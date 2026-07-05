La espectacular fiesta de Ángel de Brito por sus 50 años: baile, diversión y reencuentros con la farándula argentina

Ángel de Brito organizó una fiesta llena de figuras del espectáculo y con música al máximo (Instagram)

La noche del sábado tuvo brillo propio en el barrio porteño de Puerto Madero. Ángel de Brito celebró sus 50 años con una fiesta que transformó el salón en punto de encuentro obligado para las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Panelistas históricas, amigos de toda la vida, actores y colegas del medio compartieron abrazos, brindis y recuerdos en una velada donde la música, la complicidad y la alegría fueron protagonistas. Entre risas, reencuentros y guiños al pasado, el conductor de LAM (América) vivió un cumpleaños cargado de emoción y detalles pensados para sorprender a todos los invitados.

La lista de invitados fue extensa y diversa: Yanina Latorre, Mariana Fabbiani, Augusto Tartu Tartúfoli, Rocío Marengo, Ana Rosenfeld, Silvina Escudero, Natalie Weber, Nacha Guevara, Moria Casán, Vero Lozano, Lourdes Sánchez, Mariana Brey, Denise Dumas, Mercedes Ninci, Sergio Lapegüe, Graciela Borges, Aníbal Pachano, Marcelo Polino, Guillermo Capuya, Pilar Smith y Georgina Barbarossa, entre muchas otras figuras se sumaron a la celebración. La presencia de tantas personalidades del ambiente reflejó el arraigo y la vigencia del conductor en el medio, así como la capacidad de convocatoria que supo construir a lo largo de los años.

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Uno de los momentos más destacados de la noche fue el brindis compartido con Guillermina Valdés, quien también celebró su cumpleaños durante el fin de semana. Juntos soplaron las velitas y sellaron la escena con una foto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, dejando en claro el espíritu de camaradería y celebración que reinó en la fiesta. La música en vivo estuvo a cargo de Gladys La Bomba Tucumana quien puso a todos a bailar con sus canciones, logrando que la pista se llenara de energía, risas y coreografías improvisadas.

Ángel de Brito fue agasajado con abrazos y festejos en presencia de invitados como Georgina Barbarossa, Vero Lozano, Pía Shaw y Karina Iavícoli

Mariana Fabbiani se sumó al festejo de 50 años del conductor de LAM y compartió el momento en las redes

Yanina Latorre, Elbita Marcovecchio y Blanca Esteche posaron sonrientes en la celebración del cumpleaños número 50 del periodista

La lista de invitados incluyó a celebridades como El Chato Prada, Moria Casán, Nacha Guevara, Graciela Borges y Aníbal Pachano

Ángel de Brito posa sonriente junto a Silvina Escudero en la celebración de su cumpleaños, con globos decorativos en el fondo.

El clima festivo continuó con guiños a la reconciliación y la diversión. Barbarossa y Casán protagonizaron un momento desopilante cuando, al ritmo de la música electrónica, se animaron a bailar juntas bajo luces neón, burbujas y efectos preparados especialmente para la velada. El episodio dejó en evidencia que el vínculo entre ambas atraviesa un gran presente y sumó una cuota de humor a la pista. En paralelo, el propio Ángel fue protagonista de un clip emotivo junto a Yanina, con quien apareció abrazado mientras ella le dedicaba unas palabras de cariño: “Te amo tanto”.

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Rocío Marengo dio el presente en la fiesta multitudinaria del periodista en Puerto Madero

Pepe Ochoa también se sumó a la celebración de Ángel por sus 50 años

Ángel de Brito, a la izquierda, sonríendo con un sombrero de vaquero y una boa de plumas junto a Sergio Lapegüe

Ana Rosenfeld también se animó a sacarse una foto con un oso gigate

Ángel sacó a relucir su lado divertido junto Pepe Ochoa y Fede Bongiorno al lado de un oso de peluche gigante

La ambientación y los detalles de la fiesta reflejaron el profesionalismo y el toque personal del homenajeado. Las historias de los invitados en Instagram mostraron la presencia de un DJ en vivo, un catering especialmente seleccionado, barra de tragos, peluches de oso y un sector de fotos decorado con globos plateados para inmortalizar la noche. Durante el carnaval carioca, los asistentes recibieron sombreros vaqueros y se sumaron al juego, bailando y posando en clave cowboy, en un guiño divertido que marcó el ritmo de las últimas horas de la celebración.

La fiesta pareció retratar a la perfección el presente vital que atraviesa De Brito. Días antes del evento, el conductor compartió un mensaje emotivo por sus 50 años, en el que repasó las distintas facetas de su vida y celebró el camino recorrido. “Medio analógico, muy digital. Medio adentro, muy afuera. Medio adolescente, muy adulto”, escribió, antes de cerrar con una frase que resume el espíritu de esta nueva etapa: “Los años cambiaron muchas cosas. Las ganas, nunca”.

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Ángel posó junto a figuras como el Chato Prada en su fiesta

Guillermo Capuya se sumó a la fiesta y lució algunos accesorios del cotillón como gorro y anteojos a juego

Entre los invitados que se sumaron a la fiesta carioca se destacaron el doctor Capuya, Pilar Smith y Karina Iavícoli (Instagram)

Rodeado de afectos, colegas y figuras del espectáculo, el periodista recibió su nuevo año de vida con la misma energía y curiosidad que lo caracterizan desde sus primeros pasos en los medios. Las imágenes que circularon en redes sociales, las anécdotas compartidas y la atmósfera de la noche dejaron en claro que, para el conductor, cada cumpleaños es una oportunidad para celebrar la amistad, el trabajo y la pasión que lo siguen acompañando. Así, la fiesta de los 50 de De Brito se convirtió en un evento memorable para todos los presentes, y en una postal fiel del lugar que ocupa en el corazón del espectáculo argentino.