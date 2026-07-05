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La espectacular fiesta de Ángel de Brito por sus 50 años: baile, diversión y reencuentros con la farándula argentina

La celebración reunió a estrellas del espectáculo entre sorpresas, brindis y un clima de complicidad con figuras como Moria Casán, Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Mariana Fabbiani y muchos más

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Ángel de Brito organizó una fiesta llena de figuras del espectáculo y con música al máximo (Instagram)

La noche del sábado tuvo brillo propio en el barrio porteño de Puerto Madero. Ángel de Brito celebró sus 50 años con una fiesta que transformó el salón en punto de encuentro obligado para las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Panelistas históricas, amigos de toda la vida, actores y colegas del medio compartieron abrazos, brindis y recuerdos en una velada donde la música, la complicidad y la alegría fueron protagonistas. Entre risas, reencuentros y guiños al pasado, el conductor de LAM (América) vivió un cumpleaños cargado de emoción y detalles pensados para sorprender a todos los invitados.

La lista de invitados fue extensa y diversa: Yanina Latorre, Mariana Fabbiani, Augusto Tartu Tartúfoli, Rocío Marengo, Ana Rosenfeld, Silvina Escudero, Natalie Weber, Nacha Guevara, Moria Casán, Vero Lozano, Lourdes Sánchez, Mariana Brey, Denise Dumas, Mercedes Ninci, Sergio Lapegüe, Graciela Borges, Aníbal Pachano, Marcelo Polino, Guillermo Capuya, Pilar Smith y Georgina Barbarossa, entre muchas otras figuras se sumaron a la celebración. La presencia de tantas personalidades del ambiente reflejó el arraigo y la vigencia del conductor en el medio, así como la capacidad de convocatoria que supo construir a lo largo de los años.

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Uno de los momentos más destacados de la noche fue el brindis compartido con Guillermina Valdés, quien también celebró su cumpleaños durante el fin de semana. Juntos soplaron las velitas y sellaron la escena con una foto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, dejando en claro el espíritu de camaradería y celebración que reinó en la fiesta. La música en vivo estuvo a cargo de Gladys La Bomba Tucumana quien puso a todos a bailar con sus canciones, logrando que la pista se llenara de energía, risas y coreografías improvisadas.

Un hombre de espalda con chaqueta de cuero negra y cuatro mujeres bailando. De fondo, globos esféricos metálicos y una pared clara
Ángel de Brito fue agasajado con abrazos y festejos en presencia de invitados como Georgina Barbarossa, Vero Lozano, Pía Shaw y Karina Iavícoli
Un hombre y una mujer sonríen a cámara. El hombre abraza a la mujer. Fondo con globos plateados reflectantes. Alfombra con diseño floral rojo y azul
Mariana Fabbiani se sumó al festejo de 50 años del conductor de LAM y compartió el momento en las redes
Ángel de Brito celebra su cumpleaños número 50 rodeado de amigos, con torta, fuegos artificiales y un oso de peluche gigante en el festejo.
Yanina Latorre, Elbita Marcovecchio y Blanca Esteche posaron sonrientes en la celebración del cumpleaños número 50 del periodista
Un hombre canoso sonríe a cámara en primer plano, detrás de él, un grupo de siete personas sentadas alrededor de dos mesas con copas y velas
La lista de invitados incluyó a celebridades como El Chato Prada, Moria Casán, Nacha Guevara, Graciela Borges y Aníbal Pachano
Dos personas sonríen a cámara. Un hombre con campera de cuero y una mujer con vestido negro. Globos brillantes de fondo y textos: Happy Birthday
Ángel de Brito posa sonriente junto a Silvina Escudero en la celebración de su cumpleaños, con globos decorativos en el fondo.

El clima festivo continuó con guiños a la reconciliación y la diversión. Barbarossa y Casán protagonizaron un momento desopilante cuando, al ritmo de la música electrónica, se animaron a bailar juntas bajo luces neón, burbujas y efectos preparados especialmente para la velada. El episodio dejó en evidencia que el vínculo entre ambas atraviesa un gran presente y sumó una cuota de humor a la pista. En paralelo, el propio Ángel fue protagonista de un clip emotivo junto a Yanina, con quien apareció abrazado mientras ella le dedicaba unas palabras de cariño: “Te amo tanto”.

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Un hombre y una mujer posan sonrientes en primer plano, con globos de color cobre y esféricos como fondo en un espacio interior
Rocío Marengo dio el presente en la fiesta multitudinaria del periodista en Puerto Madero
Dos hombres en primer plano. Uno con gorra negra de lentejuelas y barba. El otro con cabello rubio, gafas de sol blancas con brillantes y la lengua afuera
Pepe Ochoa también se sumó a la celebración de Ángel por sus 50 años
Dos hombres sonríen en primer plano. Uno usa sombrero vaquero blanco, gafas de sol y boa de plumas negra. El otro lleva gorra, camiseta blanca y sostiene una copa. Fondo con luz azul
Ángel de Brito, a la izquierda, sonríendo con un sombrero de vaquero y una boa de plumas junto a Sergio Lapegüe
Una mujer de cabello rubio, vestida con un top sin mangas blanco y pantalón oscuro, sonríe junto a un oso de peluche gigante de color rosa en un espacio interior con confeti en el suelo
Ana Rosenfeld también se animó a sacarse una foto con un oso gigate
Ángel posó junto Pepe Ochoa y Fede Bongiorno al lado de un oso de peluche gigante
Ángel sacó a relucir su lado divertido junto Pepe Ochoa y Fede Bongiorno al lado de un oso de peluche gigante

La ambientación y los detalles de la fiesta reflejaron el profesionalismo y el toque personal del homenajeado. Las historias de los invitados en Instagram mostraron la presencia de un DJ en vivo, un catering especialmente seleccionado, barra de tragos, peluches de oso y un sector de fotos decorado con globos plateados para inmortalizar la noche. Durante el carnaval carioca, los asistentes recibieron sombreros vaqueros y se sumaron al juego, bailando y posando en clave cowboy, en un guiño divertido que marcó el ritmo de las últimas horas de la celebración.

La fiesta pareció retratar a la perfección el presente vital que atraviesa De Brito. Días antes del evento, el conductor compartió un mensaje emotivo por sus 50 años, en el que repasó las distintas facetas de su vida y celebró el camino recorrido. “Medio analógico, muy digital. Medio adentro, muy afuera. Medio adolescente, muy adulto”, escribió, antes de cerrar con una frase que resume el espíritu de esta nueva etapa: “Los años cambiaron muchas cosas. Las ganas, nunca”.

Tres hombres sonrientes posan de pie en un interior con decoración de globos metalizados. Texto que indica "Cumple de @angeldebritooki @elchatoprada"
Ángel posó junto a figuras como el Chato Prada en su fiesta
Dos hombres sonríen y señalan a la cámara en una fiesta. Uno viste polo negro, el otro camisa azul, gafas de sol y sombrero. Fondo oscuro con luces de colores y gente
Guillermo Capuya se sumó a la fiesta y lució algunos accesorios del cotillón como gorro y anteojos a juego
Ángel de Brito celebra su cumpleaños número 50 rodeado de amigos, con torta, fuegos artificiales y un oso de peluche gigante en el festejo.
Entre los invitados que se sumaron a la fiesta carioca se destacaron el doctor Capuya, Pilar Smith y Karina Iavícoli (Instagram)

Rodeado de afectos, colegas y figuras del espectáculo, el periodista recibió su nuevo año de vida con la misma energía y curiosidad que lo caracterizan desde sus primeros pasos en los medios. Las imágenes que circularon en redes sociales, las anécdotas compartidas y la atmósfera de la noche dejaron en claro que, para el conductor, cada cumpleaños es una oportunidad para celebrar la amistad, el trabajo y la pasión que lo siguen acompañando. Así, la fiesta de los 50 de De Brito se convirtió en un evento memorable para todos los presentes, y en una postal fiel del lugar que ocupa en el corazón del espectáculo argentino.

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