadas.
El clima festivo continuó con guiños a la reconciliación y la diversión. Barbarossa y Casán protagonizaron un momento desopilante cuando, al ritmo de la música electrónica, se animaron a bailar juntas bajo luces neón, burbujas y efectos preparados especialmente para la velada. El episodio dejó en evidencia que el vínculo entre ambas atraviesa un gran presente y sumó una cuota de humor a la pista. En paralelo, el propio Ángel fue protagonista de un clip emotivo junto a Yanina, con quien apareció abrazado mientras ella le dedicaba unas palabras de cariño: “Te amo tanto”.
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La ambientación y los detalles de la fiesta reflejaron el profesionalismo y el toque personal del homenajeado. Las historias de los invitados en Instagram mostraron la presencia de un DJ en vivo, un catering especialmente seleccionado, barra de tragos, peluches de oso y un sector de fotos decorado con globos plateados para inmortalizar la noche. Durante el carnaval carioca, los asistentes recibieron sombreros vaqueros y se sumaron al juego, bailando y posando en clave cowboy, en un guiño divertido que marcó el ritmo de las últimas horas de la celebración.
La fiesta pareció retratar a la perfección el presente vital que atraviesa De Brito. Días antes del evento, el conductor compartió un mensaje emotivo por sus 50 años, en el que repasó las distintas facetas de su vida y celebró el camino recorrido. “Medio analógico, muy digital. Medio adentro, muy afuera. Medio adolescente, muy adulto”, escribió, antes de cerrar con una frase que resume el espíritu de esta nueva etapa: “Los años cambiaron muchas cosas. Las ganas, nunca”.
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Rodeado de afectos, colegas y figuras del espectáculo, el periodista recibió su nuevo año de vida con la misma energía y curiosidad que lo caracterizan desde sus primeros pasos en los medios. Las imágenes que circularon en redes sociales, las anécdotas compartidas y la atmósfera de la noche dejaron en claro que, para el conductor, cada cumpleaños es una oportunidad para celebrar la amistad, el trabajo y la pasión que lo siguen acompañando. Así, la fiesta de los 50 de De Brito se convirtió en un evento memorable para todos los presentes, y en una postal fiel del lugar que ocupa en el corazón del espectáculo argentino.
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