El supertifón Bavi tocó tierra en la isla norteamericana de Rota con vientos de hasta 290 kilómetros por hora

El supertifón Bavi tocó tierra en la isla Rota con vientos de hasta 290 kilómetros por hora

El supertifón Bavi tocó tierra en la isla de Rota, en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, en el océano Pacífico, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. La agencia advirtió que el fenómeno presenta condiciones extremas y señaló que se trata de una situación con riesgo para la vida.

El organismo meteorológico indicó que el núcleo del sistema impactó directamente sobre la isla en el momento de mayor intensidad del ciclón. En su reporte, el Servicio Meteorológico Nacional afirmó que “la pared del ojo occidental del supertifón Bavi se está desplazando actualmente sobre la isla de Rota” y estimó que el sistema alcanzó vientos de hasta 290 kilómetros por hora durante su paso.

PUBLICIDAD

El fenómeno fue clasificado como un supertifón de categoría cinco, el nivel más alto en la escala de intensidad de ciclones tropicales en la región. Según los datos oficiales, las ráfagas podrían alcanzar los 345 kilómetros por hora, lo que mantiene activadas las alertas por daños estructurales severos, interrupciones eléctricas y afectación de infraestructura crítica en la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de impacto severo y describió el escenario como de alta peligrosidad. En su comunicado, el organismo indicó que se esperan “daños catastróficos y una situación que pone en peligro la vida” en las áreas bajo influencia directa del sistema.

PUBLICIDAD

El sistema mantiene alertas activas en varias islas del Pacífico occidental, donde se prevén vientos intensos, lluvias fuertes y posibles daños en infraestructura (AP/Archivo)

El meteorólogo del servicio, Edwin Montvila, explicó que las condiciones en Rota ya eran extremas al momento del impacto del ojo del sistema. El especialista señaló que la isla se encontraba bajo un aviso de viento extremo debido a la fuerza del ciclón y a su proximidad directa.

Las autoridades meteorológicas extendieron alertas y avisos de tormenta a otras islas del archipiélago, entre ellas Guam, Tinian y Saipan. También se mantuvieron advertencias por tormenta tropical en sectores adicionales de la región, donde se prevén lluvias intensas y vientos persistentes durante la jornada.

PUBLICIDAD

Los servicios de emergencia recomendaron a la población permanecer en refugios interiores y evitar desplazamientos. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la exposición al exterior puede representar un riesgo directo. En palabras del meteorólogo Montvila, “entrar al exterior puede resultar en la muerte por proyectiles voladores”, debido a la caída de objetos, postes y líneas eléctricas.

Las autoridades locales señalaron que el sistema podría mantenerse activo durante varias horas, aunque su velocidad de desplazamiento genera expectativas de que atraviese la región en un periodo relativamente corto. Sin embargo, los especialistas advirtieron que el tamaño del ciclón puede prolongar los efectos de lluvia y viento incluso después del paso del ojo del sistema.

PUBLICIDAD

El fenómeno fue clasificado como un supertifón de categoría cinco, el nivel más alto en la escala de intensidad de ciclones tropicales en la región (AP/Archivo)

El supertifón Bavi avanzó hacia el oeste tras su paso por Rota, con variaciones en su trayectoria durante las horas previas al impacto. Según los reportes meteorológicos, el sistema mostró oscilaciones en su desplazamiento mientras mantenía su intensidad sobre aguas del Pacífico occidental.

En Guam, la gobernadora Lou Leon Guerrero pidió a la población permanecer en sus hogares o trasladarse a refugios habilitados. En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que la isla enfrenta nuevamente condiciones severas y aseguró que las autoridades mantienen los protocolos de preparación y respuesta ante emergencias activados.

PUBLICIDAD

El sistema se desarrolla en una región que meses atrás ya había sido afectada por otro ciclón de gran intensidad, lo que mantiene a las islas bajo condiciones de vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos de gran escala.