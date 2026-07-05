República Dominicana: Renuevan el Hospital Municipal de Guayubín con nueva emergencia y servicios diagnósticos

El Hospital Municipal de Guayubín fue renovado con una inversión de RD 138,246,715 para ampliar la cobertura sanitaria en Guayubín y zonas aledañas. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Una sala de emergencia con triaje, sala de curas, sala de nebulización, camas de observación y box de reanimación integra el Hospital Municipal de Guayubín, recientemente renovado tras una inversión de RD 138,246,715 (aproximadamente USD 2,340,000). También se incorporaron consultorios de medicina general, odontología y ginecología, así como servicios de sonografía, rayos X, laboratorio y toma de muestras, con el propósito de ampliar la cobertura sanitaria en Guayubín y zonas aledañas.

El proyecto incluyó la actualización de un quirófano, sala de partos y áreas para esterilización, preparación y recuperación. La sala de recuperación cuenta con dos camas, al igual que la sala de preparación, lo que permite la atención posterior a intervenciones médicas. En el área de neonatos, el hospital dispone de tres cunas, lo que beneficia la atención a recién nacidos.

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La infraestructura renovada beneficia de manera directa a más de 39,000 habitantes del municipio y contribuye al fortalecimiento de la red pública de salud en la provincia Montecristi. El hospital suma 14 camas de internamiento, farmacia, área administrativa y almacén de medicamentos, lo que incrementa la capacidad operativa. Además, cuenta con servicios generales, área de vacunación y morgue, ampliando la oferta de servicios médicos y logísticos.

La nueva emergencia del Hospital Municipal de Guayubín incorpora triaje, sala de curas, nebulización, camas de observación y box de reanimación. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

La sala de Emergencia, ahora renovada, incorpora sala de espera y registro para optimizar el ingreso de los pacientes. La zona de triaje facilita la clasificación de casos, mientras que la sala de nebulización, equipada con tres sillones, permite el tratamiento inmediato de problemas respiratorios. El box de reanimación y las camas de observación facilitan la atención en situaciones de emergencia.

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Inversión y ampliación de servicios en la región

Durante el acto de entrega, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, señaló que la intervención forma parte de la estrategia para mejorar la infraestructura hospitalaria en la región. Afirmó que el objetivo es acercar servicios médicos y garantizar la accesibilidad para la población, independientemente de su lugar de residencia.

Landrón indicó que la comunidad había solicitado mejoras en la atención sanitaria y que la renovación del hospital responde a esa necesidad. También mencionó que en la región noroeste se han realizado intervenciones en otros centros, como hospitales de Esperanza, Laguna Salada, Villa Los Almácigos, Partido, Dajabón y Santiago Rodríguez. Según el funcionario, la inclusión de especialidades como salud mental, oncología, unidades para pie diabético y hemodiálisis facilita que los pacientes reciban atención sin necesidad de desplazarse a otros lugares.

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El hospital sumó consultorios de medicina general, odontología y ginecología, además de servicios de sonografía, rayos X, laboratorio y toma de muestras. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

La inversión se distribuyó en RD 65,618,275 para infraestructura, RD 40,030,488 para la nueva emergencia y RD 32,597,951 para equipamiento (equivalentes a USD 1,111,000, USD 677,000 y USD 552,000 respectivamente). La gobernadora provincial, Leissa Virginia Cruz Polanco, expresó que la obra facilitará el acceso a servicios de salud adecuados para la población local.

El acto de inauguración contó con la presencia de autoridades locales, personal de salud y representantes comunitarios. La bendición estuvo a cargo del pastor Oniel Vargas de la Iglesia Adventista Séptimo Día. Con las nuevas instalaciones, se espera que los residentes de Guayubín y áreas vecinas dispongan de mayor cobertura y eficiencia en la atención médica, en línea con los objetivos de mejora del sistema público de salud en la provincia.

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